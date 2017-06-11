Интерес научно-популярных телеканалов к игровым сериалам, подмеченный нами еще в прошлом году, становится все более очевидным. Вслед за Harley and the Davidsons, Mars и Frontier на National Geographic выходит биографическая драма Genius, первый сезон которой посвящен великому Альберту Эйнштейну.

Genius / «Гений» Жанр биографическая драма

Создатели Ной Пинк, Кеннет Биллер

В ролях Джеффри Раш (Альберт Эйнштейн), Джонни Флинн (молодой Альберт Эйнштейн), Саманта Колли (Милева Марич), Ричард Топол (Фриц Габер), Майкл Макэлхаттон (Филипп Ленард), Эмили Уотсон (Эльза Эйнштейн) и др.

Канал National Geographic

Год выпуска 2017

Число серий 10

nationalgeographic.com, IMDb

Сериал охватывает всю жизнь великого физика, от обучения в школе (миф о неуспеваемости Эйнштейна по математике – это действительно миф) и заканчивая последними годами жизни в США. Две женитьбы, две войны, Год чудес, приход нацистов к власти, пацифизм и атеизм, отношение с коллегами и женщинами. В картине нашлось место как научным работам, так и личной жизни создателя Теории относительности.

Genius основывается на биографии Эйнштейна, написанной Уолтером Айзексоном – «Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная», изданной в США в 2007 г. Это та самая книга, которая заставила смертельно больного Стива Джобса обратиться именно к Айзексону с предложением написать его биографию. Айзексон, в прошлом главный редактор Time и президент CNN, поразительно дотошный человек – во время работы над книгой он провел несколько лет, изучая документы, общаясь с учеными, историками науки и исследователями жизни Эйнштейна. Каждая страница биографии великого физика содержит несколько ссылок на документы, каждая цитата подтверждена отсылкой на первоисточник. Казалось бы, авторы сериала должны были взять этот великолепно проработанный материал и просто перенести его на экран.

В целом авторы сценария Genius Ной Пинк и Кеннет Биллер действительно опираются на книгу Айзексона, но в угоду драматизму они не только немного сдвинули некоторые события жизни Альберта Эйнштейна, но и сделали несколько допущений в пользу спорных версий, не имеющих поддержки научного сообщества. Жизнь Эйнштейна неплохо документирована, осталась масса писем, воспоминаний коллег и современников, прижизненных биографий, но некоторые вопросы, касающиеся как работ, так и личной жизни ученого, до сих пор остаются предметом дискуссий.

Так, принятая создателями сериала версия об участии Милевы Марич, первой жены Эйнштейна, в разработке Специальной теории относительности и других работах 1905 г., на сегодня не имеет поддержки в академическом сообществе. Точно так же авторы сериала явно преувеличивают нелюбовь Эйнштейна к работе патентного клерка, которой многие его друзья открыто завидовали, т.к. зарабатывал он существенно больше университетского профессора. Мало того, Эйнштейн был на хорошем счету в патентном ведомстве и ему нравилась эта работа, которая позволяла выкроить время для занятий физикой.

Неточно показаны в сериале и заседания шуточной «Академии Олимпия», созданной еще безработным Эйнштейном. Никаких кутежей с куртизанками и шампанским на самом деле не было, разве что сосиски и пиво с долгими застольными беседами на научные темы. Честно говоря, совсем непонятно, зачем в сериале этот эпатаж. Впрочем, даже начальная сцена Genius, в которой уже немолодой Эйнштейн занимается в кабинете сексом со своей секретаршей, призвана эпатировать зрителя. Создатель Теории относительности, бесспорно, был известным ловеласом и любимцем женщин, но делать на этом столь явный акцент, как мне кажется, не стоило.

Есть в сериале и прямые ошибки, причем очень глупые, например, снег в Крыму в августе 1914 г. Честно говоря, такого от National Geographic ожидаешь меньше всего.

При этом, несмотря на указанные выше ошибки, смотрится Genius на удивление хорошо. Создатели сериала действительно нашли неплохой баланс между личной жизнью и работами великого физика. Причем авторам удалось показать даже образность мышления Эйнштейна: все мысленные эксперименты, продемонстрированные в сериале, не упрощение с целью объяснить сложный материал, а визуализация образа мысли создателя современной физики. Он действительно обладал очень богатым воображением и буквально видел законы природы, понимая их чуть ли не интуитивно.

Большой плюс сериала – отличный подбор исполнителей главных ролей. Причем отметить хочется не столько Джеффри Раша и Эмили Уотсон, от которых и так ожидаешь определенного уровня игры, а британского музыканта Джонни Флинна, который вдохновенно сыграл молодого Эйнштейна, и Саманту Колли, исполняющую роль молодой Милевы Марич. Актерам удалось показать весь спектр эмоций, который отличал разные периоды отношений этой необычной пары.

Так что с некоторыми оговорками мы все-таки рекомендуем Genius к просмотру. Вот только параллельно стоит все-таки познакомиться и с книгой Уолтера Айзексона. Сложные моменты разобраны в ней намного детальнее, к тому же больше внимания уделено поздним годам жизни Эйнштейна.

Сериал Genius продлен National Geographic на второй сезон. Кто будет его героем, мы узнаем в финальной серии первого сезона, которая выйдет 27 июня 2017 г. Если создатели сериала продолжат экранизировать книги Уолтера Айзексона – это может быть Бенджамин Франклин или Стив Джобс.