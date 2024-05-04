Amazon Prime Video показала новый трейлер четвертого сезона сериала «Пацаны» (The Boys), который выйдет 14 июня. Видео наполнено насилием, драмой, политикой и некоторыми странными суперспособностями. Трейлер содержит много насилия и крови, поэтому доступен по ссылке.

Трейлер сезона 4 начинается с сомнений и сожалений Билли Батчера относительно выбора, который он делал на протяжении всей жизни в надежде исправить собственные ошибки и спасти мир. Ему осталось жить всего несколько месяцев, он потерял сына Бекки и лидерство среди Хлопушек. Хоумлендер (Патриот), в свою очередь, рассказывает о Семерке, которая перестает были любимыми героями, и вместо этого позиционирует себя как богов.

В трейлере можно увидеть персонажей Сэма Риордана и Кейт Данлеп из спин-оффа «Поколение V». Персонаж Джеффри Дина Моргана снова появляется и просит у Батчера помощи в уничтожении суперов. Четвертый сезон «Пацанов» будет происходить во время выборов, политическое напряжение приводит к насильственным столкновениям.

Шоураннер Эрик Крипке ранее подтверждал, что 10 апреля все новые эпизоды уже были готовы, в последнее время продолжался дубляж на разных языках и форматирование. Четвертый сезон будет транслироваться на Amazon Prime с 14 июня.

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

Источники: IGN, Movieweb