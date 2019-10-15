Видеообзор механической клавиатуры HyperX Alloy Origins







HyperX Alloy Origins — это хорошая механическая клавиатура в минималистичном дизайне с приятными в работе переключателями и бонусами в виде USB-C и RGB-подсветки. Клавиатура отлично собрана, в ней много металла и она не занимает много места. Если вам нужна клавиатура с подсветкой, с переключателями, которые одинаково хорошо подходят как для игр, так и для набора текста, то на HyperX Alloy Origins стоит обратить внимание, особенно в том случае, если клавиатура вам нужна для выезда.

Читайте также текстовый обзор HyperX Alloy Origins.