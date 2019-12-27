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Видеообзор беспроводной игровой мыши Razer Basilisk X HyperSpeed

Видеообзор беспроводной игровой мыши Razer Basilisk X HyperSpeed



Производители игровой периферии активно взялись за выпуск беспроводных моделей, особенно актуально это по отношению к гарнитурам и мышкам. И если раньше заядлые геймеры не воспринимали серьёзно беспроводные решения из-за задержек, то сейчас ситуация несколько улучшилась: благодаря различным наработкам задержки действительно удалось существенно уменьшить. Из сравнительно свежих “веяний” стоит отметить беспроводные мышки, которые умеют работать в двух режимах: с помощью USB-донгла и по Bluetooth, что делает их пригодными и для игр, и для повседневного использования с ноутбуками. Сегодня мы познакомимся с одной такой моделью, Razer Basilisk X HyperSpeed.

Razer Basilisk X HyperSpeed (RZ01-03150100-R3G1)  Новинка
Мыши, клавиатуры на
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Читайте также текстовый обзор Razer Basilisk X HyperSpeed.

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