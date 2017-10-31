Видеообзор механических клавиатур A4Tech Bloody B810R и B830

Механические клавиатуры от A4Tech нам определенно понравились, но недостатки у них тоже есть. Дизайн нельзя назвать их достоинством, но это субъективный момент. Хороша идея оптических переключателей и ее реализация. Однако не все оценять звуковые свойства этих свичей. Отметим функциональность программного обеспечения, но компании нужно работать над внешним видом приложения и удобством его использования. В остальном, клавиатуры A4Tech Bloody B810R и B830 можно назвать хорошим выбором и смело рекомендовать к покупке.

