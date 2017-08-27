Эдгар Райт делает Голливуд, с невероятной легкостью и под зажигательную музыку

Baby Driver / «На драйве» Жанр Комедийный боевик

Режиссер Эдгар Райт

В ролях Энсел Эльгорт (Бэйби), Лили Джеймс (Дебора), Кевин Спейси (Док), Джейми Фокс (Псих), Джон Хэмм (Мужик), Эйса Гонсалес (Куколка), Фли (Эдди), Скай Феррейра (мама Бэйби) и др.

Компании TriStar Pictures, Working Title Films, Big Talk Productions

Год выпуска 2017

IMDb

Фильмы Эдгара Райта обладают особым очарованием, которое практически не поддается описанию. Попытка рассказать о крутости Скотта Пилигрима или шикарном черном юморе трилогии Кровь и мороженое рано или поздно сведется либо к восторженным междометиям либо к шаблонным фразам (шикарный черный юмор, да), которые сути фильма не раскроют. А все потому, что фильмы Райта работают на эмоциях и свежий Baby Driver лишнее тому подтверждение.

Давайте попробуем разложить все по полочкам. У нас история о хорошем, в принципе, парне, который сделал неправильный выбор и вынужден за него расплачиваться. Бэйби заботится о престарелом приемном отце и не мыслит свою жизнь без музыки. В прямом смысле, пережив травму в детстве, он вынужден постоянно слушать музыку, чтобы заглушить непрекращающийся шум в ушах. Ритм для Бэйби это все, рядовой поход в кофейню у парня превращается в сцену из Поющих под дождем и плевать, что окружающие косятся, он всегда на своей волне.

Ах да, а еще он подрабатывает водилой на ограблениях. Но даже здесь он максимально безобидный малый, не приемлет насилия, не способен самостоятельно осмотреть место будущего налета, а если и угоняет тачку старушки, то максимально вежливо — простите, мэм, ваша сумочка, мэм. Между ограблениями Бэйби наведывается в местную кофейню и влюбляется в миловидную официантку, с которой он мечтает уехать в закат как только рассчитается с долгами и покончит с криминалом. Ну просто идиллия, вязкая и приторная, все это мы уже видели не один раз. И то, что никто не собирается лишаться великолепного водилы, и то, что однажды все пойдет не по плану, и то, что сомнительная компания отпетых бандитов до добра не доведет для зрителя не секрет. Сюжет не богат неожиданными поворотами, история читается наперед, а некоторые поступки основных действующих лиц и, особенно, самого Бэйби поражают своей глупостью и нелогичностью. Так откуда столько шума и почему Baby Driver называют одним из лучших фильмов этого года?

Дело не в экшене и лихих погонях, хотя их тут не меньше, чем в каком-нибудь Форсаже, а сняты они, пожалуй, даже поприличней. К слову, обошлись без компьютерной графики и машины здесь разбивались по-настоящему. Дело в фантастическом симбиозе аудио и видеоряда — все лучшее, что есть в На драйве (прокатчики постеснялись оригинального названия, очевидно, сочтя его недостаточно крутым для боевика), происходит под музыку. Погружение полное и ты даже не замечаешь, как именно начинаешь чувствовать окружающий мир так, как это делает Бэйби, когда рев движка, визг резины и звуки выстрелов накладываются на звучащий из динамиков музыкальный трек, сплетаются с ним воедино, дополняют его. В какой-то момент Райт выключает музыку, делает это резко, грубо и без предупреждения. Стройная конструкция тут же рассыпается на составляющие, оставляя тебя с чувством утраты чего-то важного. На первый план выходит карикатурная шаблонность персонажей, глупость их поступков, заезженность и предсказуемость сюжета. Ты знаешь, что перед тобой пародия и именно так все и должно быть, но даже это не спасает от постепенно растущей скуки — неслыханная ситуация для фильмов Райта, но вскоре музыка возвращается и все становится на свои места.

К чему было это провисание в середине фильма, неужели режиссер не смог удержать заданный ритм, подобрать нужно музыкальное сопровождение? Нет, просто зритель должен был понять что движет Бейби и каково будет ему остаться без своей музыки один на один с серой обыденностью. Может быть это притянуто за уши и режиссер исходил из совершенно других побуждений, но мне хочется чтобы все было именно так, потому что это здорово и красиво, а фильмы Райта, как мы уже говорили, работают на эмоциях.

Но мы забыли про актерский состав, а ведь он тут играет не меньшую роль, чем музыка. Слащавый Энсел Эльгорт идеально подходит на главную роль, если честно, трудно представить за рулем кого-то другого. Из Лили Джеймс вышла чрезвычайно убедительная простушка Дебора, экранного времени у нее не много, но использует она его с умом. Кевин Спейси, мозг всей операции, неповторим, как и всегда, но постепенно одну его роль становится все труднее отличить от другой, а вот с Джейми Фоксом ситуация кардинально противоположная, не смотря на то, что в роль он вжился отлично, его Психа очень сложно воспринимать всерьез и виной тому Несносные боссы. Остальные члены банды стереотипны до невозможности, но в контексте фильма это хорошо — убийственная латиноамериканская красотка, суровый белый мачо, блатной азиат, классический урка (в исполнении бас-гитариста Red Hot Chili Peppers), чернокожий бро. Док тасует членов команды как карты, ни разу не отправляя на дело один и тот же состав, и с каждым разом у него получается все более взрывоопасная смесь и неотвратимость взрыва лишь вопрос времени. Собственно, когда именно это произойдет — единственная интрига в фильме.

На драйве вряд ли войдет в топ 100 лучших фильмов в истории, но это и не было целью Эдгара Райта. Британец хотел спародировать классические американские криминальные боевики и вышло у него это настолько здорово, что высмеивая первоисточники фильм как-то невзначай затмил большинство из них. Это отличная, веселая и наивная лента, с чрезвычайно зрелищными гонками, хорошей порцией юмора, большим, порой даже чрезмерным, количеством жестокости, тонной отсылок к современному и классическому кинематографу и безмерно крутым саундтреком. Посмотрите обязательно.