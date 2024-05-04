SK hynix сообщила на пресс-конференции в Сеуле, что создает SSD огромной емкости 300 ТБ. Твердотельный накопитель был объявлен был объявлен был объявлен в составе широкого портфолио устройств и технологий для центров обработки данных и ИИ.

В компании считают, что общий объем данных, созданных во всем мире в эпоху искусственного интеллекта увеличится до 660 Зетабайт (2 в степени 70) в 2030 году с 15 ЗБ в 2014 году. Все это придется где-то хранить, и здесь в игру должны вступить HDD на 100 ТБ и SSD на 300 ТБ.

Пока неизвестно, через какой интерфейс передачи данных будут работать SSD SK hynix на 300 ТБ и какую скорость будут демонстрировать, но такой накопитель мог бы получить оптимальное соотношение емкости, скорости, потребления энергии и цены на 1 ТБ. Предложение может сделать SK hynix 300TB SSD может стать конкурентом для 3,5-дюймовых накопителей ExaDrive от Nimbus Data, которые могут хранить до 100 ТБ. Спрос на высокопроизводительные накопители большой емкости в ближайшие годы будет расти, как и потребность в больших быстрых массивах для хранения данных.

Кроме твердотельных накопителей на 300 ТБ, SK Hynix работает над реализацию технологий HBM4, HBM4E, решениями объединенной памяти CXL и внедрением памяти LPDDR6, GDDR7, PIM и DDR5 большой емкости.

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Источник: Tom`s Hardware

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