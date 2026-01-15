Новости Устройства 15.01.2026 comment views icon

Маркетинг Wi-Fi 7: из 25 исследованных роутеров только 3 оказались настоящими

Новые роутеры выходят с наклейкой Wi-Fi 7 и обещают одновременное использование нескольких радиомодулей. Однако на практике они не реализуют полноценно Multi-Link Operation (MLO) — одну из самых ожидаемых функций нового поколения Wi-Fi. Многие из них вообще не имеют сертификации Wi-Fi 7.

Два года назад Wi-Fi Alliance представил стандарт Wi-Fi Certified 7 с «передовыми возможностями», одной из которых стала Multi-Link Operation (MLO) — функция, позволяющая устройствам передавать данные одновременно через несколько соединений для повышения скорости. Сочетание трех частотных диапазонов — 6 ГГц, 5 ГГц и 2,4 ГГц — теоретически может увеличить пропускную способность до десятков гигабит в секунду. Производители роутеров быстро подхватили этот тренд и начали активно продвигать новую функцию в маркетинговых материалах.

«Сделайте свой дом готовым к будущему с Wi-Fi 7, наслаждайтесь более высокими скоростями с Multi-Link Operation», — говорится в описании одного из роутеров на Amazon.

Впрочем, выяснилось, что найти хотя бы один роутер, который реально обеспечивает MLO так, как это ожидается, чрезвычайно сложно. Независимый сайт по тестированию и обзорам продуктов RTING оценил 25 роутеров, которые рекламируются как Wi-Fi 7, и обнаружил, что только три из них на самом деле имеют сертификацию «Wi-Fi CERTIFIED 7». Несмотря на то что MLO является обязательным требованием, ни один из роутеров — даже самые дорогие модели стоимостью почти тысячу долларов — не реализовал MLO полностью. Это означает, что устройства не способны объединять несколько Wi-Fi-диапазонов «в один мощный поток».

Не ведіться на маркетинг Wi-Fi 7: більшість роутерів не мають заявлених функцій
Маркетинговые материалы TP-Link демонстрируют поддержку как одновременного (Simultaneous), так и дежурного (Alternating) режимов MLO, однако на практике современные потребительские маршрутизаторы поддерживают только дежурный режим / Данные: RTINGS.com

«Наше тестирование показывает, что Multi-Link Operation остается значительно более декларативной, чем реальной. Даже среди продуктов Wi-Fi CERTIFIED 7 реализации MLO часто поверхностные или непоследовательные», — говорится в отчете RTINGS.

Для анализа сайт использовал инспекцию пакетов в реальном времени и их проверку. Что же на самом деле получают покупатели? Большинство роутеров реализуют только минимальный альтернативный резервный режим MLO, который позволяет использовать только один радиомодуль — фактически так же, как во всех предыдущих поколениях Wi-Fi-роутеров, что сводит пользу на нет.

«Включение или выключение MLO на нескольких роутерах не дало никаких измеряемых изменений в пропускной способности, задержке или стабильности соединения по сравнению с использованием только 6 ГГц», — отмечают RTINGS.

Не ведіться на маркетинг Wi-Fi 7: більшість роутерів не мають заявлених функцій
Тестовая конфигурация RTINGS для захвата и анализа beacon-кадров Wi-Fi 7 предусматривает использование двух ноутбуков: на Linux применяется iw dev для идентификации MLO-линков, а на macOS — режим мониторинга беспроводной сети вместе с Wireshark для проверки и анализа пакетов в реальном времени / Данные: RTINGS.com

Согласно документации CISCO Meraki, MLO имеет несколько режимов работы для различных аппаратных конфигураций. Основное различие заключается между двумя из них:

  • Multi-Link Multi Radio (MLMR): «ожидаемый» сценарий, при котором клиентское устройство имеет несколько радиомодулей и одновременно работает на нескольких соединениях (то есть частотных диапазонах, каналах) для связи с точкой доступа. Ни один из роутеров, протестированных RTINGS, не поддерживал этот режим.
  • Enhanced Multi-Link Single Radio (EMLSR): клиент имеет только один активный радиомодуль и использует одно соединение, но может также прослушивать другие соединения в режиме пониженной функциональности для динамического переключения. Это самая распространенная реализация.

На практике даже реализации EMLSR часто сводились к простому переключению между диапазонами на одном радиомодуле, что давало минимальную или нулевую пользу.

«Только восемь роутеров в нашем наборе тестов заявляют о полноценной возможности согласования между роутером и клиентом, что позволяет обеим сторонам соединения договариваться, как различные категории трафика должны распределяться между доступными соединениями», — подытоживается в отчете.

Не ведіться на маркетинг Wi-Fi 7: більшість роутерів не мають заявлених функцій
Можливості MLO транслюються в beacon-кадрах маршрутизаторів Wi-Fi 7. Стовпці групують пов’язані функції у трьох категоріях: одночасний багаторадіомодульний MLO, черговий MLO з одним радіомодулем і механізми узгодження MLO. Кольори позначають рівень підтримки, який кожен маршрутизатор декларує на рівні протоколу / Дані: RTINGS.com

Несмотря на заявления о поддержке двух или трех одновременных соединений, некоторые роутеры вообще не предоставляли клиентам возможности многоканальной работы. Выбирая роутер Wi-Fi 7, стоит быть осторожным с брендингом — сертифицированные устройства имеют маркировку «WiFi CERTIFIED 7». В то же время RTINGS не рекомендует покупать такое оборудование пользователям, которые ожидают реальных преимуществ от MLO. Роутер Wi-Fi 7 все же может быть быстрее предыдущих поколений благодаря использованию диапазона 6 ГГц, представленного с Wi-Fi 6E, опциональным более широким каналам 320 МГц и опциональному кодированию 4K QAM, которое позволяет передавать на 20% больше данных за одну передачу. Выбор роутера с несколькими радиомодулями также имеет последствия для безопасности: дополнительная сложность может повышать риск неправильных конфигураций.

Источник: CyberNews.com

