Видеообзор OLED-телевизора LG OLED65G7V

При внешней идентичности с прошлогодней моделью, LG OLED65G7V оказывается закономерным развитием линейки: она получила более высокую пиковую яркость, чуть более широкий цветовой охват, лучшую проработку деталей в темных участках изображения и поддержку нового режима Advanced HDR. И, разумеется, никуда не делись эффектный дизайн, отличное изображение с практически идеальными регулировками в режимах «Эксперт» плюс качественное звучание саундбара.

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