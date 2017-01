Deus Ex: Mankind Divided – без революций

Как показывает опыт, большинство фанатов длинных игровых серий не ждет от сиквелов революционных нововведений, предпочитая получить ту же игру, что и раньше, только больше, красивей и современней. Что ж, в таком случае Eidos Montreal на 100% удовлетворила ожидания поклонников от Deus Ex: Mankind Divided. Новая серия приключений агента Адама Дженсена ощущается и играется точно так же, как Deus Ex: Human Revolution, и это хорошо.

Deus Ex: Mankind Divided Жанр action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчик Eidos Montreal

Издатель Square Enix

Сайты deusex.com

Удивительное дело: с момента выхода Deus Ex: Human Revolution прошло уже пять лет, но игра все еще неплохо выглядит и отлично играется. Перед релизом Deus Ex: Mankind Divided я решил освежить в памяти старый проект и с удовольствием прогулялся еще раз по знакомым уровням. Впрочем, можете не беспокоиться, в начале Mankind Divided вам кратко перескажут содержание предыдущей серии, напомнят основные события и представят персонажей, с частью из которых вы будете иметь дело и в новой игре.

Прошло два года после событий на Панхее и Инцидента. Sarif Industries разорилась, Адам Дженсен надолго попал в больницу, а по выздоровлении поступил в Интерпол. Он еще не теряет надежды разобраться в том, что случилось два года назад, и найти тех, кто на самом деле дергал за ниточки. Кроме Интерпола, Дженсен тайно работает с хакерской группировкой Джаггернаут, пытаясь найти смысл в странных приказах, которое отдает ему руководство.

За два года после Инцидента мир изменился. Взаимное недоверие между «чистыми» людьми и аугами переросло в открытую вражду. В некоторых городах мира создаются гетто для аугментированных, например, в Праге. Какая ирония… Именно в Праге расположен офис Оперативной группы 29, в состав которой входит Дженсен. Напряженность между обычными людьми и аугами растет, в Праге практически введен комендантский час для людей с бионическими улучшениями. А весь мир замер в ожидании голосования в ООН, на котором должны принять закон, ограничивающий права аугов. На фоне всего этого в Праге происходит теракт.

С сюжетом в Deus Ex: Mankind Divided все как обычно — это по-прежнему дикая мешанина из разнообразных теорий заговора и научной фантастики. Жаль только, что вы поймете, кто главный злодей во всей этой истории, еще в середине игры, и всю вторую половину вынуждены будете искать доказательства очевидного. Ну и, кроме того, добраться до главных виновников Инцидента и нагнетания напряженности между людьми и аугами вам в очередной раз не суждено. Впрочем, это было понятно с самого начала, Square Enix собираются развлекать нас DLC и, конечно же, планируют выпустить и следующую часть игры. Хотя, будем честными, противники в этот раз как-то мелковаты.

Печалит также огромное количество тяжеловесных, неторопливых диалогов. Честное слово, во время прослушивания этих бесед натурально хочется спать. Живые люди так, безусловно, не говорят. И, чтобы покончить с минусами – у Deus Ex: Mankind Divided просто отвратительная русская локализация. Перевод текстов на приемлемом уровне, а вот озвучка… Такое впечатление, что старается только актер, озвучивавший Адама Дженсена, остальных просто надергали с детских утренников. Плюс эти кошмарные задержки и пустая жестикуляция, темп русской озвучки оказался раза в полтора выше, чем должен быть.

А вот с визуальной точки зрения придраться к Deus Ex: Mankind Divided сложно. Игра создана на базе движка Dawn Engine, который, в свое очередь, является модифицированной версией Glacier Engine 2 движка Hitman: Absolution и нового Hitman. Логично, для stealth-action движок от stealth игры. На ультра-настройках выглядит Mankind Divided просто шикарно. Рассеянное освещение, мягкое затенение, объемный туман, ореолы вокруг источников света, рельефное текстурирование, hi-res-текстуры и т.д. и т.п. Все по высшему разряду. Другое дело, что все это дело нещадно тормозит даже на достаточно мощных системах. Для модного сглаживания лучше бы иметь видеокарту с 4 ГБ оперативной памяти, аналогичные требования и для hi-res-текстур. Плюс с оптимизацией у игры все очень плохо, для получения играбельного количества fps от сглаживания и текстур высокого разрешения лучше отказаться.

Главное отличие Deus Ex: Mankind Divided от предыдущей части – наличие достаточно большого хаба, нескольких районов Праги. И теперь это не просто череда коридоров, как в Human Revolution. Полноценное детализированное открытое пространство, которое интересно изучать, с неплохим набором дополнительных квестов и точек интереса. Конечно, до размеров Нью-Йорка в Tom Clancy’s The Division ему очень далеко, но по сравнению с предыдущей частью это большой прогресс. Скажу честно, я провел первые пять часов игры, гуляя по Праге и выполняя дополнительные задания, и только после этого добрался до офиса ОГ29, где, собственно, и начинается первая миссия. Кстати, среди дополнительных миссий есть и приносящие вам весьма ощутимые бонусы, например, позволяющие без штрафов подключать мощные военные аугментации, новинку игры.

Да, оказалось, что внутри насквозь модифицированного Дженсена прячутся экспериментальные запчасти неизвестного происхождения, которые позволяют ему выучить несколько очень полезных фокусов. До выполнения специальной миссии их можно задействовать, только отключая уже имеющиеся аугментации, после – в любой комбинации. Среди новинок есть весьма эффектные и эффективные, но пройти игру можно и без них, особенно в stealth.

Проходить Deus Ex: Human Revolution в боевом режиме было адским мучением. Стрельба в той игре была сделана из рук вон плохо, так что все в итоге выбирали stealth. В Mankind Divided стрельбу наконец-то починили, и если вы хотите поиграть в шутер – пожалуйста, теперь это можно сделать с комфортом. Но давайте начистоту, вы ведь любите Deus Ex не за стрельбу?

Как и в предыдущих частях серии, ко всем целям ведут несколько дорог. Всегда можно найти обход, пролом в стене, вентиляцию, взломать компьютер, камеру наблюдения, найти код и т.д. Да и многих противников и союзников можно просто уговорить, социальный модуль – полезная вещь, купите ее. В отличие от предыдущей игры, Mankind Divided можно пройти, вообще никого не убивая, даже боссов. Прогресс.

В этот раз авторы обещали, что на концовку Deus Ex: Mankind Divided будут влиять не пара решений перед самими титрами, а множество небольших выборов, сделанных по ходу игры. Впрочем, вес у решений, выбранных на финишной прямой, так велик, что они с большой долей вероятности перекроют все ваши предыдущие поступки.

Как я уже говорил в начале, играется Deus Ex: Mankind Divided точно так же, как Deus Ex: Human Revolution. Да, управление чуть поменяли, да, теперь можно не только навешивать на оружие модули, но и прокачивать его, но в целом это все та же игра. То же вырубание охранников, ползанье по вентиляции, взлом компьютеров. Да, взлом стал чуть более сложным и разноцветным, но это уже детали. Если вы прошли Human Revolution, то освоитесь в Mankind Divided буквально за минуту.

В качестве дополнительного режима игры, вместо совсем неуместного здесь мультиплеера или кооператива, авторы Deus Ex: Mankind Divided предлагают нам Breach. Это отдельная игра со своими персонажами и сюжетом, рассказывающая о взломе суперзащищенных серверных ферм в Праге. Вы, в роли хакера, должны вламываться в виртуальную реальность, обходить стражей и скачивать данные. По сути, это набор комнат-испытаний, которые проходятся в традиционном для Deus Ex стиле – прячемся, вырубаем, крадем.

В Breach совсем иная визуальная стилистика, хотя и оружие, и противники по сути те же. Отдельные задания складываются в небольшие сюжеты, перемежаемые чатами с хакерами. Здесь вы точно так же зарабатываете опыт и уровни, открываете умения своего аватара, похожие, но чуть иные, чем в основной игре, покупаете оружие и расходники. Амуниция поступает в виде карт разной степени редкости в бустерах — механика коллекционных карточных игр добралась и сюда. И да, здесь есть и микротранзакции, но где их сейчас нет? Опять-таки, не хочешь – не плати. В целом же в Breach можно неплохо провести время в ожидании выхода сюжетных DLC.

У Eidos Montreal получилась неплохая игра. Deus Ex: Mankind Divided – почти идеальный сиквел, который не ищет революций, а предпочитает эволюционное развитие. Кроме того, темы, поднимаемые в Mankind Divided, очень интересны и совсем не так далеки от реальности, как казалось еще несколько лет назад. Одним словом, если вы фанат серии Deus Ex – Deus Ex: Mankind Divided игра, которую вы не можете пропустить. Тем же, кто желает поплакать об оптимизации и микротранзакциях, стоит поискать машину времени в 1980-ые.

P.S. Напоминаем, что в отличной мобильной игре Deus Ex GO можно заработать пять комплектов Praxis для Deus Ex: Mankind Divided.



