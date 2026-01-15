Обзор игровой гарнитуры Razer BlackShark V3: геймерская классика без лишнего пафоса

Razer BlackShark V3 — беспроводная игровая гарнитура, которая занимает промежуточное место между базовыми моделями серии и более дорогими Pro-версиями. Здесь нет студийных амбиций или киберспортивного максимализма, зато есть поддержка 2,4 ГГц и Bluetooth, съемный микрофон HyperClear и THX Spatial Audio. В нашем обзоре проверяем, на что реально способна BlackShark V3 в ежедневном использовании.

Razer BlackShark V3 7 999 грн. Плюсы: Точная позиционность звука; общее качество звучания и технология THX Spatial Audio; кардиоидный микрофон с изоляцией голоса; физическое управление громкостью и микрофоном; комфортные амбушюры; фирменное ПО; небольшой вес; автономная работа. Минусы: Отсутствует активное шумоподавление; после ~3 часов использования хочется сделать паузу; иногда случается прерывание сигнала интернета в 2.4 ГГц режиме; цена понравится не всем. 8 /10 Оценка

Технические характеристики Razer BlackShark V3

Характеристика Значение Тип наушников Полноразмерные, закрытые, Over-Ear Особенности Пассивная физическая изоляция, THX Spatial Audio (работает только на Windows 11, версия 23H2 или более новая) Подключение Беспроводное: HyperSpeed USB-C; Проводное: USB-C Поддерживаемые кодеки SBC, AAC Радиус действия До ~2-3 м стабильного сигнала HyperSpeed Управление Физические кнопки: громкость, выключение микрофона Микрофон Кардиоидный HyperClear SuperWideband Совместимость ПК, консоли, смартфоны, планшеты Динамики (драйверы) 50 мм, динамические, Razer TriForce Titanium Gen-2 Импеданс 32 Ом (активный режим) Частотный диапазон 12 — 28000 Гц THD <1% при 1 кГц, 106 дБ SPL Автономность До 70 часов Быстрая зарядка ~15 мин = 6 часов работы Разъем для зарядки USB Type-C Материалы амбушюр Пена с эффектом памяти, тканевое покрытие Материалы оголовья Металл + мягкая вставка из экокожи Вес 270 граммов Гарантия 24 месяца

Упаковка и комплектация Razer BlackShark V3

Комплектация Razer BlackShark V3 вполне базовая. Здесь есть сама гарнитура, съемный микрофон HyperClear SuperWideband, USB-донгл HyperSpeed и кабель USB-C для зарядки и проводного подключения. Нет никаких дополнительных амбушюр, футляров или переходников. Хотя кейс был бы в тему, как, например, в Hator Phoenix 2 Wireless.

Документация минимальная, включает гарантию и инструктаж. Только то, что реально понадобится, чтобы подключить гарнитуру и начать пользоваться.

Razer BlackShark V3 готова к работе сразу после распаковки. Комплект простой, понятный и практичный.

Дизайн и эргономика Razer BlackShark V3

Razer BlackShark V3 выглядит по-геймерски «просто». Здесь качественный матовый пластик, приятные уху амбушюры и съемный микрофон. Вес около 270 граммов ощущается на голове, но не давит сразу. Сначала кажется немного тяжеловато, а потом привыкаешь.

Оголовье регулируется стандартно, шаги заметны, металлические вставки внутри добавляют прочности, но не делают его жестким. Когда двигаешь головой, гарнитура держится на месте, амбушюры не съезжают, и ухо не сжимает слишком сильно.

Амбушюры Razer BlackShark V3 из пены с эффектом памяти и тканевым покрытием. Они упругие, восстанавливают форму, не приминаются при транспортировке и не «прилипают» к ушам после длительного ношения. Чашки большие, полностью накрывают ухо. Места внутри достаточно, чтобы не чувствовать давление на ушную раковину, хотя для некоторых они могут казаться габаритными.

На левой чаше Razer BlackShark V3 размещено колесо громкости. Оно механическое, с четким ходом и без люфтов. Регулировка плавная, без резких скачков, что особенно заметно во время игры или голосового чата, когда нужно быстро подстроить звук, не отвлекаясь от процесса.

Рядом — тумблер отключения микрофона. Физический, без сенсоров и двойных функций. Переключил и микрофон гарантированно выключен. Для игровой гарнитуры это важно, потому что здесь не надо гадать, поняла ли система твой жест.

Кнопка питания Razer BlackShark V3 расположена ниже и выполняет сразу несколько ролей. Она отвечает за включение гарнитуры, переключение режимов и базовое управление беспроводными подключениями. Нажатие четкое, случайно ее не зацепишь. Светодиодный индикатор рядом с кнопками не навязчивый, но информативный. Он показывает состояние подключения, заряд и активный режим работы.

USB-C порт используется для зарядки и проводного подключения. Разъем размещен логично, кабель не мешает и не упирается в плечо или шею.

Отдельно вынесен порт для съемного микрофона Razer BlackShark V3. Он фиксируется надежно, без люфтов, а сам микрофон легко снимается, когда он не нужен. Это удобно, если гарнитура используется не только для игр, но и для повседневных задач.

Кнопка SmartSwitch на правой чашу отвечает за переключение между режимами подключения. Именно через нее управляется выбор между 2.4 ГГц, Bluetooth и режимом одновременного воспроизведения звука. Логика простая, поэтому одна кнопка отвечает за все сценарии, без необходимости лезть в софт.

Здесь доступны предварительные EQ-пресеты. Они не заменяют ручную настройку в приложении, но позволяют быстро изменить характер звучания без ПК. Полезно, если гарнитура подключена к консоли или смартфону.

Режим 2.4 ГГц у Razer BlackShark V3 ориентирован на игры, поэтому есть минимальная задержка, стабильный сигнал и предсказуемая работа. Bluetooth здесь для универсального использования, музыки и мобильных устройств. Есть и режим одновременного аудио, когда гарнитура принимает звук сразу с двух источников, что может быть вполне удобно для стримов или голосовой связи во время игры.

Отдельно стоит упомянуть регулятор баланса игры и чата. Это реально полезный инструмент, который позволяет подстроить громкость голосовой связи относительно игрового звука.

Внешний пластик Razer BlackShark V3 матовый, не собирает отпечатки и не скользит в руках. Совмещение металлических и пластиковых элементов делает конструкцию более жесткой без дополнительного веса. Когда держишь гарнитуру в руках, чувствуешь баланс: правая и левая чашка имеют схожий вес, ничего не перевешивает.

Особенности, звук и микрофон

Драйверы Razer TriForce Titanium настроены на раздельную отработку низких, средних и высоких частот, что повышает читаемость звуковых сцен и детализацию в играх и других источниках аудио.

Басы в Razer BlackShark V3 присутствуют, но не давят. Средние частоты не провалены, голоса не режут слух. Высокие частоты не «свистят» при воспроизведении музыки или видео. На ноутбуке и смартфоне звук подается стабильно, без необходимости выкручивать громкость на максимум.

THX Spatial Audio в BlackShark V3 — отдельный алгоритм пространственной обработки звука, который работает не по принципу грубого разбрасывания каналов, а через моделирование направлений и расстояния до источников звука. Система пытается воспроизвести не только «слева-справа» или «спереди-сзади», но и ощущение глубины сцены: насколько звук близко, насколько он выше или ниже уровня головы.

Важный момент. THX Spatial Audio у Razer является софтовой надстройкой, которая включается или выключается через Razer Synapse. Но даже без включенного THX BlackShark V3 сохраняет хорошую пространственную читабельность. Это заслуга самих драйверов TriForce Gen-2 и их настройки.

THX Spatial Audio я бы назвал киллер-фичей Razer BlackShark V3. Не потому, что без него гарнитура не играет, а потому что оно даёт реальное преимущество без надобности копаться в настройках. Включил и получил более читабельную сцену. Выключил и все равно имеешь достаточно точный позиционный звук для комфортной игры.

Микрофон HyperClear Super Wideband кардиоидной направленности снимает фоновый шум, хотя в шумных комнатах приходится подстраивать громкость или отдалять ото рта, потому что он ловит все, что рядом. Диапазон частот микрофона 60-16 кГц делает голос естественным, но если говоришь тихо, некоторые звуки теряются. Это стоит учитывать при онлайн-играх.

Когда тестировал разные игры, сразу заметил, что звуки выстрелов, взрывов и шагов не смешиваются; позиционность работает стабильно, даже если персонаж быстро двигается по карте.

Подключение, приложение и управление

USB-C кабель вставляется в гарнитуру и сразу начинает работать на ПК или консоли. Проводное подключение Razer BlackShark V3 — без сюрпризов, никаких драйверов не нужно, система его узнает сразу.

Донгл HyperSpeed работает без установки дополнительного ПО и определяется системой почти мгновенно. Задержка минимальная, соединение стабильное. В то же время в местах с перегруженным 2,4-ГГц диапазоном (в частности со старыми Wi-Fi-роутерами) возможны радиопомехи, иногда влияющие на стабильность сигнала.

Переключение между беспроводным и проводным режимом Razer BlackShark V3 происходит автоматически, если вставить кабель.

Приложение Razer Synapse позволяет создавать и сохранять профили настроек, которые можно быстро переключать между различными сценариями использования, например, между ПК и ноутбуком. При этом кастомные параметры звука и микрофона применяются сразу после подключения гарнитуры. Настройки микрофона включают усиление, шумоподавление и голосовой эквалайзер, а все изменения применяются в реальном времени, без заметной задержки во время использования.

Через Razer Synapse светодиодный индикатор можно настроить так, чтобы он показывал состояние подключения гарнитуры, уровень заряда аккумулятора (по умолчанию) или предупреждал о низком заряде.

Если не пользоваться приложением, базовые функции работают автономно, поэтому звук, громкость, отключение микрофона доступны через физические элементы на гарнитуре.

Во время активного звонка Razer BlackShark V3 автоматически меняет баланс между игрой и чатом. Громкость игры приглушается, а голос собеседника выходит на первый план. Это работает даже без ручного вмешательства, что критично, если звонок прилетел прямо во время игры или работы.

Если же у вас уже идет один звонок и поступает второй, одно нажатие ставит текущий вызов на удержание и принимает новый.

Когда один звонок активен, а другой уже на удержании, одно нажатие завершает текущий вызов и автоматически переключает на тот, что был на паузе.

Двойное нажатие кнопки SmartSwitch используется для отказа. Если звонок входящий — он отклоняется. А если во время активного звонка приходит второй, двойное нажатие сбрасывает именно его, оставляя текущий разговор без изменений.

В ситуации с двумя активными вызовами (один активный, другой на удержании) двойное нажатие позволяет быстро переключаться между ними. Это удобно, если гарнитура используется не только для игр, но и для работы или звонков в течение дня.

Razer Audio — мобильное приложение, доступное как для iOS, так и для Android, которое выполняет роль быстрого пульта управления Razer BlackShark V3 вне ПК. Через него можно проверить уровень заряда аккумулятора, увидеть статус подключения, переключать режимы работы (Bluetooth, HyperSpeed или одновременный звук), а также выбрать готовые пресеты эквалайзера. Интерфейс простой и не перегруженный: несколько ключевых экранов, минимум вкладок и понятная логика.

В то же время Razer Audio не пытается заменить десктопный Razer Synapse. На смартфоне приложение работает стабильно и выполняет ровно ту роль, которая ему отведена: быстрый контроль гарнитуры в мобильных сценариях без лишних настроек и без привязки к компьютеру.

Автономная работа Razer BlackShark V3

Автономная работа Razer BlackShark V3 состоит из нескольких сценариев, которые ощутимо отличаются между собой. Все зависит от типа подключения, громкости и характера звука. Переход в режим HyperSpeed 2.4 ГГц сокращает автономность. Здесь адаптер работает с минимальной задержкой, постоянно поддерживая стабильный канал связи, и это напрямую бьет по расходу энергии. В реальном игровом сценарии время работы составляет порядка 35-40 часов, в зависимости от громкости.

Если нагрузить звук, то имеем высокий уровень громкости, активные басы, много позиционных эффектов, постоянную работу микрофона и так далее, поэтому и батарея садится быстрее. В таких условиях автономность у HyperSpeed может опускаться до 30-32 часов, что, впрочем, все еще остается комфортным показателем для беспроводной игровой гарнитуры.

Bluetooth ведет себя стабильнее даже при высокой громкости. Даже с насыщенным звуком и активными звонками гарнитура держится 55-60 часов.

Примерно 15 минут зарядки дают около 3 часов работы, чего хватает, чтобы доиграть сессию или провести несколько звонков, но не заменяет полноценной зарядки. Если вы разрядили Razer BlackShark V3 в «ноль», то понадобится чуть больше 4 часов зарядки.

Состояние аккумулятора у BlackShark V3 отображается через светодиодный индикатор, и логика здесь максимально простая. Когда гарнитура полностью заряжена, индикатор светится зеленым. При среднем уровне батареи индикатор переходит в желтый цвет. Когда заряд опускается до минимума, индикатор мигает красным.

Опыт пользования Razer BlackShark V3

Чашки Razer BlackShark V3 полностью «накрывали» мои уши на протяжении двух недель тестирования. Амбушюры из пены с эффектом памяти сидят мягко, держат форму и не продавливаются, даже если ты завис в игре на несколько часов. Уши не устают, и это большой плюс, потому что не каждая гарнитура так может.

Оголовье металлическое, регулируется плавно, с небольшим сопротивлением, поэтому гарнитура идеально ложится на голову. Никакого перекоса чашек, все чувствуется надежно. Ты можешь крутиться, наклоняться, и ничего не люфтит.

Колесико громкости на правой чашке крутится четко, а кнопка отключения микрофона реагирует мгновенно. Физические элементы управления лежат так, что ты даже не смотришь, а сразу знаешь, куда дотронуться.

Беспроводное подключение через HyperSpeed и USB-C держится замечательно. Позиционный звук работает на ура.

Акустика Razer BlackShark V3 на уровне, поэтому басы глубокие, средние не «съедают» высокие, да и детализация на месте. Микрофон отсекает большинство фонового шума, хотя очень громкая клавиатура немного пробивается.

THX Spatial Audio добавляет эффекта присутствия. Ощущение пространства в шутерах или симуляторах просто кайфовое: источники звука не размазываются, и ты реально понимаешь, откуда что идет.

Гарнитура сидит так, что давления на голову почти не ощущаешь, вес распределен равномерно. Три часа игры пролетают незаметно, дальше уже хочется сделать небольшую паузу, но дискомфорта нет.

Razer BlackShark V3 держится на голове как «приклеенная», звук точный, конструкция надежная, батарея не подведет.

Цена и конкуренты

Razer BlackShark V3 в нашем регионе продается от 6 599 до 10 549 гривен, в зависимости от продавца. За эти деньги она конкурирует с несколькими довольно разными моделями, которые тоже претендуют на игровой сегмент.

JBL Quantum 650 предлагается в диапазоне 6 980-8 903 гривен. Это беспроводная модель с поддержкой 7.1-виртуального звука, немного тяжелее, чем Razer BlackShark V3, но с неплохим запасом автономности.

Logitech G522 Lightspeed колеблется от 5 999 до 9 967 гривен. Более классический набор драйверов 40 мм и чувствительность около 97 дБ.

SteelSeries Arctis Nova 3X — от 4 736 до 8 679 гривен. Полноразмерные, с авторегулируемым оголовьем и 3D-звуком, но без THX Spatial Audio.

Razer Barracuda X Chroma стоит от 5 299 до 10 222 гривен. Примерно такая же автономность, как у Razer BlackShark V3.

Hator Phoenix 2 Wireless доступна за 3 329-5 918 гривен. Интересное, но более бюджетное решение для геймеров, которым не нужен Hi-End звук.

HyperX Cloud III S Wireless — от 5 439 до 9 999 гривен. Мощная автономность (до 200 часов), 53-мм драйверы, съемный микрофон, поддержка 3D-звука. Ощутимо тяжелее и крупнее Razer.

8 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8.5 Сдержанный геймерский дизайн без излишеств. Наушники сидят удобно, амбушюры мягкие, оголовье не давит даже при длительном использовании. Качество сборки, материалы 8 Материалы достаточно прочные, чаши и оголовья не выглядят ломкими. Цена 7 Цена немного высоковата как для гарнитуры среднего сегмента. Качество звучания 8.5 Звук у BlackShark V3 сбалансированный. Он хорошо подходит для игр и музыки, однако требовательным аудиофилам такого уровня может оказаться недостаточно. Комплектация 8 Простая и практичная: гарнитура, съемный микрофон, USB-донгл и кабель USB-C. Ничего лишнего, все сразу готово к работе.