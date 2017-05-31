Android-софт: новинки и обновления. Май 2017

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре — обновленное приложение для экономии интернет-трафика Opera Max, облегченная версия Facebook Messenger, утилита для автозапуска приложений при определенных условиях – Taskzy, твиттер-клиент Fenix 2.0, приложение, добавляющее «чат-фото» в любой мессенджер – DirectChat, программа для редактирования аудио-, видеофайлов – Timbre и бонус – игра Card Thief.

Популярное приложение для экономии интернет-трафика Opera Max обновилось до версии 3.0, получив новый интерфейс и несколько дополнительных функций. Теперь программа предлагает владельцу мобильного устройства персональные рекомендации, как сэкономить трафик, защитить личные данные и контролировать доступ к интернету установленным приложениям. Кроме этого, в программе можно использовать специальную оптимизированную веб-версию Facebook и активировать VIP-режим, который предлагает неограниченный доступ ко всем функциям приложения в обмен на показ рекламы во время зарядки устройства.

Opera Max 3.0 работает по принципу VPN. При включенном режиме экономии утилита сжимает изображения и видео, что подойдет для веб-серфинга и таких сервисов, как Instagram и YouTube. В режиме конфиденциальности приложение блокирует все попытки отслеживания данных, предоставляя полные отчеты по каждому из имеющихся приложений. Помимо всего прочего, Opera Max позволяет запретить выбранному приложению использовать трафик в фоновом режиме или вовсе заблокировать ему доступ в интернет (мобильный или Wi-Fi).

Около полугода назад Facebook выпустил облегченную версию приложения Messenger. На старте Messenger Lite был доступен только в шести странах, преимущественно там, где интернет не отличается высокой скоростью. С недавнего времени Lite-версия стала доступна глобально. Интерфейс Messenger Lite минималистичный, можно даже сказать — спартанский. В приложении всего три вкладки: «главная», «контакты» и «профиль». Настройки, как таковые, здесь не предусмотрены.

Функции мессенджера ограничены только текстовой перепиской с возможностью отправлять и получать голосовые сообщения, фотографии и стикеры. Программа работает быстрее, использует меньше данных и подстраивается практически к любому интернет-соединению. Кроме того, данная версия приложения потребляет минимум ресурсов и прекрасно подходит для устаревших мобильных устройств со слабыми процессорами и небольшим объемом памяти. В целом,

Messenger Lite также подойдет тем пользователям, которым не нужны расширенные возможности, вроде голосовых и видеозвонков, расширений, игр, историй, ботов и прочих функций.

Часто, чтобы сделать определенное действие на мобильном устройстве, нам приходится совершать несколько дополнительных манипуляций. В такие моменты хочется, чтобы все происходило автоматически. Например, при подключении наушников запускался аудиоплеер, во время пробежки — фитнес-трекер, на работе — менеджер с задачами, а дома — твиттер или Facebook. В Google Play есть такая категория приложений, с помощью которых все это можно реализовать, но зачастую многие из них слишком сложны для рядового пользователя. Новая утилита Taskzy позволяет запланировать запуск приложений при определенных условиях всего лишь в два клика.

Несмотря на англоязычный интерфейс, разобраться с программой не составляет труда — выбираете приложение и назначаете условие на его запуск. Доступных событий в Taskzy пока не слишком много. Среди них — подключение/отключение наушников, местоположение, погодные условия, вид активности пользователя или определенное время. Вместо автоматического запуска программ Taskzy может уведомить о сработанном событии и предложит запустить соответствующее приложение.

Пользователи Twitter зачастую предпочитают сторонние клиенты сервиса микроблогов с расширенными функциями. Одним из наиболее популярных клиентов является Fenix — легкое и быстрое приложение с поддержкой нескольких учетных записей. В последнее время Fenix практически не развивался и в конечном итоге и вовсе исчез из магазина Google Play. Как оказалось, разработчик приложения все это время работал над обновлением клиента, предварительная версия которого недавно стала доступна для публичного тестирования. По всей видимости, это будет совершенно новое приложение.

Fenix 2.0 лишь отчасти напоминает первую версию twitter-клиента. В визуальном плане многое изменилось: пользовательский интерфейс выглядит более современным, впридачу есть темная тема и несколько цветовых схем оформления. На текущий момент настроек в приложении немного. Fenix 2.0 поддерживает несколько учетных записей, позволяет настраивать основной экран (закреплять вкладки и слегка менять отображение твитов в ленте), да и, пожалуй, все на этом. Остальные функции, по словам автора клиента, пока находятся в разработке. Стоит учесть, что финальный релиз Fenix 2.0 будет платным, даже для тех, кто приобрел первую версию приложения. Первый Fenix по-прежнему останется доступным.

Когда-то Facebook добавил в свое мобильное приложение функцию Chat Heads для удобного общения с друзьями. Позднее она перекочевала в Messenger и получила название «чат-фото». Функция представляет собой плавающие пузыри в виде аватарок пользователей Facebook. В таком режиме можно вести переписку с любым из пользователей социальной сети даже из другого активного приложения — для этого достаточно нажать на аватарку.

Утилита DirectChat добавляет эту функциональность остальным мессенджерам. По умолчанию поддерживаются такие приложения как WhatsApp, Hangouts,

Telegram, Allo, Skype и прочие. Кроме того, DirectChat может обрабатывать события любого другого приложения, например, почтового клиента, отображая уведомления о новых письмах. Как и в Facebook Messenger, пузыри собеседников можно свободно перемещать по экрану, закрывать по отдельности или все сразу. Утилита позволяет читать поступившие сообщения и отвечать на них, используя собственный интерфейс. Отдельных навязчивых пользователей можно заносить в черный список. В бесплатной версии DirectChat есть возможность добавлять только два мессенджера, в платной версии это ограничение снимается.

Timbre — бесплатная утилита для редактирования аудио- и видеофайлов непосредственно на мобильном устройстве. От приложения, разумеется, не стоит ожидать возможностей десктопного редактора. Тем не менее, все основные функции, такие как вырезать, разделить, объединить, конвертировать, здесь присутствуют. Всего в редакторе семь инструментов. В большинстве своем они одинаковы для всех медиафайлов, но есть парочка, которые предназначены только для аудио (изменение скорости воспроизведения и уменьшение битрейта) или для видео (удаление аудиодорожки и преобразование в аудиоформат).

Процесс обработки выполняется в фоновом режиме. Время обработки во многом зависит от длительности и размера медиафайла, а также мощности устройства. Кроме базовых инструментов редактирования, в Timbre есть две дополнительные опции, которые вряд ли пригодятся обычному пользователю: первая позволяет конвертировать текст в речь, вторая — запускать консольные команды библиотек FFmpeg.

Card Thief — карточная аркада в стиле стелс, в которой игрок выступает в роли воришки, промышляющего во времена средневековья. Цель игры — красть монеты и сундуки с сокровищами, скрываться от охранников и незаметно выходить с награбленным из помещения. Уровень считается пройденным, если все карты разложены на карточной доске и вор не пойман. Card Thief — это прежде всего тактическая игра, она позволяет продумать следующие шаги и увидеть, как это повлияет на ход игры. За украденные сокровища и золото в «карточном воре» можно получить инструменты и снаряжение, а также разблокировать новые уровни.

В визуальном плане игра выполнена очень достойно – интересные персонажи, мрачная атмосфера, музыкальное сопровождение и соответствующая анимация прилагаются. Разобраться в геймплее не очень сложно. На YouTube можно найти ролики об этой игре, а в самом приложении есть обучающие уроки, правда, только на английском языке.