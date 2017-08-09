AMD Ryzen 3 1200 vs. Intel Core i3-7100: битва бюджетных титанов

Компания AMD продолжает развивать новую десктопную платформу Socket AM4. Недавно представленные чипы Ryzen 3 – наиболее доступные процессоры семейства Summit Ridge, производительных 14-нанометровых CPU с архитектурой Zen. Что же и себя на практике представляют четырехъядерные модели с разблокированным множителем и ценой немногим более $100? Чтобы предметно разобраться с вопросом, мы подготовили очную ставку процессоров схожей стоимости – AMD Ryzen 3 1200 vs. Intel Core i3-7100.

AMD Ryzen 3

Для Ryzen 3 используется тот же кремниевый кристалл, что и для процессоров старших линеек. Чип изготавливается компание GlobalFoundries по нормам 14-нанометрового техпроцесса. В случае с Ryzen 3 деактивируется половина вычислительных ядер. Что любопытно, отключается не один из блоков CPU Complex (CCX), а по два ядра из каждого модуля. В таком случае двум парам ядер для взаимодействия нужно использовать шину Infinity Fabric, работающую на частоте контроллера памяти. С одной стороны, логичнее было бы использовать целиком один CXX, однако задействованный способ позволяет, например, пускать в ход кристаллы, имеющие технологический брак в обоих CXX. К тому же такой метод позволяет равномернее распределять тепло по площади кристалла, упрощая его отвод.

Новая серия включает две модели – Ryzen 3 1200 и Ryzen 3 1300X. Обе 4-ядерные с отключенной технологией многопоточности SMT и 8 МБ кеш-памяти L3. Ryzen 3 1200 имеет частотную формулу 3,1/3,4 ГГц и способность ускоряться на дополнительные 50 МГц (XFR, Extended Frequency Range) тогда как с старшая модель имеет 3,5/3,7 ГГц и дополнительные 200 МГц на одно ядро при достаточном охлаждении и уровне энергопотребления CPU. В обоих случаях тепловой пакет чипов заявлен на уровне 65 Вт. Как и остальные представители линейки Ryzen, процессоры не имеют интегрированной графики. Для работы системы на базе Ryzen 3 необходима дискретная видеокарта.

Ryzen 3 1200 имеет рекомендованную цену в $109, тогда как для Ryzen 3 1300X заявлена стоимость в $129. AMD позиционирует Ryzen 3 в качестве оппонентов для процессоров семейства Core i3 от Intel. Новые чипы предлагают вдвое большее количество вычислительных ядер за те же деньги. Преимущество кажется очевидным, но, не все так однозначно. С имеющими нюансами мы будем разбираться по ходу материала.

Ядра/потоки Частота XFR Объем L3 TDP Цена Ryzen 7 1800X 8/16 3,6/4,0 ГГц +100 МГц 16 МБ 95 Вт $499 Ryzen 7 1700X 8/16 3,4/3,8 ГГц +100 МГц 16 МБ 95 Вт $399 Ryzen 7 1700 8/16 3,0/3,7 ГГц +50 МГц 16 МБ 65 Вт $329 Ryzen 5 1600X 6/12 3,6/4,0 ГГц +100 МГц 16 МБ 95 Вт $249 Ryzen 5 1600 6/12 3,2/3,6 ГГц +100 МГц 16 МБ 65 Вт $219 Ryzen 5 1500X 4/8 3,5/3,7 ГГц +200 МГц 16 МБ 65 Вт $189 Ryzen 5 1400 4/8 3,2/3,4 ГГц +50 МГц 8 МБ 65 Вт $169 Ryzen 3 1300X 4/4 3,5/3,7 ГГц +200 МГц 8 МБ 65 Вт $129 Ryzen 3 1200 4/4 3,1/3,4 +50 МГц 8 МБ 65 Вт $109

Пока же можно сказать, что AMD завершила формирование линейки Ryzen в рамках новой десктопной платформы Socket AM4. Начав с топовых 8-ядерных 16-поточных Ryzen 7, разработчик впоследствии представил 4/6-ядерные 8/12-поточных Ryzen 5, оставив на «десерт» самые доступные решения семейства – 4-ядерные Ryzen 3. Тем самым AMD снижает порог входа на Socket AM4, где самые нижние позиции вскоре займут гибридные чипы Bristol Ridge и процессоры Athlon без интегрированной графики.

AMD Ryzen 3 1200 vs. Intel Core i3-7100

Прежде чем объявить противостояние самых доступных чипов в линейке AMD Ryzen 3 и Intel Core i3, несколько слов о логике подбора основных сопутствующих компонентов системы. С этими вопросами вы обязательно столкнетесь при сборке соответствующих платформ.

Как мы уже отмечали, Ryzen 3 1200 имеет 4 ядра. Актуальная для Ryzen 5/7 технология многопоточности SMT здесь отключена, потому процессор может обрабатывать одновременно до 4 потоков данных. CPU имеет частотную формулу 3,1/3,4 ГГц. В целом, достаточно скромные значения. Но тут все же стоит напомнить, что речь о самом доступном 4-ядерном процессоре стоимостью немногим более $100. Во время нагрузки на все 4 ядра рабочая частота процессора составляет 3100 МГц. При нагрузке на два ядра частота повышается до 3400 МГц, а если задача однопоточная, то одно из ядер ускоряется до 3450 МГц.

Процессор суммарно имеет имеет 2 МБ (4×512 КБ) кеш-памяти второго уровня, тогда как общий объем L3 составляет 8 МБ. Количественные показатели для такого класса хорошие. Заявленный тепловой пакет – 65 Вт.

Рекомендуемая цена Ryzen 3 1200 – $109, но на старте продаж розничная стоимость процессора в Украине выше – порядка $130.

Core i3-7100 – младшая модель в своем семействе. Это двухъядерный процессор, работающий на 3,9 ГГц. Чип поддерживает технологию Hyper-Threading, позволяющую ему в ряде случаев одновременно обрабатывать до 4 потоков данных. Конечно, логическая многоядерность в полной мере не заменяет физические вычислительные блоки, но нередко позволяет получить заметный прирост производительности.

Core i3-7100 не поддерживает технологию Turbo Boost, потому под нагрузкой оба ядра функционируют на максимальной заданной частоте – 3,9 ГГц. Чип располагает 512 КБ (2×256 КБ) кеш-памяти L2 и общим кешем третьего уровня объемом 3 МБ. Процессор имеет более скромный заявленный TDP – 51 Вт.

Рекомендованная цена Core i3-7100 – $117, в нашей рознице эта модель имеет схожую стоимость.

Материнская плата

Чипы Ryzen 3 можно использовать совместно с любой материнской платой, имеющей разъем Socket AM4. Конкретное устройство необходимо выбирать исходя из требований к функциональности, но сбалансированной выглядит связка данных 4-ядерных моделей с относительно недорогой платой на базе AMD B350. Стоимость таких моделей начинается примерно с $85, а топовые устройства на этом чипсете предлагаются за $130–140. Вариантов достаточно для того, чтобы подобрать оптимальную плату для своих задач. Наиболее важные отличия здесь в количестве доступных портов, слотов расширения, используемых сетевых и звуковых кодеков, конфигурации VRM и наличии охлаждающих элементов. То есть речь о функциональной обвязке, которая в явном виде не влияет на производительность системы. Несмотря на умеренную стоимость, платы на AMD B350 позволяют разгонять процессоры Ryzen. Для частотных рекордов такие модели все же малопригодны, но для умеренного форсирования CPU это вполне вариант.

Для тестирования Ryzen 3 1200 мы использовали MSI B350M MORTAR – достаточно простую модель формата mATX. От самых доступных моделей на AMD B350 ее отличает наличие массивного радиатора на силовых элементах и 4 разъема для модулей памяти. В остальном функциональный набор типичен для устройств этого класса. Из маркетинговых плюшек можно отметить, что производитель «насыпал» красную подсветку по всем четырем углам PCB и упаковал основной разъем PCI Express в металлический кожух.

Ryzen 3 можно использовать и с наиболее доступными платами на базе AMD A320, которые предлагаются от $60, но в этом случае нужно изначально отбросить идею с разгоном. Чипсет не позволяет самостоятельно изменять множитель процессора, потому любой установленный CPU будет работать лишь в штатном режиме. Возможно, для кого-то это окажется подходящим вариантом и способом изначально смотреть в сторону более дорогостоящего процессора. Хотя, все же, при использовании процессоров Ryzen, имеющих разблокированный множитель, жаль терять возможность для экспериментов.

Другой крайностью будет использование c Ryzen 3 материнских плат на топовом чипсете AMD X370. Стоимость таких модель начинается со $130–140, а на покупку наиболее дорогостоящих не хватит и $300. Ситуации, когда материнские платы стоят дороже используемых процессоров вполне допустимы, но это скорее не типичные, а частные случаи и владельцы подобных систем хорошо представляют, зачем им понадобилась модель с расширенной функциональностью.

Что касается платформы Intel, то для наиболее доступных моделей Core i3 плата с возможностями разгона не нужна. Заблокированный множитель опорной частоты не позволяет ускорять CPU даже на топовых дорогостоящих материнских платах. В самом бюджетном варианте можно использовать даже платы на Intel H110 ($55–85), но если не ориентироваться на самые доступные решения, в плане оснащения более интересны модели на Intel B250 ($75–140). На момент подготовки материала в нашем распоряжении оказалась полноформатная плата ASUS ROG STRIX B250F GAMING, возможности которой мы ранее уже рассматривали. Это один из наиболее дорогостоящих вариантов в своем классе и в данном случае не более, чем пример для тестов Core i3. Если расширенная функциональность не требуется, можно подобрать заметно более доступную версию на Intel B250, причем на производительности системы это никак не отразится.

Если обобщать, то мы видим, что материнские платы одного класса для чипов AMD и Intel мало отличаются в цене. В обоих случаях минимальная стоимость платформы начинается с $55–60, а примерно за $100 уже можно подобрать модель с 4 слотами для модулей памяти, охлаждением VRM, достаточным количеством USB и скоростным M.2.

Оперативная память

По части поддержки оперативной памяти, чипы Ryzen 3 не имеют каких-либо ограничений по сравнениею со старшими моделями. Процессоры готовы к работе с модулями вплоть до DDR4-3200. При этом памяти в таком режиме теоретически можно использовать даже на самых доступных платах с базовыми чипсетами AMD A320. Другой вопрос, что скоростные модули стоят заметно дороже уже стандартных DDR4-2400/DDR4-2666. Вполне возможно, что планки с меньшей заявленной частотой будут после самостоятельного разгона работать в режиме DDR4-3200, но гарантии никакой нет, особенно с учетом избирательности Ryzen по части скоростных модулей. Тем не менее, технических проблем нет, а об эффективности DDR4-3200 можно будет судить в практической части материала.

Что касается платформы Intel, то для процессоров семейства kaby Lake, к которому относится и Core i3-7100, штатным является DDR4-2400. Именно такой режим является граничным при использовании материнских плат, не поддерживающих разгон. В бюджетной системе наверняка будет применяться одна из моделей на базе Intel H110/B250/H270 или устройства на PCH предыдущих поколений – Intel B150/H170. Использовать более скоростную оперативную память позволяют платы на Intel Z270/Z170, но в связке с Core i3 такие платы используются нечасто. Впрочем эффект от повышения пропускной способности памяти на платформе Intel будет заметно скромнее, потому такое ограничение не назовешь поводом для беспокойства.

Видеокарта

Как мы уже отметили, для работы системы обязательно нужна дискретная видеокарта. Конкретная модель зависит от реальных потребностей и возможностей владельца системы. Это может быть как самая доступная заглушка для слота PCI Express – GeForce 210 за $35, так и топовая GeForce GTX 1080 Ti стоимостью порядка $1000. Если речь идет о рациональной игровой системе, в пару к Ryzen 3 вполне можно ставить видеокарту среднего класса уровня GeForce GTX 1060 или Radeon RX 570/580. Такая комбинация выглядит не только реалистичной, но и оправданной с точки зрения баланса компонентов.

Для наших экспериментов мы использовали ASUS DUAL-RX580-O8G – оригинальную модель Radeon RX 580 8 ГБ с частотной формулой 1360/8000 МГц. Да, да, видеокарты данной линейки все еще серьезно переоценены после пика криптовалютной лихорадки, а учитывая недавнее увеличение цены Bitcoin до $3500 и попутного роста стоимости Ethereum пока сложно прогнозировать, когда же устройства с чипами AMD вновь станут оправданной покупкой для любителей поиграть. Для этих целей сейчас более интересны устройства с GPU от NVIDIA. Впрочем, в нашем случае принципиальной разницы это не имеет. Сейчас в первую очередь интересно отличие в игровой производительности Ryzen 3 и Core i3 при использовании видеокарты среднего класса.

Охлаждение

В розничной поставке Ryzen 3 предлагается вместе со штатной системой охлаждения AMD Wraith Stealth. Как и в случае с базовым кулером для Core i3, в основе охладителя лежит достаточно простая алюминиевая конструкция.

Вместе с тем, радиаторный профиль все же охладителя процессора AMD все же несколько крупнее, и оснащен более массивным вентилятором диаметром 90 мм. Тогда как штатный кулер Intel предлагается с 80-миллиметровым вентилятором. В обоих случаях не предусмотрены дополнительные медные теплосъемники или тепловые трубки.

Изначально на кулерах нанесена теплопроводящая консистенция. В случае с охладителем пастра распределена равномерно по всей области теплосъемника. Сегментирование на радиаторе от Intel предполагает, что во время нагрева паста займет пустующие ниши между чипом и поверхностью радиатора.

Что касается установки охладителя, то для крепления штатного кулера AMD необходимо предварительно снимать пластиковые кронштейны, изначально закрепленные на материнской плате в области процессорного разъема. Для этого понадобится открутить пару винтов с помощью крестообразной отвертки. На освободившееся место устанавливается штатный кулер Wraith Stealth. Накатанные головки позволяют легко «наживить» винты, после чего с помощью той же отвертки они закручиваются до упора.

Дополнительные пластиковые кронштейны на платах с разъемом Socket AM4 изначально предусмотрены для охладителей c прижимной пластиной. Как видим, для штатного Wraith Stealth используется другой принцип фиксации, но установка кулера в любом случае не занимает много времени.

В работе

Комплектного кулера вполне достаточно для охлаждения процессора, работающего в штатном режиме. Во время экспериментов в покое температура чипа составляла порядка 35С, при этом скорость вращения вентилятора колебалась в пределах 750–800 об/мин.

Под нагрузкой в стресс-тесте CPU температура чипа удерживалась в пределах 60 градусов, при этом скорость вращения вентилятора повышалась всего до 1200 об/мин. В целом кулер работает очень тихо. Несмотря на достаточно простую конструкцию, это вполне пристойный вариант на тот случай, если вы не планируете разгонять процессор.

При желании можно самостоятельно увеличить скорость вращения вентилятора. В данном случае 100% соответствует частота порядка 2500 об/мин. В таком режиме уровень шума повышается, кулер скорее всего уже можно будет расслышать из закрытого корпуса. Конечно, эффективность охлаждения в таком режиме повышается. Под максимальной нагрузкой температура процессора не превышала 50С.

Как и в случае с кулером AMD, режим работы охладителя Intel зависит от калибровки и заданного алгоритма, который всегда можно подкорректировать самостоятельно. В автоматическом режиме в покое скорость вращения вентилятора составляла порядка 950–1000 об/мин. При этом температура Core i3-7100 удерживалась на уровне 32–34 градусов. После получасовой нагрузочной сессии в тесте стабильности из AIDA64 процессор прогревался до 57С, при этом скорость вращения вентилятора повышалась примерно до 1700 об/мин. Показатели полученные в стресс-тесте AIDA64 соответствуют реалистичным сценариям с высокой нагрузкой, но для проверки в экстремальных условиях мы также прогрели CPU в утилите OCCT. В этом случае пиковый нагрев Core i3-7100 увеличился до 65–67 градусов, а скорость вращения вентилятора повышалась до 2400 об/мин.

Максимальная скорость вращения штатного кулера Intel – 3000 об/мин. В таком режиме он охлаждает процессор до 58–61С даже при нагрузке в OCCT, но охладитель в этом случае излишне голосист.

Разгон

Судя по первым результатам, частотный потенциал Ryzen 3 мало в чем отличается от такового для чипов Ryzen старших линеек. Это значит, что 4-ядерные процессоры зачастую смогут стабильно работать на частотах 3,9–4,1 ГГц. Предельные режимы будут отличаться для каждого конкретного случая, но в среднем показатели именно такие.

Для разгона CPU желательно использовать эффективную систему охлаждения. Штатные кулеры для таких условий зачастую попросту непригодны. Однако, когда речь идет об относительно недорогих платформах, то у их владельцев как правило другие условия и возможности. Вряд ли кто-то будет покупать процессор за $100 и схожую сумму тратить на эффективный кулер, только лишь для хорошего разгона чипа. За эти деньги уже можно изначально приобрести значительно более мощный CPU и вовсе не заморачиваться с форсированием частот. По этой причине мы решили ограничиться штатным охладителем и проверить, на что же можно рассчитывать при разгоне Ryzen 3 1200 без дополнительных затрат на покупку оригинального кулера.

Во время экспериментов удалось получить стабильную работу чипа на 3800 МГц при 1,3875 В. Для охлаждения процессора мы изначально увеличивали обороты вентилятора охладителя до максимальных 2500 об/мин. В таком режиме штатный кулер охлаждал разогнанный CPU до вполне приемлемых 65 градусов. А вот для дальнейшего повышения частоты требовалось бы увеличивать питающее напряжение чипа, что дополнительно повысило бы его энергопотребление/тепловыделение. И здесь без замены кулера уже не обошлось бы.

Полученные 3800 МГц с «коробочным» охладителем – очень даже неплохой результат. Особенно с учетом того, что это не потребовало никаких дополнительных затрат.

Как мы уже упоминали, для Core i3-7100 не предусмотрен разгон. Заблокированный на повышение множитель не позволяет увеличить тактовую частоту процессора, потому двухъядерный чип работает под нагрузкой на штатных 3,9 ГГц. Справедливости ради нужно напомнить, что в текущей линейке Core i3 все же есть одна модель с разблокированным множителем – Core i3-7350K (4,2 ГГц), но рекомендованная цена в $179 на фоне $182 за 4-ядерный Core i5-7400 делают этот чип уделом ограниченного числа энтузиастов.

Производительность

Перед оценкой производительности участников, обозначим используемые режимы. Двухъядерный процессор Core i3-7100 представлен на итоговых диаграммах в единственном варианте. Это штатный для него режим с рабочей частотой 3900 МГц и оперативной памятью в двухканальном режиме, которая на плате с Intel B250 функционирует в максимально допустимом режиме – DDR4-2400 (14-16-16-32). Несмотря на наличие комплекта DDR4-2666 более скоростной режим не доступен.

Чип Ryzen 3 1200 представлен тремя позициями – штатный режим 3100/3400 МГц и память в режиме DDR4-2666 (16-17-17-35), разгон до 3800 МГц также с DDR4-2666 и вариант с разгоном до 3800 МГц плюс ускорение оперативной памяти до DDR4-3200 (16-16-16-39).

Изначально предлагаем оценить пропускную способность подсистемы памяти. Здесь преимущество у чипов AMD, причем это касается как ПСП непосредственно ОЗУ, так и кешей всех уровней. А вот латентность работы с памятью лучше у процессора Intel. Однако, количественные показатели здесь скорее представляют академический интерес. Посмотрим, как это отразится на практике.

Первое приложение и первый локальный успех Ryzen 3 1200. В тесте Cinebench R15 с многопоточным рендерингом процессор AMD в штатном режиме оказывается производительнее Core i3-7100 на 14,5%. Разгон и скоростная память и вовсе доводят отрыв до неприличных 42%. Противник повержен и удаляется зализывать раны? Не будем торопиться.

Показатели в однопоточном режиме – тревожный звоночек. В данном случае даже заметный форсаж не позволяет Ryzen 3 1200 не то, что обогнать, а даже приблизиться к Core i3-7100. В штатный режимах разница 22,5%, а разгон лишь позволяет сократить отставание до 7,2%.

WinRAR 5.4 – это очередная победа Core i3. Архиватор хотя и умеет работать в многопоточном режиме, но не в полной мере загружает ресурсы вычислительных ядер, при этом очень чувствителен к латентности памяти. Итоговые результаты представлены на диаграмме.

А вот 7-Zip очень радушно и с благодарностью принимает доступные вычислительные ресурсы. Здесь наблюдаем 10%-ный перевес Ryzen 3 1200 даже в штатном режиме и более чем весомое превосходство чипа AMD после разгона – 32,6%.

В тестовых этапах с рендерингом сцен в Blender 2.78 и Fryrender ситуация очень схожа. Несмотря на многопоточность этих приложений, двухъядерному, но 4-поточному Core i3 удается минимально обойти Ryzen 3 1200 в штатном режиме. Последнему понадобилось на 2–5% больше времени, чтобы закончить задачу. Однако разгон позволяет не только выровнять ситуацию, но и обеспечить уже заметное преимущество (~15%) чипу AMD.

Работа с видео – еще одна очень ресурсоемкая задача, которая, хотя и отлично распараллеливается, но занимает очень много времени. Наверняка многие, кто привык грузить свои полезные ролики на YouTube, уже успели оценить сложность предварительного монтажа и обработки видео.

Здесь уже Ryzen 3 1200 чувствует себя очень уверенно, даже в базовом варианте предлагая чуть больше производительности, чем его визави. Примерно на 5% быстрее он справился с перекодированием видеофрагмента 4К в 1080p (H.265) в Handbrake 1.0.7. Да и во время финального рендеринга 4К-видео в Adobe Premier Pro CC платформа с чипом AMD оказалась на 7% расторопнее. Более того, повышение рабочей частоты позволяет очень заметно улучшить результаты Ryzen 3 1200. Но, здесь важно не перестараться, чтобы из-за возможных сбоев под нагрузкой не потерять проделанную работу. Память DDR4-3200 также приносит здесь уловимую пользу.

Синтетические тесты PerformanceTest 9 и GeekBench 4.1.1 по интегральному зачету отдают предпочтение 4-ядерному Ryzen 3. +11–13% в базе и до 33–35% после разгона и использования скоростного комплекта ОЗУ. Однако GeekBench очередной раз напоминает о весомом преимуществе Core i3 в пересчете на один поток.

Показатели в тестах PCMark – показательный пример того, что не всегда можно полагаться на многопоточность. В частности, привычные офисные приложения зачастую не имеют соответствующих оптимизаций, потому большее значение имеет эффективность архитектуры. AMD значительно увеличила производительность Ryzen в пересчете на один такт по сравнению с тем, что можно было видеть у чипов предыдущего поколения, но этого может оказаться не всегда достаточно. Как видим, офисные трассы PCMark чип Core i3-7100 проходит быстрее, причем умеренный разгон Ryzen 3 позволяет здесь лишь подобраться к показателям шустрого двухъядерника Intel.

Игровые способности обоих чипов можно предварительно оценить в 3DMark. Процессорные подтесты с многопоточным исполнением демонстрируют преимущество Ryzen 3 1200, однако отличие в общих баллах сравнительно невелико.

Игры

Для оценки производительности систем в играх мы использовали разрешением Full HD со средними настройками качества графики. Такой режим подъемен для Radeon RX 580 8 ГБ и уже позволит оценить влияние процессоров на общие показатели количества кадров/c.

В большинстве случаев платформа с Core i3-7100 оказывается минимально производительнее Ryzen 3 1200 в штатном режиме. Невысокие частоты процессора AMD здесь играют с ним злую шутку. Количество проектов, умеющих эффективно использовать многоядерные процессоры увеличивается, но еще многим играм очень важна производительность на один поток.

Зачастую отличие невелико и при желании разницу удается компенсировать разгоном процессора. Несколько дополнительных процентов прироста производительности как правило приносит и использование памяти DDR4-3200, потому если показатели принципиально важны, стоит ориентироваться на скоростную ОЗУ.

Обобщая игровые возможности обоих процессоров, можно говорить об определенном паритете обоих процессоров. Core i3-7100 набирает свои баллы за счет производительной архитектуры и высокой базовой частоты, Ryzen 3 отыгрывает свое за счет вдвое большего количества вычислительных ядер, быстрой ОЗУ, а также возможности разгона.

Энергопотребление

Показатель величины теплового пакета (TDP) зачастую лишь отдаленно может дать представление о фактическом энергопотреблении процессора. Скорее это некие рекомендуемые значение для выбора системы охлаждения. Потому Заявленные 51 Вт для Core i3-7100 и 65 Вт для Ryzen 3 1200 можно использовать как базовые ориентиры, но фактические замеры имеют дополнительную ценность.

В штатном режиме и в покое и под нагрузкой система на базе Ryzen 3 1200 потребляет лишь немногим больше энергии, чем платформа на Core i3. Для решений AMD это большой успех. Особенно когда речь идет о 4-ядерном процессоре и сравнении с параметрами двухъядерного чипа Intel. Общие 80–90 Вт во время кодирования видео и 100–110 Вт под OCCT, это в целом очень хороший результат. После разгона энергопотребление заметно увеличивается, потому как для повышение частоты приходится увеличивать и напряжение питания процессора.

Итоги

Ryzen 3 1200 – интересный процессор начального уровня в обойме AMD и очень достойный оппонент для Core i3-7100. Оба чипа имеют свои сильные и слабые стороны – в общем, типичная ситуация для чипов одного класса с принципиально отличающимися архитектурами.

Большее количество вычислительных ядер позволяют Ryzen 3 зачастую выглядеть предпочтительнее в многопоточных задачах. Однако, это не догма. Эффективная архитектура, высокая рабочая частота и поддержка Hyper-Threading нередко позволяют чипу от Intel показывать достойные результаты на фоне дерзкого новичка. После дополнительного разгона Ryzen 3 1200 часто все же удается уйти в небольшой отрыв, в особо удачных случаях вплоть до 20–40%. Но в условиях слабой многопоточной оптимизации даже дополнительный форсаж и более скоростная память не всегда позволяют процессору AMD оказаться на пьедестале. За Core i3 также остается наличие интегрированной графики. Для игровой платформы она бесполезна, но может выручить в некоторых ситуациях.

В целом появление Ryzen 3 можно только приветствовать. Наконец-то у нас появилась реальная конкуренция в ценовой категории $100–150. Возможно для еще более агрессивной зарубки с чипами начального уровня Intel, компании AMD стоило бы использовать меньшие рекомендованные ценники. Ведь у основного конкурента помимо Core i3 есть еще и чипы Pentium, которые после активации Hyper-Threading оказались настолько суровы, что подпортили продажи более дорогостоящих CPU. В любом случае ценовой фактор AMD еще наверняка придется использовать. Например, после запуска процессоров Intel семейства Coffee Lake. Но, это уже будет совсем другая история и наверняка интересная. Не переключайтесь.

Процессор Intel Core i3-7100 предсотавлен для тестирования компанией «Eвро Плюс», www.eplus.kiev.ua

Процессор AMD Ryzen 3 1200 предсотавлен для тестирования компанией AMD, www.amd.com