Лучшие гаджеты 2025 года: выбор редакции ITC.ua

2025-й выдался насыщенным: индустрия гаджетов одновременно удивляла новыми моделями, смелыми аппаратными решениями и экспериментами с искусственным интеллектом. Казалось, что все производители соревновались за наше внимание, показывая, кто сделал устройство более удобным, стабильным и умным в повседневной жизни. Мы уже подвели итоги игровые итоги года. Теперь настало время гаджетов, а чуть позже будет очередь «железа» — ноутбуков, ПК и комплектующих. В этом материале выбираем лучшие, по версии нашей редакции, смартфоны, планшеты, наушники, мышки, клавиатуры и смарт-часы, которые оставили после себя ощущение топовых вещей уходящего года.

Смартфон года

Apple iPhone 17 Pro Max вполне заслуженно получает звание лучшего смартфона года не за отдельную характеристику и не за бренд имени Стива Джобса. В 2025 году это самый сбалансированный флагман. iPhone 17 Pro Max не идеален и не для всех. Он большой, дорогой (от 71 000 гривен) и «по-яблочному» консервативный.

Дизайн iPhone долго оставался практически неизменным, но в этом году Apple решила добавить немножко эпатажа. Самым заметным обновлением стал модуль камер, который теперь тянется на всю ширину спинки. Он выглядит как настоящая фотоплатформа, а не просто три линзы, и смартфон больше не шатается на столе без чехла, что приятно ощущается в повседневном использовании.

Корпус стал тоньше и легче (хотя по ощущениям и менее премиальным!). Экран Super Retina XDR с диагональю 6,9 дюйма и пиковой яркостью 3000 нит радует глаз в любую погоду.

Процессор Apple A19 Pro позволяет без проблем запускать игры на 120 FPS и обрабатывать 4K-видео, смартфон не греется и не троттлит. Батарея выдерживает полтора дня активного использования и до двух суток при умеренном.

Вместе с Pro Max в 2025 году Apple выпустила как новые, так и обновленные модели: iPhone 17 Air выделяется более компактными размерами и тонким корпусом, что делает его удобным для пользования одной рукой, а базовый iPhone 17 остается отличным вариантом для тех, кому не нужна максимальная производительность и Pro-функции.

Много интересных решений прошли через нашу редакцию в этом году. Motorola razr 60 Ultra стал одним из сильнейших представителей формата «раскладушка» с флагманской производительностью и действительно нормальной камерой. Samsung Galaxy Z Flip 7 похудел и стал удобнее в ежедневном пользовании, но формат все еще накладывает ограничения на автономность и универсальность. А Samsung Galaxy Z Fold 7 продолжил идею большого складного экрана, который больше похож на планшет в кармане, чем на телефон, и именно этот подход добавляет еще один способ взаимодействия с контентом в 2025-м.

Android смартфон года

Если пальму первенства в общем зачете в этом году забрало «яблоко», то в категории Android все значительно проще. Samsung Galaxy S25 Ultra оказался самым крутым флагманом на Android без надобности делать скидки на мелкие или не очень компромиссы.

Samsung Galaxy S25 Ultra — большой флагман без попыток казаться компактнее, чем он есть. 6,9-дюймовый LTPO AMOLED 2X с разрешением 3120×1440, частотой до 120 Гц и пиковой яркостью около 2600 нит читается без проблем даже на солнце. Титановый корпус с защитой IP68 ощущается прочным и монолитным.

Одним из главных козырей модели, конечно, являются камеры. Основной сенсор на 200 Мп дополнен сверхшироким на 50 Мп и двумя телеобъективами: 3× на 10 Мп и 5× перископом на 50 Мп. Это универсальный набор без слабых фокусных расстояний.

Snapdragon 8 Elite в паре с 12 ГБ ОЗУ гарантирует производительность на годы вперед. Аккумулятор на 5000 мАч спокойно выдерживает день активного использования.

Нельзя обойти стороной и другого серьезного претендента. Xiaomi 15 Ultra в этом году поставил очень высокие требования к мобильной фотографии: большой 1-дюймовый сенсор, продвинутые ИИ-алгоритмы обработки и качественная оптика позволяют получать кадры с реальной глубиной и детализацией, которые часто дают фору другим флагманам. Для тех, кто снимает много фото и видео и готов мириться с несколько менее универсальной системой, чем у Samsung или Apple, 15 Ultra выглядит как один из самых ярких вариантов 2025 года.

Планшет года

Автор этих строк пользуется iPad Air 5 (2022), и в iPad Air 7 (2025) впервые за долгое время увидел реально заметный шаг вперед, а не косметический апгрейд.

Новый iPad Air выглядит знакомым, но важно, что все изменения работают в повседневной жизни. Здесь 11-дюймовый (а теперь есть модель и на 13 дюймов) Liquid Retina дисплей с разрешением 2360×1640 пикселей и пиковой яркостью около 500 нит. Да, не рекорд для планшетов, но при этом очень приятный в работе: тексты читаются четко, цвета выглядят естественно, а просмотр видео или игр не вызывает никаких нареканий. Частота обновления 60 Гц может показаться вчерашним днем, но для повседневной работы с документами и медиа это не критично.

Планшет работает на чипе Apple M3. Air 11 не топчется на месте и не будет «буксовать» еще лет 5-7. Переключение между приложениями плавное, тяжелые сцены в Procreate, сложный монтаж видео или работа с большими файлами идут без подтормаживаний.

Автономность в реальных сценариях такая, как и ожидаешь от iPad: примерно 10-12 часов активной работы с браузером, документами, видео и малыми перерывами на игры или творчество.

Air 11 не самый дешевый планшет в своем классе и не для всех. Но если брать комбинацию производительности, удобного формата, комфортного экрана и стабильной автономности, этот iPad выглядит одним из топовых решений в 2025 году.

А в бюджетном сегменте обращает на себя внимание Oppo Pad SE — простой и понятный планшет с неплохим дисплеем и базовой производительностью для мультимедиа и повседневной работы. Он не претендует на статус флагмана, но демонстрирует, что за разумные деньги можно получить устройство, которое действительно работает без излишеств и лишнего пафоса.

Наушники года

Sony WH‑1000XM6 в 2025 году остаются одними из тех наушников, к которым хочется возвращаться снова и снова, поэтому они получают звание Лучших наушников года по версии редакции ITC.ua.

WH-1000XM6 реально работают так, как ты от них ждешь. Вес 254 г делает их ощутимо легкими на голове, амбушюры мягкие и удобные, а корпус сводит давление к минимуму. Шумоподавление активное (ANC) и существенно уменьшает фоновый шум транспорта, офиса или кафе.

Звук сбалансирован: средние и высокие частоты чистые, бас достаточно мощный, чтобы не перекрывать другие детали. Батарея держит до 30 часов с активным ANC и до 40 часов без шумоподавления, десятиминутная быстрая зарядка дает около 5 часов прослушивания.

Стоит упомянуть и другие наушники, которые в этом году привлекли наше внимание: Sennheiser HD B 630 с аудиофильским звуком без проводов; Meze Poët Izodynamic с полноразмерным звучанием без компромиссов за грубые деньги; FiiO FT1 Pro и FT1 с детальным звуком за доступную цену; и Sony ULT Wear, ориентированные на бас-маньяков.

Игровая гарнитура года

Hator Phoenix 2 Wireless в 2025-м выделяется как одно из самых комфортных игровых решений. Это полноразмерная гарнитура с закрытой конструкцией чашек и большими драйверами, дающими громкий и насыщенный звук. Низкие частоты не «гудят», средние передают голоса и эффекты четко, а высокие не режут слух даже после длительного использования. Такая подача работает с разными жанрами: от шутеров до киберпанковских саундтреков.

Микрофон передает голос отчетливо и достаточно четко, без лишнего фона, что важно в кооперативных сессиях и командных разговорах. Беспроводное подключение работает беспроблемно, задержки минимальные, а если нужно, то есть проводной режим с кабелем.

Амбушюры мягкие, огибают уши так, что можно сидеть в гарнитуре несколько часов без напряжения. Дужка не давит, и вес распределяется равномерно, что делает Phoenix 2 Wireless удобными не только для игр, но и для стримов или долгих звонков.

Среди других моделей, которые тоже стоит упомянуть: Logitech G522 LIGHTSPEED, беспроводная гарнитура с хорошим балансом звучания и стабильной связью без кабелей; Logitech G321 LIGHTSPEED, предлагающий универсальный набор функций за умеренные деньги; и Razer Kaira, которая хорошо звучит хорошо и работает. Эти модели имеют свои преимущества и могут стать достойным выбором в зависимости от бюджета и сценария, но именно Hator Phoenix 2 Wireless в 2025-м выглядит наиболее сбалансированной игровой гарнитурой в общем зачете редакции.

In Ear-наушники года

В категории true wireless наушников 2025-го года побеждают Anker Soundcore Liberty 5, которые сочетают звук, комфорт и систему шумоподавления без явных компромиссов, отталкивающих в повседневном использовании.

Звук у них сбалансированный и достаточно детальный, чтобы не раздражать в большинстве жанров, но при этом не слишком агрессивный. Шумоподавление эффективно там, где оно должно быть: в транспорте, на улице или в шумном коворкинге.

Комфорт важен в таком классе, и Liberty 5 не подводят здесь. Вы можете пройти с ними марафон с утра до вечера без желания снять их из-за дискомфорта. Амбушюры и посадка продуманы так, что наушники не давят и не утомляют.

Автономность на уровне: без постоянной паники о заряде, но и без рекордных показателей.

Стоит упомянуть и другие интересные модели: Samsung Galaxy Buds3, которые остаются хорошо сбалансированными, хотя уже не выглядят несомненной топ-альтернативой; Technics EAH‑AZ100 с собственным характером звучания; Sony WF‑C710N с мощным ANC и адекватной ценой; а также немного экзотические Beyerdynamic DT-70 IE, DT-72 IE и DT-73 IE, которые являются профессиональными внутриканальными мониторами.

Open Ear-наушники года

Anker Soundcore AeroFit 2 AI Assistant в 2025 году стали одними из самых интересных open-ear-наушников с работающим ИИ! Это легкие беспроводные наушники весом около 10 граммов каждый, с драйверами 20×11,5 мм и поддержкой кодеков SBC, AAC и LDAC. Они позволяют слышать окружающий мир и при этом заниматься спортом под энергичные треки.

Кейс весит около 60 г, а автономность достигает 10 часов без подзарядки и 42 часов с кейсом. Четыре микрофона и сенсорное управление работают как надо. Наушники легко переключают треки, отвечают на звонки и управляют громкостью.

Главная фишка — встроенный ИИ-ассистент. Он слушает голосовые команды, отвечает на вопросы, запускает таймеры, проверяет погоду или уровень заряда, работает даже в шумных местах. Есть возможность перевода на более 100 языков в реальном времени, что делает их удобными для путешествий или разговоров с иностранцами.

Open-ear-формат позволяет слышать окружение во время прогулок и тренировок, а защита от влаги IP55 добавляет уверенности. Комфортные, с разборчивым звуком и реальной ИИ-поддержкой, эти наушники выглядят как первые действительно практичные open-ear-модели.

Среди интересных альтернатив этого года стоит упомянуть Anker Soundcore AeroClip — легкие open-ear-клипсы с четким звуком и поддержкой LDAC, которые работают до 8 часов без кейса и до 32 часов с ним.

Moto Buds Loop — стильные TWS-наушники для тех, кто ищет комфортные «уши» для активного образа жизни.

Смарт-часы года

Samsung Galaxy Watch 8 в 2025 году получает звание лучших смарт-часов. Они большие, но приятно лежат на руке. Алюминиевый корпус 46×43.7×8.6, защита IP68/5ATM и MIL-STD-810H делают часы стойкими, а дизайн с плавными формами не раздражает на запястье.

Дисплей Super AMOLED диагональю 1,47 дюйма с плотностью пикселей, которая делает все четким, и пиковой яркостью около 3000 нит читается отлично даже на солнце. Анимации интерфейса плавные, отчасти благодаря адаптивной частоте обновления.

Внутри работает современный Exynos W1000, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Этого хватает для музыки, приложений и всех тренировочных данных. Wear OS с оболочкой One UI Watch 8 работает без тормозов, а встроенные тренеры и трекеры сна реально полезны в повседневной жизни.

Автономность колеблется от 30 до 40 часов в зависимости от режима. Часы не просят зарядки ежедневно, даже с Always-On Display и активным GPS. Есть Bluetooth, Wi-Fi, NFC для платежей и опциональный LTE для звонков без телефона. Среди сенсоров — пульс, SpO₂, стресс, сон и двухдиапазонный GPS, который точно отслеживает маршруты даже в городе.

Для тех, кому важна компактность и простота, есть Apple Watch SE3 с меньшим дисплеем и около 18 часов автономности. Они удобны каждый день, хорошо интегрируются в iOS и не перегружают функциями.

Также стоит упомянуть Huawei Watch Fit 4, который сочетает длительное время работы и легкий корпус с базовым набором сенсоров, и Motorola Watch Fit — устройство, которое уже не совсем фитнес-трекер, но еще не полноценные смарт-часы, и может стать хорошим выбором для базового отслеживания активности без лишних настроек.

Игровая клавиатура года

В 2025 году Hator Skyfall 80 Wireless выглядит именно такой механической клавиатурой, которую хочется держать на столе каждый день: компактный формат TKL, удобная раскладка и беспроводное подключение, которое работает без сюрпризов.

Skyfall 80 Wireless использует надежные механические переключатели HATOR Aurum Lemon, которые хорошо откликаются под нажатием и не дают ощущения пустого хода. Клавиши имеют четкий тактильный отклик, а ход в сочетании с правильной силой нажатия делает этот TKL-формат подходящим для игр и быстрого набора текста.

Беспроводное подключение работает стабильно: задержки минимальны, а переключение между устройствами не вызывает раздражающих пауз или разрывов связи. Корпус клавиатуры ощущается добротным. Никаких люфтов в конструкции нет. Клавиатура спокойно переносит длительные сессии.

И немного анонса наперед: на следующей неделе у нас выйдет полный обзор «про-версии» этой клавиатуры.

А в качестве супер-бюджетной вариации можно вспомнить Logitech K250. Очень простая мембранная клавиатура, которая, несмотря на низкую цену, дает максимум ожидаемого комфорта.

Игровая мышка года

Razer DeathAdder V4 Pro производит впечатление топового гаджета уже с первых минут использования. Мышка хорошо сбалансирована и ощущается продуманной в деталях.

Форма классическая для серии, но продумана так, что спинка и боковые изгибы позволяют держать мышку долго без лишней усталости. Ощущение комфорта в играх и во время работы заметно с первой минуты использования.

Сенсор Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2 работает точно, курсор реагирует сразу, частота опроса флагманская. Вес около 57 граммов позволяет легко контролировать движения. Боковые кнопки имеют четкий ход, прокрутка без люфта, а оптические переключатели дают однозначный клик без случайных срабатываний.

В беспроводном режиме сигнал стабильный, задержек нет, а автономность позволяет не думать о постоянных подзарядках во время игровых сессий.

Стоит упомянуть и другие модели, которые заслужили это: Logitech MX Master 4, она не игровая, но выделяется в рабочих задачах; Hator Pulsar 3 Ultra 4K Wireless, предлагающий баланс функций и стоимости; и Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless, которая имеет несколько интересных фишек без лишних переплат.

Редакция сделала свой выбор, а теперь очередь за вами. Какие гаджеты этого года стали вашими фаворитами?