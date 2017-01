Честно говоря, непонятно, почему научно-популярные телеканалы еще десять лет назад не начали снимать исторические драмы. Учитывая огромное количество документального материала и консультантов с научными степенями, им сам бог велел взяться за художественные сериалы. Но лед, похоже, тронулся: Harley and the Davidsons от Discovery Channel, Mars от National Geographic, Six от History, Frontier от Discovery Canada и Netflix. Собственно, о последнем, посвященном Hudson’s Bay Company и борьбе за влияние на Севере Америки, и пойдет речь.

Frontier / «Граница» Жанр историческая драма

Создатели Брэд Пейтон, Роб Блэки, Питер Блэки

В ролях Джейсон Момоа (Деклан Харп), Алан Армстронг (лорд Бентон), Аллан Хоуко (Дуглас Браун), Лэндон Либуарон (Майкл Смит), Джессика Маттен (Соканон), Диана Бентли (Имоджен), Зои Бойл (Грейс Эмберли), Шон Дойл (Сэмюел Грант), Эван Йоникит (капитан Честерфилд) и др.

Каналы Discovery Canada, Netflix

Год выпуска 2016

Число серий 6

IMDb, КиноПоиск

Hudson’s Bay Company – единственная из торговых компаний, созданных в эпоху колонизации, которая дожила до современности. Голландская Вест-Индская компания обанкротилась в 1791 г., Британская Ост-Индская компания прекратила существование в 1874 г., Российско-американская компания – в 1867 г., английская Московская компания была уничтожена большевиками в 1917 г. И только Компания Гудзонова залива (HBC) пережила всех конкурентов. Сегодня компания владеет сетью розничных магазинов в Канаде, США и ряде стран Европы. Глава же HBC до сих пор носит звание «губернатор».

Это своеобразная дань уважения тем временам, когда офицеры Hudson’s Bay Company были единственными представителями правительства на территории, занимавшей около 15% площади Северной Америки. В период своего расцвета HBC была крупнейшим частным землевладельцем в мире. Естественно, сверхдоходы HBC, контролировавшей львиную долю мировой торговли мехами, вызывали зависть конкурентов и желание перехватить торговые связи, поставщиков и оспорить власть Компании. О борьбе за влияние на севере Америки во второй половине XVII века и рассказывает сериал Frontier.

В центре сюжета противостояние бывшего сотрудника Компании Деклана Харпа и одного из высших чиновников HBC, лорда Бентона. Это личная вражда, но Харп жаждет не только отомстить Бентону за смерть своей семьи, но и уничтожить саму Компанию. Впрочем, здесь хватает и других охочих до прибылей от торговли мехами. А учитывая, какими методами ведутся дела на фронтире, это все наверняка закончится кровью.

Здесь все всем врут – ситуативные союзы непрочны и бывшие друзья могут очень быстро стать врагами. Жизнь на границе не стоит и ломаного гроша – всадить вам нож в живот может первый встречный, даже не потрудившись как-то объяснить свой поступок. Ситуация меняется очень быстро, так что реагировать на события нужно почти рефлекторно. Да, у Discovery Canada получилась своя, канадская версия Game of Thrones в XVII веке. Так что не стоит привыкать ко второстепенным персонажам, мрут они быстро и совершенно неожиданно, как и в сериале HBO. Впрочем, главные герои Frontier, в отличие от персонажей Game of Thrones, похоже, заговорены от пуль и холодного оружия.

Изюминка сериала – колоритный Джейсон Момоа, исполняющий роль грозного Деклана Харпа. Интересно, что его безумный персонаж на самом деле мало чем отличается от Кхала Дрого из Game of Thrones, и наверняка это совпадение не случайно. Гигант, а по сюжету он имеет ирландские и индейские корни, здесь совершенно на своем месте. Именно таким и должна была покориться суровая природа севера.

А еще в фильме неожиданно много сильных женских персонажей, ведущих собственную игру. Это и содержательница трактира Грейс Эмберли, и Соканон, друг и боец Деклана Харпа, и жена торговца мехами Элизабет Каррузерс, и воровка Кленна Долан. Это необычно для мужского мира северных территорий.

Неожиданно и отсутствие менторского тона и пространных вставок, объясняющих события сериала с исторической точки зрения. Мало того, точный год и место действия Frontier не называются. Когда-то в 1700-тых, где-то на пограничных землях. Даже Форт Джеймс в сериале — это скорее собирательный образ небольших торговых поселений на заре заселения Америки, чем конкретное место. То есть Frontier, по большому счету, не исторический сериал, а драматический, внимание здесь сосредоточено на людях, а не на точной имитации быта и нравов XVII столетия. Хотя декорации и костюмы получились весьма аутентичными. Конечно, по сегодняшним меркам щеголяющие в меховых шубах герои, а мех здесь носят все, выглядят сущими варварами. Что поделать, дикие времена, дикие нравы.

Frontier нельзя назвать каким-то особым прорывом 2016 г. или обязательным для просмотра сериалом. Но шесть серий первого сезона смотрятся достаточно легко и не вызывают неприятия. Да, сценарий местами очень предсказуем, а персонажи порой условны, но в целом сделано все на хорошем уровне. Опять-таки, есть во Frontier что-то от дикого севера Джека Лондона, здесь тот же дух авантюризма и приключений. Сериалы о данном историческом периоде редки, так что если вам близка романтика севера – обратите внимание на Frontier.