Что-то странное происходит в последнее время с Netflix: до конца непонятно, столкнулась ли компания с незначительным кризисом идей, или священная корова потокового мультимедиа начала сдавать позиции, но тот факт, что большинство ее новых начинаний и совместных проектов оборачиваются провалом, совершенно не радует.

Death Note / «Тетрадь смерти» ЖанрФантастика, триллер

Режиссер Адам Вингард

В ролях Нат Вульф (Лайт Тернер/Кира), Маргарет Куэлли (Миа Саттон), Кит Стэнфилд (Эл), Пол Накаучи (Ватари), Ши Уигхэм (Джеймс Тернер), Уиллем Дефо (Рюк) и др.

Компании Lin Pictures, Vertigo Entertainment, Warner Bros., Netflix

Год выпуска 2017

IMDb

Причем сервис умудряется испортить даже те шоу, основы которых сам же и заложил, что уж говорить о попытках экранизаций видеоигр или, допустим, аниме. С последним вообще все очень неоднозначно, многомиллионные проекты с приглашенными звездами и умопомрачительными спецэффектами оказываются холодно приняты публикой, чего тогда ожидать от бюджетного фильма, над которым работал автор откровенно трешовых хорроров?

Правильный ответ — ничего хорошего. Тетрадь смерти от Netflix выглядит как дурная фанатская поделка, снятая на старенькую GoPro. Именно так можно было бы объяснить слабые спецэффекты, неубедительную игру актеров, сценарные огрехи и смену места действия. Американизированный вариант Тетради смерти лишился львиной доли своего шарма не в последнюю очередь благодаря выбору декораций. Скучающий японский бог смерти Рюк решает позабавиться, подбрасывает Тетрадь смерти в обычный белый район Сиэтла и обучает нашедшего тетрадь школьника убивать с ее помощью людей. Правила просты — записанные в тетрадь имя человека и обстоятельства его смерти равносильны смертному приговору. Лайт тут же устраивает зачистку преступников по всему миру, чем привлекает внимание как полиции, так и обывателей, видящих в нем мессию. К сожалению, отличий от аниме здесь больше, чем может показаться на первый взгляд.

Начинем со стопроцентного мисскаста (и нет, мы сейчас не о черном Эл, хотя, если честно, непонятно куда запропастились все диванные критики, обвинявшие Paramount Pictures и Скарлетт Йоханссон в вайтвошинге). Больше вопросов вызывает играющий несовершеннолетнего Лайта Тернера Нат Вулф. Парню всего двадцать два года, но выглядит он здесь на все тридцать и совершенно не соответствует своей роли. Кит Стэнфилд, кстати, кажется на его фоне просто богом актерского мастерства, хотя и страдает от обязательного фансервиса, который конкретно в этом случае скорее мешает. Чирлидерша-социопат Миа Саттон получилась настолько пресной и карикатурной злодейкой, что ее присутствие на экране откровенно раздражает, как и дремучая тупость Лайта, не замечающего очевидных вещей. Причем мы-то знаем, что Маргарет Куэлли может лучше. Романтическая линия Мии и Лайта вышла нелепой и искусственной, ни о каком сопереживании героям речи быть не может, а ведь зритель львиную долю экранного времени будет вынужден наблюдать эти картонные страсти.

Противостояния Лайта и Эл могло бы спасти ситуацию, но битву двух гениальных интеллектов авторы фильма не осилили. Начнем с того, что Лайт в принципе не гений (если вы не считаете гением одноклассника, способного решить за вас домашнее задание), а Эл свою гениальность проявляет исключительно за кадром. Сбор улик, анализ фактов? На это нет времени, у нас же тут полуторачасовой фильм, а не мультсериал, да и вообще, обойдемся лучше сценой с поеданием конфет, фанатам должно понравиться. А пока Эл поглощает сладости, сидя на кортах, Лайт и Мия продолжают истреблять злодеев, причем парень мучается сомнениями и в принципе рад бы отказаться от этой затеи, если бы не прессинг Рюка и подстрекательство Мии, готовой убивать кого угодно, даже случайных людей, на которых жалуются в интернете. Мотивация Лайта кардинально отличается от его рисованного прототипа. Там, где японский Лайт уверен, что никто кроме него не осмелится на то, на что оказался способен он, его американская копия переживает о том, что тетрадь может попасть “не в те руки”. Причем сердобольный паренек не видит ничего предосудительного в том, чтобы снести голову рядовому школьному хулигану или поиздеваться над жертвой перед тем, как умертвить ее. В своих метаниях Лайт непоследователен, сейчас он сокрушается о гибели следивших за ним агентов ФБР, но уже спустя пару минут рискует жизнью наставника Эл, чтобы получить возможность добраться до самого гениального профайлера. Подобные эпизоды, к сожалению, разрушают образ киношного Лайта, которого попытались сделать более человечным.

Скучным фильм перестает быть только ближе к развязке, когда Лайт выстраивает одну из тех блестящих схем, за которые мы полюбили этого персонажа, и если новую Тетрадь смерти вообще стоит смотреть, то именно ради последних двадцати минут. Ну и ради Рюка Уиллема Дефо, вот уж где попадание в роль стопроцентное. Но не спешите радоваться, Рюка в фильме непростительно мало.

Тетрадь смерти образца 2017 года вышла скомканной, аляповатой и откровенно малобюджетной. При этом нельзя сказать, что такая интерпретация сюжета не имеет права на жизнь — если бы Warner Bros. потратили на фильм еще пару десятков миллионов, а в режиссерском кресле сидел бы не Адам Вингард, мы могли бы получить неплохую киноадаптацию известной истории, но увы. Если вы большой фанат Death Note, то проматывайте сразу в конец, если же вы с мангой и аниме не знакомы — воздержитесь от просмотра, не тратьте время впустую.