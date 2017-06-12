Электрический скутер CityCoco: развлечение на уик-энд или транспорт на каждый день?

Едет тихо, достаточно быстро и далеко, только на электрике – идеальный летний транспорт? Стильные электрические скутеры по примеру CityCoco сегодня привлекают к себе все больше внимания. Я познакомился сразу с двумя моделями и уже могу поделиться первыми впечатлениями о них.

Электрический скутер CityCoco – что это?

Это скутер, только с электрическим мотором. Основа – рама из стальных труб с плоским днищем; привод – с помощью электродвигателя, установленного внутри заднего колеса (т.н. «мотор-колесо»); питание – от аккумулятора, расположенного на раме в днище или в задней части, под сиденьем. Плюс вспомогательные системы: индикатор заряда АКБ, замок-блокиратор, ручка «газа» как в мотоцикле; тормоза (на тестовых моделях – дисковые гидравлические). Фактически основное устройство электрического скутера не меняется от модели к модели.

Электрический скутер CityCoco являет собой микс самоката и скутера. С учетом ТХ (масса, мощность, скорость) и возможности ездить по дорогам общего пользования – требуются права категории А1 (ДВС до 49 куб. см или электромотор до 4 кВт). Но если выключить электромотор, встать на подножку и отталкиваться одной ногой – то выйдет большой самокат; а если сесть на седло и отталкиваться двумя ногами – то получается «беговел» для взрослых. А для них вроде права и не нужны… Да и в реальности электроскутер не воспринимается транспортом, на который нужны права.

А вот «наполнение» – разный электромотор, аккумулятор, оснащение – меняется в зависимости от модели и от производителя. Причем здесь все запутано. Изначально электрический скутер типа CityCoco Classic был создан в Германии и назывался Scrooser (вот официальный сайт). Одноименная компания стартовала в 2013-м году на Kickstarter и уже в конце того же года выпустила первые модели своего скутера. Однако у оригинального Scrooser были как явные плюсы (алюминиевая рама и общий вес 28 кг), так и ряд существенных минусов: низкая мощность и максимальная скорость (25 км/ч), небольшой запас хода (35 км). А главное – цена: сегодня Scrooser оценивается примерно в $5 тыс.

На «помощь» пришли китайцы. Уже в 2015 году появились первые копии Scrooser, а в 2016-м количество подобных скутеров заметно возросло и первые модели приехали в Украину. Сегодня подобные электрические скутеры встречаются под разными именами и в разных исполнениях, но нередко имеют идентичную компонентную базу – прежде всего, электромотор и аккумулятор. Среди многообразия брендов присутствует и CityCoco: отличие данной компании в том, что здесь не просто скопировали немецкий электроскутер, а пытаются «развивать тему», создавая новые модели. Парочка моделей CityCoco – Classic и CaigieeS – представлены в данной статье.

CityCoco Classic: оптимальная классика

Электроскутер CityCoco Classic – это вариант, который оказывается ближе всего к немецкому оригиналу. Конструкция максимально компактна: рама из гнутых труб; плоское днище, в котором спрятан аккумулятор; толстые и мягкие колеса, которые отчасти заменяют отсутствующие амортизаторы. Хотелось написать «конструкция максимально компакта и проста», но это не так – при ближайшем знакомстве с CityCoco Classic обнаруживается масса интересных деталей.

К примеру, здесь установлены гидравлические тормоза спереди и сзади, причем с независимыми контурами: одна ручка – управляет передним тормозом; вторая – задним. Около ручек тормозов установлены небольшие резервуары с прозрачным окошком, благодаря чему можно следить за уровнем тормозной жидкости. Аккумулятор расположен в днище рамы, фактически он несъемный – и это большой минус данной модели. Но плюс в грамотной установке АКБ: мало того, что он установлен внутри стальной коробки, так перед ней еще предусмотрена выступающая защитная дуга из металлической трубки – именно она принимает первый удар на себя, оберегая коробку с аккумулятором от продольных ударов о бровки или бугры; хотя, признаться, коробка с АКБ все-таки царапается.

CityCoco Classic: рама из труб; задний привод (мотор-колесо); аккумулятор в днище; гидравлические тормоза. Также отмечу, что для CityCoco Classic доступно много дополнительных аксессуаров: второе сиденье (можно взять пассажира, грузоподъемность позволяет); более мощная фара; указатели поворотов. Жаль, но второй аккумулятор здесь бессмысленный, т.к. АКБ установлен в днище рамы и быстрая замена не предусмотрена – нужна долгая разборка/сборка в стационарных условиях. Зарядка – через специальный разъем.

В движении CityCoco Classic «по нормальному» хорош. Мощности мотора достаточно в любом из трех режимов езды: они меняются небольшой клавишей около рукоятки руля и ограничивают допустимую максимальную скорость, но практически не влияют на динамику разгона, т.е. время достижения определенной скорости. Тормоза резкие и быстрые, при этом ручки не требуют чрезмерных усилий. Крупные толстые шины (225/55х8”) неплохо гасят удары даже в отсутствии амортизаторов; большая площадь места контакта шины с покрытием улучшает стабильность при езде и способствует уверенной езде по песку.

Перед водителем установлены простенькие приборы, которые показывают уровень заряда АКБ, включение/отключение света, пр. Если верить производителю, то электроскутер CityCoco Classic может проехать 60-65 км в активном режиме эксплуатации. И это похоже на правду: преодолев 15-20 км в режиме «еду как хочу», судя по данным индикатора АКБ «подсела» лишь на 1/3. А вообще максимальный запас хода заявлен на уровне 80-130 км (в зависимости от АКБ и веса человека) при езде в самом бережливом режиме. Максимальная скорость достигает около 40 км/ч, причем даже на довольно высокой скорости нет чувства страха, даже наоборот – есть уверенность и чувство «запаса».

CityCoco Classic в езде запомнился цельной натурой: умеренно комфортный, умеренно быстрый, с удобной посадкой. Тестовая модель CityCoco Classic была оснащена электромотором мощностью 1 000 Вт и аккумулятором на 60В и 20 Ач; встречается модель с АКБ на 60В и 12 Ач. Максимальная скорость примерно равна (38-40 км/ч), а вот запас хода разнится заметно: для старшей модели – около 60-65 км в реальности и до 130 км в эконом-режиме; для младшей модели – 40 км в реальности и до 80 км в эконом-режиме.

В итоге CityCoco Classic – это хорошее воплощение электроскутера в его основном виде; из явных провалов стоит отметить лишь невозможность быстрой замены АКБ. Зато удобный, относительно комфортный, стильный, простой в езде (можно научиться ездить на 5-10 минут).

А что, если постараться «изобрести колесо заново»?…

Неоднозначный CityCoco CaigieeS: и лучше, и хуже

Второй электоскутер – CityCoco CaigieeS – является примером того самого развития компании CityCoco, о котором говорилось выше. Так, при разработке модели CityCoco CaigieeS создатели старались решить несколько ключевых вопросов: дать возможность быстрой замены АКБ; сделать электроскутер более «спортивным»; одновременно с этим – улучшить его проходимость.

В итоге модель CityCoco CaigieeS получила собственную раму: компактная опора для ног – выше обычного относительно модели Classic; отсек для аккумулятора – расположен под задним сиденьем. Также использован более мощный электромотор (в тестовом электроскутере CityCoco CaigieeS был установлен мотор мощностью 1 200 Вт). Чуть изменились и тормоза: они по-прежнему гидравлические и по-прежнему есть два контура; но красные тормозные суппорты больше в размере относительно модели Classic.

Главное изменение CityCoco CaigieeS – рама и перенос АКБ под сиденье. Это позволило увеличить клиренс, снять вопрос о возможных ударах короба АКБ, обеспечить возможность быстрой замены аккумулятора. Кстати, АКБ блокируется отдельным замком с собственным ключом; плюс основной ключ запуска и пуль ДУ сигнализации. Также много изменений в деталях: другие тормоза и алюминиевые колеса; передняя амортизационная вилка; мощная фара и светодиодный стоп-сигнал; указатели поворота; индикатор заряда АКБ; даже есть круиз-контроль – включается красной кнопкой около ручки.

Модель CityCoco CaigieeS получила и другие шины: с направленным рисунком протектора; спереди – размером 205/40х12”; сзади – размером 235/55х12”. Эти шины «одеты» на ажурные алюминиевые колесные диски, в отличие от сплошных стальных колес модели Classic. Ввиду низкопрофильных шин остро встал вопрос комфорта – потребовалась передняя вилка с амортизаторами. Плюс огромное количество «мелочей»: индикатор заряда АКБ около ручки акселератора; более мощная передняя фара; задний светодиодный стоп-сигнал…

И что в итоге? В езде CityCoco CaigieeS кажется чуть динамичнее обычной модели, а более узкие колеса позволяют сильнее наклонять его в поворотах и проходить их с большим креном, в мотоциклетном стиле. Более высокая рама и днище избавили от необходимости осторожничать на буграх неровной дороги. Также показалось, что тормоза действительно чуть мощнее обычных в модели Classic – словом, это адекватный ответ возросшей мощности электромотора.

Вместе с тем, к комфорту езды есть ряд вопросов. Низкопрофильные колеса потребовали установки передней вилки неспроста – иначе неровности от дороги и удары в переднее колесо постоянно проходили бы на руль и отдавали в руки. Однако решив вопрос передним колесом, вопрос комфорта задней части остался открытым. А ведь сзади сошлось сразу несколько важных нюансов: во-первых, постоянная нагрузка от веса человека; во-вторых, дополнительная нагрузка от веса АКБ; в-третьих, заднее колесо стало более округлым в поперечине, и как следствие – более узким и низкопрофильным относительно модели Classic.

Электроскутер CityCoco CaigieeS предполагает чуть другую посадку: руки выше и шире, положение тела ближе к центру колесной базы (в Classic сидишь почти на заднем колесе). Ввиду более узких и округлых колес CityCoco CaigieeS можно больше наклонять в поворотах, подобно мотоциклу. Сзади установлен электромотор мощностью 1 200 Вт, но скоро в Украину приедут CityCoco CaigieeS с электромторами мощностью 1 500 Вт и даже 2 000 Вт. Тестовый CityCoco CaigieeS с АКБ 60В 10 Ач обещает максимальную скорость 37 км/ч, реальный запас хода 40 км и максимум до 70 км (в экономичном режиме). При использовании АКБ 60В 15 Ач максимальная скорость может достигать 45 км/ч, реальный запас хода – до 60 км, а в экономичном режиме – до 100 км. АКБ можно снять со скутера и заряжать в помещении.

В итоге трясет немного, явно просятся задние амортизаторы. Другой важный минус: невозможность установить второе сиденье и перевозить пассажира. Таким образом, CityCoco CaigieeS являет собой пусть не идеальную (комфорт и место для пассажира), но интересную попытку создать электроскутер другого типа: более скоростной и проходимый, с возможностью быстрой замены аккумулятора.

Пусть даже так, но уже радует сам факт не слепого копирования, а попытки развития данной темы. И будущие модели CityCoco, которые приедут в Украину к средине лета 2017 года, получат ряд важных улучшений – к примеру, уже заявлен электроскутер с задними амортизаторами. Но пусть об этом (и не только) расскажет представитель магазина-продавца данных девайсов.

Замечания эксперта:

Богдан Коротков, представитель магазина RIDE

За темой электрических скутеров я наблюдаю и занимаюсь уже пару лет, в начале 2017 года решил открыть полноценный магазин. Я был в Китае, обращал внимание на нюансы производства, и мой выбор пал на компанию CityCoco – в основном из-за того, что она старается развивать данное направление, создавать новые модели электрических скутеров. К примеру, CityCoco Classic – это базовая модель, которую делают все под разными названиями и марками; а вот CityCoco CaigieeS – это уже попытка пойти дальше. И разница здесь не только в электромоторе и аккумуляторе, но и в ряде мелочей, на которые изначально покупатель не обращает внимания, но которые важны. К примеру, здесь использованы другие (усиленные) подшипники осей; более мощная фара. Еще пример – алюминиевые колеса и ребристый корпус электромотора: лучше рассеивают тепло и защищают его от перегрева при быстрой езде на «пределе».

В средине лета я ожидаю новые модели CityCoco, которые будут существенно отличатся. Во-первых, будут модели с амортизаторами «по кругу» – спереди и сзади. Во-вторых, ожидается модель Harley, похожая на легендарный мотоцикл. Наконец, третье, уже известные модели CityCoco будут постоянно обновляться и улучшаться: модель Classic – получит ряд дополнительного оснащения, задний фонарь; модель CaigieeS – получит еще более мощные электромоторы.

С помощью фирменного приложения можно включать/отключать скутер и его сигнализацию, контролировать скорость езды, задавать лимит скорости, и т.д. Кроме того, можно даже скорректировать реакцию электромотора на поворот ручки акселератора, что сделает скутер «мягче» или «динамичнее»; но для этого потребуется обращение в сервисный центр RIDE и на завод-производитель.

Среди моих клиентов большинство покупателей – «частники»; но есть и клиент, один из первых, который использует уже более года десяток электрических скутеров CityCoco в прокате. Пробеги там огромные, но пока замечаний нет. Среди возможных неисправностей следует отметить потерю емкости АКБ со временем, но даже в модели CityCoco Classic возможна замена аккумулятора в сервисном центре магазина RIDE. Также нужно следить за подшипниками колес; особенно если электроскутер часто ездит по пыльным грунтовкам в парке или в лесу. Наконец, изредка требуется замена тормозных колодок и дисков – их цена составляет $5-10. Однако в целом, по моему мнению, уже сейчас электроскутер выигрывает у обычного бензинового скутера в вопросах выгоды эксплуатации, простоты ремонта и обслуживания.

Итоги: так что такое электроскутер?

Экспресс-знакомство с двумя моделями CityCoco после себя оставило две ключевые мысли. Во-первых, да, подобный электроскутер уже сегодня может соперничать с обычным 50-кубовым скутером, даже в режиме ежедневных поездок на работу. Во-вторых, все-таки не обходится без «однако»: прежде всего, замечания касаются комфорта (зависит от колес, подвески) и запаса хода (т.к. в сравнении с электрическим велосипедом педалей нет, нужно быть уверенным в запасе хода). Но в целом, относительно электрических велосипедов, подобные скутеры находятся на несколько ступеней выше – по мощности, запасу хода, ощущениям от езды. И если прогнозы да обещания о новых моделях CityCoco летом 2017 года оправдаются, то вскоре они станут еще лучше. Так это или нет? Постараюсь вернуться к этой теме, все проверить и рассказать в будущих материалах.

Редакция выражает благодарность магазину RIDE за предоставление устройств на обзор