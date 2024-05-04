Firefox с 7470 открытыми вкладками никак не мешал работе Mac в течение двух лет — пользовательница дорожит ими как памятью

Пользовательница X Twitter hazel не закрывает вкладки браузера Firefox, потому что это «похоже на путешествие по воспоминаниям». Программистка держит несколько тысяч вкладок Firefox открытыми на своем Mac более двух лет, и не планирует закрывать их в ближайшее время.

«Мне нравится прокручивать назад и просматривать кластеры вкладок за несколько месяцев — это как путешествие в память обо всем, что я делала, что изучала, что думала», — говорит она.

Хейзел опубликовала скриншот с 7470 открытыми вкладками, когда обнаружила, что браузер не может восстановить все вкладки. Однако она смогла вернуть вкладки к жизни через кеш профиля Firefox и говорит, что перезагрузка заняла «не более минуты».

thank you to everyone who provided info on how to restore an old session from the profiles cache… i feel like a part of me is restored pic.twitter.com/IGNGIrNfHB — hazel☀️ (@sodiumPen) April 30, 2024

«Я чувствую, что часть меня восстановилась», — написала Хейзел после восстановления вкладок Firefox.

Удивительно, но все эти вкладки не повлияли на производительность компьютера. Представитель Mozilla подтвердил, что масса открытых вкладок Firefox практически не потребляет памяти.

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«Firefox довольно эффективно использует память и фактически не загружает сайты, пока я не выберу вкладку, поэтому он не очень ресурсоемкий», — говорит Хейзел.

Для сравнения, браузер Google Chrome у автора этой новости прямо сейчас потребляет 1777 МБ с 33 вкладками и включенным режимом экономии оперативной памяти.

Источник: PCmag