Видеообзор беспроводной игровой мыши Razer Basilisk X HyperSpeed







Производители игровой периферии активно взялись за выпуск беспроводных моделей, особенно актуально это по отношению к гарнитурам и мышкам. И если раньше заядлые геймеры не воспринимали серьёзно беспроводные решения из-за задержек, то сейчас ситуация несколько улучшилась: благодаря различным наработкам задержки действительно удалось существенно уменьшить. Из сравнительно свежих “веяний” стоит отметить беспроводные мышки, которые умеют работать в двух режимах: с помощью USB-донгла и по Bluetooth, что делает их пригодными и для игр, и для повседневного использования с ноутбуками. Сегодня мы познакомимся с одной такой моделью, Razer Basilisk X HyperSpeed.

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