Желание прекратить боль нормально, в нем нет ничего постыдного. К сожалению, есть боль, с которой вам придется жить всю жизнь.

A Monster Calls / «Голос монстра» Жанр драма

Режиссер Хуан Антонио Байона

В ролях Льюис Макдугалл (Конор), Лиам Нисон (Монстр, озвучка и мимика), Фелисити Джонс (мать Конора), Тоби Кеббелл (отец Конора), Сигурни Уивер (бабушка Конора), Джеральдина Чаплин (директор школы), Джеймс Мелвилл (Гарри) и др.

Студии Apaches Entertainment, Telecinco Cinema, Focus Features

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

Мать Коннора тяжело больна. Она знает, что шансов на выздоровление у нее немного, знает это и Коннор. Но оба не хотят признаваться друг другу и самим себе в неизбежном. Желание оградить другого от боли ранит еще сильней. И тогда подсознание мальчика создает Монстра – тисовое дерево, растущие возле их дома, оживает в 00:07 и приходит к Коннору, чтобы рассказать три истории. После этого мальчик должен будет рассказать в ответ свою историю о том, чего он стыдится больше всего.

A Monster Calls — совершенной не детский фильм, как могло показаться по его рекламной кампании. Как и в случае с Kubo and the Two Strings, вам не стоит идти на этот фильм с маленьким ребенком. В лучшем случае он ничего не поймет, в худшем – прорыдает большую часть сеанса. Это и не фильм ужасов, как бы вас не уверяли в обратном. Монстр здесь не для того чтобы пугать, да он, к тому же, совершенно не страшный. Здесь это просто метафора подсознанию, которое пытается найти хоть что-то, за что главный герой фильма сможет зацепиться в то время, когда мир вокруг него летит в тартарары. А еще A Monster Calls – это очень грустная история, так что, если у вас весенняя депрессия или просто подавленное настроение, фильм лучше пропустить. Хэппи-энда не будет, даже не надейтесь.

В отличие от Collateral Beauty, поднимающего похожую тему болезни и смерти, авторы A Monster Calls не пытаются бить в одну и ту же точку и давить на жалость. Да, это очень грустный фильм, и в финале удержаться от слез смогут только самые черствые зрители, но это жизнь, как она есть, ведь черную краску нельзя вычеркнуть из палитры, как бы вам этого не хотелось.

Есть страхи, которые невозможно перебороть. Страхи, с которыми вам придется жить всю жизнь. Для ребенка, сколько бы лет ему ни было, страх потерять маму затмевает все остальное. A Monster Calls – это фильм о страхе и том, что поможет вам принять неизбежное.

Истории, которые рассказывает Монстр, на самом деле очень просты, две первые из них оформлены как отдельные мультфильмы. Надо сказать, нарисованы они действительно здорово, такие не стыдно и отправить на какой-нибудь анимационный конкурс. А третья история – это вовсе не эпизод, в котором Монстр будит в Конноре ярость, это сцена в финале, которой, кстати, нет в оригинальном романе. Сцена, в которой мальчик листает старый альбом и понимает, кто на самом деле является Монстром, принявшим вид тисового дерева. Да, это добавляет в фильм чуточку мистики, с другой стороны, при желании можно найти и рациональное объяснение этому факту.

A Monster Calls — очень камерный фильм. По большому счету, это история для четырех актеров. Двух заслуженных ветеранов – остающегося за кадром Лиама Нисона и уже перешедшей в категорию бабушек Сигурни Уивер. Молодой восходящей звезды Фелисити Джонс, пронзительно сыгравшей больную маму Конора. И юного Тоби Кеббелла, исполнителя главной роли, который не понаслышке знает, что такое потерять маму.

У A Monster Calls нет точки в конце. Фильм не подводит итогов и не пытается читать мораль. Это просто фрагмент жизни, не самый веселый фрагмент, но жизнь и не может состоять из одной лишь радости. В ней все равно будут темные времена, которые нужно принять и пережить, и, возможно, A Monster Calls объяснит кому-то, как это сделать. Ведь все мы немного монстры и у каждого из нас есть своя история, главное суметь рассказать ее.