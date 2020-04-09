Видеообзор Powerline-адаптера TP-Link TL-PA7017 KIT







В ситуации, когда, например, нужно подключить стационарный компьютер без Wi-Fi к Сети, а возле рабочего места нет Ethernet’а, есть несколько вариантов решения проблемы. Одними из таких являются Powerline-адаптеры. Это пара небольших коробочек, которые включаются в розетки и по их проводке передают сигнал между собой, таким образом ценой пары свободных розеток можно реализовать возможность проводного подключения компьютера, телевизора и прочих устройств к Сети. В этом обзоре пойдет речь об одном таком наборе — TP-Link TL-PA7017 KIT.

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