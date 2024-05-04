«Звездные войны»: сериал «Аколит» получил второй трейлер — охота на джедаев начнется через месяц

Во втором трейлере сериала Disney Plus «Аколит» во вселенной саги «Звездные войны» джедаи знакомятся с тайной угрозой — воином-ситхом в маске, который охотится на них. Сериал о темной стороне силы начнется ровно через месяц, 4 июня, с показа двух эпизодов.

Как и предыдущий, трейлер насыщен сценами боев. Видео подробнее знакомит с главной героиней, но не раскрывает слишком много сюжетных деталей. Речь идет о классическом для «Звездных войн» конфликте, когда ученик джедая выбирает другую сторону и противостоит учителю. По официальной информации, мастер-джедай в исполнении Ли Чон Дже столкнется со знакомым, опасным бойцом, которого он знает из прошлого.

Известно, что, шоу будет освещать действия ситхов в эпоху Высокой Республики, которая никогда ранее не освещалась в в фильмах и сериалах. Хронологически события будут разворачиваться за 100 лет до событий «Скрытой угрозы», первого приквела к классической саге.

«Мы делаем приквел к приквелам. И у приквелов есть престиж, эта монархическая атмосфера. Так что один из моих главных вопросов был: собираемся ли мы сохранить это ощущение? Да, во многом мы это делаем, а также включаем элементы, которые действительно ощущаются современными и близкими событиям. Когда я просмотрела [завершенные эпизоды], я была действительно поражена тем, насколько эта история была универсальной», — говорит исполнительница главной роли Амандла Стенберг.

Шоураннер сериала Лесли Хедленд рассказывает, что в центре сюжета лежит тайна, которая будет раскрываться перед зрителем эпизод за эпизодом: «Вы будете думать, что шоу — это что-то одно, но потом оно будет переключаться на что-то другое, а потом это будет повторяться снова».

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Сейчас предварительно известны исполнители некоторых ролей и имена актеров, которые тоже будут в сериале. Героиню Амандлы Стенберг будут звать Мэй, персонаж Ли Чон Чжэ будет носить имя Сол, Мэнни Джасинто сыграет Цимир, Дафне Кин — Джеки Лон, Чарли Барнетт — Йорда Фандара, Джоди Тернер-Смит — Мать Анисею, Ребекка Хендерсон — Вернестру Рво, Йоонас Суотамо — Келнакку, Кэрри-Энн Мосс — Индару, Эбигейл Торн — Энсина Эурус, также в сериале будут играть Дин-Чарльз Чепмен, Маргарита Левиева и Эми Цанг.

Источник: GamesRadar