Статистика Steam за апрель: Windows 11 достигла 45,15%, потеря доли Intel, больше ноутбуков с RTX, больше ноутбуков с RTX

В апрельском статистическом опросе Steam можно увидеть три ощутимых тенденции. Доля процессоров Intel упала до 65,63% после недавнего роста до 68,1%, возросло количество ноутбуков с RTX 3060 и RTX 4060, также уверенно растет доля Windows 11, несмотря на ее общее незначительное снижение в последнее время.

Трудно сказать, повлияло ли на рост доли процессоров AMD последнее обновление линеек ноутбуков чипами Ryzen 8000 и распространение десктопных Ryzen 8000G, но изменение очень заметно, хоть и не слишком большое — 2,24% в пользу AMD, с общей долей 33,46%. Это больше, чем в марте, впрочем, отстает от январских 34,25%.

Лидер среди видеокарт, NVIDIA GeForce RTX 3060 несколько уменьшила свою долю, до 5,55% (-1,16%). некоторые видеокарты RTX 3000 и RTX 4000 растут, количество некоторых уменьшается, но в целом карт RTX становится больше. Заметен рост количества относительно доступных ноутбуков с RTX 3060 и RTX 4060, а также десктопной RTX 3050 и, как ни странно, снятой с производства GTX 1650.

Доля Windows 11 у пользователей Steam уверенно растет и сейчас составляет 45,15% (+3,54%). Это противоречит общей тенденции — по последним данным, в мире процент Windows 11 даже несколько снизился. Linux (1,90%) все еще преобладает над MacOS (1,35%), и это неудивительно: Arch Linux — это, по сути, Steam Deck.

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Английский язык в Steam снова самый популярный с 33,18% (+0,64%), упрощенный китайский ощутимо отстал с 30,31% (-3,12%). Украинский 0,66% (+0,06%) так же колеблется рядом с итальянским и несколько опережает его 0,61% (+0,01%).