Видеообзор беспроводной игровой гарнитуры HyperX Cloud Flight S







Хорошая игровая гарнитура — практически незаменимый атрибут для геймера. В отдельных жанрах игр это важный инструмент, позволяющий оценивать обстановку и вычислить расположение соперника. Также наушники лучше помогают погрузиться в игровой процесс, «отсекая» звуки окружения. Ко всему, гарнитуры обязаны быть удобными, ведь нередко игроки проводят в них очень много времени. В этот раз мы посмотрим и послушаем, как с этим всем обстоят дела у обновленной игровой беспроводной модели HyperX Cloud Flight S.

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