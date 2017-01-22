A Series of Unfortunate Events от Netflix – уже вторая попытка экранизировать серии одноименных детских книг Лемони Сникета. И, в отличие от одноименного фильма 2004 г. с Джимом Керри, намного более удачная. Похоже, сериальный формат подходит этому произведению больше.

A Series of Unfortunate Events / «Лемони Сникет: 33 несчастья» Жанр детская черная комедия

Создатель Марк Худис, Барри Сонненвилд

В ролях Нил Патрик Харрис (Граф Олаф), Патрик Уорбертон (Лемони Сникет), Малина Вайсман (Вайолет Бодлер), Луис Хайнс (Клаус Бодлер), К. Тодд Фримен (мистер По), Пресли Смит (Санни Бодлер), Джоан Кьюсак (судья Штраус), Элфри Вудард (тётя Жозефина), Аасиф Мандви (дядя Монти) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2017

Число серий 8

IMDb, КиноПоиск

Серия детских книг «Лемони Сникет: 33 несчастья» – достаточно специфическое чтение. Написанные в крайне пессимистическом тоне повести представляют собой смесь черной комедии и литературы абсурда и зачастую, несмотря на отточенный слог, массу аллюзий и цитат из классических произведений, вызывают отторжение у взрослых. Возможно, потому, что взрослые в произведениях Лемони Сникета представлены как безответственные идиоты, подлые тираны, мелкие пакостники и трусы. А то, как они относятся к детям, способно вызвать праведный гнев большинства родителей. Тем не менее, судя по тиражам, юной аудитории такой мрачный стиль и необычная авторская манера нравятся.

Вайолет, Клаус и Санни Бодлер – милые, умные и очень дружные дети, наследники огромного состояния. В самом начале первой книги они становятся сиротами, и все 13 произведений – история их мытарств по приемным родителям и учреждениям для сирот. А также противостояние с плохим актером и коварным злодеем Графом Олафом, пытающимся заполучить деньги Бодлеров и уничтожить детей. Мрачная на самом деле история.

Так как предыдущая попытка экранизации книг провалилась и появление продолжения маловероятно, учитывая, что юные актеры за прошедшие 13 лет немного подросли, Netflix решила начать все с самого начала. Сериал разбили на три сезона. В первом, содержащем 8 серий, экранизированы первые 4 повести цикла. Во втором, состоящем из 10 серий – будут 5 следующих произведений. И в третьем, опять-таки из 8 серий – 4 последние книги. Так что если вы видели фильм Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events, то вам хорошо известны события первых 6 серий первого сезона сериала. Правда происходят они немного не в той последовательности, что в фильме 2004 г., но в целом совпадают практически сцена в сцену.

A Series of Unfortunate Events, что сериал 2017 г., что фильм 2004 г. – это в большей мере театральная постановка, чем фильм. Здесь фантастические, безумные, гротескные декорации. Вычурные костюмы и сложнейший грим. Подчеркнуто абсурдные диалоги, переполненные отсылками к другим произведениям, цитатами из классиков и сложными словами, наверняка неизвестными детям школьного возраста. Здесь частенько прямо посреди сцены появляется автор, чтобы вставить пространное замечание, прокомментировать определенное событие или объяснить значение слова. Сугубо театральный язык, перенесенный в плоскость телесериала, смотрится очень необычно и даже завораживающе.

Ситуация усугубляется еще и тем, что один из центральных персонажей книг/сериала, злодей Граф Олаф, считающий себя гением перевоплощения, на самом деле очень и очень плохой актер. Его мимика утрирована, грим неестественен, а эмоции абсолютно искусственные. Он переигрывает в самых банальных сценах. В фильме 2004 г. сочетание такого персонажа и своеобразной исполнительской манеры Джима Керри дало странный результат – герой получился еще более гротескным и ненатуральным. Граф Олаф в исполнении Нила Патрика Харриса показался нам более интересной и многогранной фигурой, хотя стоит признать, что капитан Шэм у Керри получился лучше.

В очередной раз стоит отдать должное кастинговым агентствам, подбирающим детей для сериалов Netflix. В этот раз им удалось найти юных актеров невероятно похожих на детей, снявшихся в фильме 2004 г. Малина Вайсман, играющая Вайолету Бодлер, так вообще почти копия юной Эмили Браунинг (вы наверняка запомнили ее как Куколку в Sucker Punch), исполнявшей эту роль в фильме Nickelodeon.

Дети Бодлер – очень необычные дети. Вайолет – изобретательница, способная собрать из мусора сложный агрегат, который поможет в опасной ситуации. Клаус – не по годам начитан и может разобраться в специальной литературе любой сложности. А крохотная Санни способна грызть даже гранит и неплохо играет в покер. При этом говорят дети на очень правильном книжном языке с использованием массы сложных слов и стараются быть вежливыми и корректными в самых тяжелых ситуациях. Сыграть таких невероятных детей очень сложно, но юным Малине Вайсман, Луису Хайнсу и крошке Пресли Смит это, похоже, удалось. Хотя в некоторых эпизодах, например, во время игры в покер, конечно же, пришлось использовать нарисованную Санни.

Повторюсь, A Series of Unfortunate Events – очень необычный сериал, который понравится далеко не всем. Он чем-то похож на не менее абсурдный и черный Dirk Gently’s Holistic Detective Agency. Да и детская направленность здесь в большой мере условна, ведь юные зрители наверняка не поймут и половины литературных отсылок, которые здесь спрятаны. Так стоит ли показывать A Series of Unfortunate Events детям? Обязательно! Сериал учит юных зрителей полагаться на собственные силы, не принимать на веру все, что говорят взрослые, докапываться до сути вещей. А еще он призывает детей побольше читать, ведь решение большинства своих проблем Бодлеры находят именно в библиотеках. И это хорошо.