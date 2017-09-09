Absolver: путь разящего кулака

Absolver – интересный концепт онлайновой action/RPG, посвященной боевым единоборствам. С навороченной боевой системой, редактором комбинаций, симпатичной графикой и… совершенно пустым миром.

Absolver Жанр action/файтинг

Платформы Windows, PlayStation 4

Разработчик Sloclap

Издатель Devolver Digital

Сайты absolvergame.com , Steam

Никто ничего не объясняет, в этой игре вообще стараются обходиться без слов. Странное место, строй учеников, склонивших головы перед оценивающим взглядом учителя. Выбор падает на вас и, надев маску, вы перемещаетесь в иной мир – руины некогда оживленного города с огромной полуразрушенной башней, возвышающей над ним. Здесь вам предстоит умирать, возрождаться и снова умирать в попытках победить других Претендентов, бродящих по развалинам, повергнуть двух Героев и шесть Меченных, чтобы заслужить право войти в Башню и сразиться за право стать Освободителем, тем самым Абсольвером, вынесенным в название.

В Absolver нет никакого вменяемого сюжета, а история мира рассказывается настолько скупыми и путанными фразами, что большую часть происходившего и происходящего в империи Адал вам придется додумывать. Кто такие Претенденты? Чего хотят Правители? Откуда эти статуи застывших людей на улицах города? Зачем нам в Башню? Что вообще, черт побери, здесь происходит!?

Впрочем, времени размышлять о высоком у вас не будет, ведь в Absolver, как в какой-нибудь Dark Souls или недавней The Surge, за каждым поворотом вас ждет один или сразу несколько противников, которые очень быстро и доходчиво объяснят, что вы слабы, неуклюжи, медлительны, невнимательны, совершенно не умеете драться и делать вам здесь в общем-то нечего. На первых порах буквально каждый встречный будет нещадно избивать вашего персонажа, отправляя его к точке возрождения.

В большинстве случаев вы даже не поймете, что произошло. Серия ударов – распаун, шаг в сторону, падение – респаун. Чуть-чуть понаблюдав за бойцами, научившись блокировать атаки, уклоняться, соединять удары в серии, вы начнете одерживать первые победы с NPC противниками, сначала один на один, а позже даже в бою с двумя-тремя бойцами. Вы будете упиваться собственной крутизной, силой, ловкостью, умением предугадывать поведение противников… ровно до тех пор, пока не встретите живого игрока, который очень быстро докажет вам, что вы ничего не знаете об этой игре. Только после десятков попыток, спаррингов один на один на специальных аренах, вы научитесь если не побеждать, то хотя бы оказывать достойное сопротивление живым противникам.

Дело в том, что боевая система Absolver, обманчиво простая на первый взгляд, на самом деле поражает глубиной и разнообразием. Несколько разных стоек, которые на самом деле не так-то легко считать, несколько боевых стилей, отличающихся скоростью и силой атак, упором на удары руками или ногами. И масса приемов, которые можно складывать в цепочки разной длины, позволяющие вам буквально перетекать из стойки в стойку, меняя стиль боя и направление атак.

Вообще, бой в Absolver выглядит невероятно приближенным к реальному поединку в восточных единоборствах. По крайней мере к тому, как его показывают в китайских ушу-фильмах или демонстрационных схватках на различных показательных выступлениях. Плавные, гипнотизирующие движения, завораживающие мелькание рук и ног, нечто среднее между причудливой гимнастикой и экзотическим танцем. Осторожное кружение, первый, пробный обмен ударами, уход с линии удара, серия, фиксация в блоке, подсечка, удар с разворота ногой, снова блок, разрыв дистанции и опять осторожное перемещение по кругу не отрывая взгляд от противника.

Это красиво! А благодаря впечатляющему выбору техник и ударов, набор приемов и поведение еще и разнятся от противника к противнику. Кроме того, блокируя и уклоняясь от незнакомых ударов, вы осваиваете их и можете включать в собственные связки. Плюс, через некоторое время вы раздобудете оружие, которые еще больше разнообразит бои. Впрочем, меч у вас из рук могут выбить и обратить против вас, так что будьте осторожны. В дополнение к разнообразным ударам в Absolver имеются и магические умения, вроде лечения, шоковой волны и того же призыва оружия. Мана накапливается в парящих у вашего пояса камнях за счет удачных блоков и уклонений. Вот только магия не очень-то и помогает – ее применение требует пространства и времени, которого в серьезном бою у вас, скорей всего, просто не будет.

Побеждая противников, ваш персонаж зарабатывает опыт и может повышать свои характеристики. Скорость и сила влияют на урон от ударов определенных школ, живучесть – на количество хитпоинтов, сила воли – на восстановление выносливости. Да, как в Dark Souls и The Surge, каждый удар и блок выматывают вашего персонажа, а после исчерпания полоски выносливости он становится совершенно беззащитен.

Не менее важный параметр в Absolver – скорость. Стоит вам нацепить на себя плотную броню, как нагрузка на персонажа возрастет, и он будет менее подвижен. Очевидно, что в игре, где львиная доля успеха зависит от скорости реакции на действия противника и умение вовремя уйти с линии удара – это жизненно важный параметр. По большому счету, вы можете пройти игру оставшись в обносках, в которых вы вышли на Арену. Защита почти нулевая, зато очень впечатляющая скорость, позволяющая изводить противника непрерывными атаками. Впрочем, всегда можно найти какой-то компромисс между защитой и подвижностью.

К сожалению, большинство имеющейся в игре брони выглядит мягко говоря скромно, и вы далеко не всегда сможете определить уровень и защиту бойца, стоящего перед вами. Впрочем, несколько действительно симпатичных вещей и масок попадаются на высоких уровнях сложности.

Мир игры невелик, а уровни, по примеру Dark Souls, необычайно запутаны. Вы можете десять часов бродить по руинам так и не запомнив, как пройти из одной локации в другую. Конечно же, здесь есть короткие проходы, но их еще нужно найти и главное вспомнить расположение при следующем посещении.

Absolver использует Unreal Engine 4, вот только упор здесь сделан не на реалистичную графику, а на стиль. Низкополигональные модели, минимум спецэффектов, упрощенные текстуры и зажатая цветовая палитра – привычное для инди-игр последних лет сочетание. Тем не менее, выглядит Absolver стильно и необычно, при этом не нагружая особо компьютер и не отвлекая игрока от самого главного – боев.

В принципе, боевая система Absolver позволила бы закрыть глаза на отсутствие в игре полноценной истории, на тотальный недостаток контента, маленькие уровни и безжизненный мир… если бы в этой игре было с кем сражаться. Проблема в том, что NPC противники после нескольких дней тренировок и сотен смертей перестают доставлять вам хоть какие-нибудь проблемы. А чтобы сразиться с живыми игроками в первую после релиза Absolver неделю вам нужно было иметь воистину нечеловеческое везение и терпение. Коннект постоянно терялся, пинг намекал на расположение серверов где-то на Марсе, играть в быстрый файтинг в таких условиях было просто нереально. Понятное дело, что помыкавшись некоторое время, и в пятый раз зачистив всех боссов, игроки стали покидать Absolver. А без людей в этой игре просто нечем заняться – она пуста и безжизненна.

Увы, кроме великолепной, очень плавной и естественной боевой системы, Absolver просто нечего вам предложить. Это красивый концепт и возможно, после добавления контента, сюжета и локаций игра сможет возродиться, но мы, к сожалению, в это не особо верим.

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