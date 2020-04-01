Видеообзор жесткого диска Seagate IronWolf 10 ТБ







Когда речь заходит о хранении больших объемов данных, без жестких дисков никак не обойтись. «Механика» продолжает развиваться, радуя большими емкостями и невысокой стоимостью хранения данных. Сегодня у нас на экспресс-обзоре накопитель Seagate IronWolf объемом 10 ТБ. Обновленная 3,5-дюймовая модель из линейки устройств для популярных нынче сетевых хранилищ (NAS) и десктопных систем.

Читайте также расширенную текстовую версию обзора Seagate IronWolf 10 ТБ (ST10000VN0008).