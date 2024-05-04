Firefox с 7470 открытыми вкладками никак не мешал работе Mac в течение двух лет — пользовательница дорожит ими как памятью

Пользовательница X Twitter hazel не закрывает вкладки браузера Firefox, потому что это «похоже на путешествие по воспоминаниям». Программистка держит несколько тысяч вкладок Firefox открытыми на своем Mac более двух лет, и не планирует закрывать их в ближайшее время.
«Мне нравится прокручивать назад и просматривать кластеры вкладок за несколько месяцев — это как путешествие в память обо всем, что я делала, что изучала, что думала», — говорит она.
Хейзел опубликовала скриншот с 7470 открытыми вкладками, когда обнаружила, что браузер не может восстановить все вкладки. Однако она смогла вернуть вкладки к жизни через кеш профиля Firefox и говорит, что перезагрузка заняла «не более минуты».
thank you to everyone who provided info on how to restore an old session from the profiles cache… i feel like a part of me is restored pic.twitter.com/IGNGIrNfHB
— hazel☀️ (@sodiumPen) April 30, 2024
«Я чувствую, что часть меня восстановилась», — написала Хейзел после восстановления вкладок Firefox.
Удивительно, но все эти вкладки не повлияли на производительность компьютера. Представитель Mozilla подтвердил, что масса открытых вкладок Firefox практически не потребляет памяти.
«Firefox довольно эффективно использует память и фактически не загружает сайты, пока я не выберу вкладку, поэтому он не очень ресурсоемкий», — говорит Хейзел.
Для сравнения, браузер Google Chrome у автора этой новости прямо сейчас потребляет 1777 МБ с 33 вкладками и включенным режимом экономии оперативной памяти.
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Источник: PCmag