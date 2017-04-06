Обзор ASUS ZenBook 3 Deluxe (UX490UA)

Глядя на некоторые продукты кажется, что гонка гигагерц, гигабайт и сопутствующих им миллиметров и килограмм никогда не прекратится. Наш сегодняшний гость — яркое тому подтверждение. Раньше мы уже рассказывали про ASUS Zenbook 3 — один из самых легких, тонких и производительных 12,5-дюймовых ультрабуков. Сегодня посмотрим на еще один флагман, 14-дюймовый ZenBook 3 Deluxe.

Комплектация

Ноутбук поставляется в стандартной коробке из плотного картона — она хорошо выглядит и подойдет даже в качестве подарочного варианта. Внутри скрывается сам лэптоп, фирменный чехол-конверт, компактное ЗУ и отдельный чехол-мешок для аксессуаров. В него поместится и зарядка с тряпочкой для экрана, и два комплектных переходника с USB Type-C на HDMI и обычный USB 3.0, а также мелочь вроде флешки или жесткого диска.

Дизайн

Описать внешность ZenBook 3 Deluxe очень просто — перед нами увеличенный ZenBook 3. Диагональ экрана увеличилась с 12,5 до 14 дюймов, ширина и длина корпуса подросли пропорционально.

Толщина при этом увеличилась всего на 1 мм, а вес — на 300 грамм. Общие размеры и вес составляют 329 x 210 x 12,9 мм и 1,2 кг. Если бы компания предпочла не просто уменьшить рамки экрана, а практически убрать их, как в том же Dell XPS 13 или Lenovo Yoga 910, то Deluxe мог бы быть еще меньше. При этом с точки зрения веса и толщины корпуса ASUS можно считать одним из самых компактных решений среди доступных на рынке.

В остальном все выглядит знакомым: корпус сделан из алюминия и имеет условно клиновидную форму, а на крышке есть фирменный для линейки ZenBook концентрический узор.

Как и в первый раз, нам достался образец темно-синего цвета с золотистыми акцентами. На картинках и со стороны такой окрас может показаться несколько специфическим, но при использовании дискомфорта не ощущаешь.

Единственное, что смущает — обозначениях на клавишах тоже желтоватые, поэтому в сумерках и с выключенной подсветкой они практически не видны.

В Украине ZenBook 3 Deluxe будет доступен еще и в сером цвете корпуса с такой же золотой полоской на торцах крышки.

Разъемы

Как и многие современные ультратонкие ноутбуки, Deluxe оснащен только разъемами USB Type-C и mini-jack для подключения наушников или гарнитуры. По сравнению с обычным ZenBook 3 их количество USB Type-C увеличили с одного до трех: два справа и один слева.

Верхний правый порт соответствует спецификации USB 3.0 и поддерживает возможность зарядки, остальные — USB 3.1 Thunderbolt, но без возможности зарядки. Плохо, что ASUS не реализовали в таком дорогом устройстве возможность подзарядки через любой из портов. Во-первых, это неудобно с точки зрения эргономики, во-вторых — получается формальное отставание от последних MacBook (и не только), в которых все разъемы имеют идентичную функциональность.

Зато компания не подталкивает к покупке аксессуаров и комплектует ноутбук самыми необходимыми переходниками, которые наверняка пригодятся.

Экран

ASUS ZenBook 3 Deluxe оснащается 14-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1920 на 1080 точек (AUO383D B140HAN03.8). Конфигураций с матрицами большего разрешения компания не предлагает, что хорошо в виду проблем масштабируемости Windows 10, которые проявляются на старых приложениях.

Экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 с глянцевым покрытием. Несмотря на отсутствие воздушной прослойки, дисплей собирает некоторое количество бликов и отражений, поэтому при работе днем периодически приходится повышать яркость.

При работе от аккумулятора яркость изменяется от 15 до 276 кд/м², чего достаточно для комфортного использования в большинстве случаев. Измеренная контрастность — 1 к 860. Датчика авторегулировки яркости в Deluxe нет.

По умолчанию экран отличается хорошим качеством калибровки — цветовой охват широкий, температура чуть ниже нормы, остальные параметры также близки к эталонным значениям. Работать и отдыхать за таким дисплеем приятно даже с учетом глянцевого покрытия, с которого периодически приходится удалять отпечатки пальцев или попавший мусор.

Цвета яркие и насыщенные, черный достаточно глубокий — производитель использовал качественную матрицу. Крышка дисплея почти открывается одной рукой. Максимальный угол раскрытия не слишком большой, но в большинстве случаев его хватает для комфортного использования.

Клавиатура и тачпад, сканер отпечатков

Тренд к очередному уменьшению толщины ноутбуков повлек за собой изменение характеристик клавиатур — появились решения с очень коротким ходом клавиш, что может вызывать дискомфорт и требовать привыкания.

В ZenBook 3 Deluxe используется клавиатура стандартного размера без цифрового блока. Есть подсветка с тремя уровнями яркости. Ход клавиш тут короче привычного, если сравнивать с не настолько тонкими моделями. По словам компании, он составляет 1,2 мм, при этом в обычном ZenBook 3 ход кнопок составлял 0,8 мм (а в Apple MacBook еще меньше).

Соответственно, привыкнуть к клавиатуре достаточно легко — нажатие ощущается и уже через день-два использования на короткий ход кнопок практически не обращаешь внимания. Не понравилась только реализация блока стрелок — они выглядят достаточно крупными, но в них легко запутаться.

В лэптопе стандартный крупный тачпад со встроенным сканером отпечатков пальцев. Последнее время подобные решения встречаются все чаще — работают они одинаково хорошо, поддерживают стандартные жесты, поэтому какие-то особенности выделить тяжело.

Платформа, производительность, шум

С точки зрения оснащения ZenBook 3 Deluxe полностью повторяет знакомый нам ZenBook 3. Хотя корпус и сделан максимально тонким, ASUS решили использовать «полноценные» процессоры Intel Core i5/i7, требующие активного охлаждения. Для этого была разработана СО с особенно тонким вентилятором толщиной всего 3 мм.

На тестирование попала топовая конфигурация, оснащенная Intel Core i7-7500U, 16 ГБ оперативной памяти DDR3 и очень быстрым SSD PCIE Gen3X4 объемом 1 ТБ (Samsung MZVLW1T0HMLH). Младшие конфигурации оснащаются Intel Core i5-7200U, 8 ГБ ОЗУ и обычным SSD на 256 ГБ. Как и в других ультрабуках, ОЗУ распаяна на материнской плате, поэтому в случае необходимости апгрейда самостоятельно получится заменить только накопитель.

Вполне очевидно, что даже младшие конфигурации отлично подойдут для решения всех бытовых и офисных задач. ZenBook 3 Deluxe работает быстро, отлично справляется с браузингом, серфингом в интернете, просмотром видео и всем подобным.

А вот активная система охлаждения оставила противоречивые впечатления. При обычной работе температура процессора не поднимается выше 50 градусов и вентилятор работает тихо — шум не мешает ни в офисе, ни дома. В то же время, при увеличении нагрузки турбина активно включается в работу и шум начинает откровенно раздражать.

Его уровень не настолько высокий, как в игровых ноутбуках с несколькими вентиляторами, но из-за малой толщины СО, а также того, что воздух забирается просто изнутри корпуса ее работа отлично заметна и вам, и окружающим. Проблема в том, что периодически нагрузка может увеличиться и без участия пользователя. Например, Windows начнет устанавливать обновления и придется сидеть за гудящим ноутбуком.

Фактически получилась палка с двумя концами — ASUS могли бы установить внутрь Intel Core M и сделать модель еще тоньше и автономнее, или все же увеличить толщину и использовать стандартную, менее громкую под нагрузкой, систему охлаждения. Справедливости ради отметим, что вентилятор хотя и шумноват, но выполняет свою работу исправно и не допускает перегрева и снижения производительности.

Звук, веб-камера

Отдельного упоминания заслуживают четыре динамика, брендированных Harman Kardon. Конечно, общее качество звука и громкость не поражают воображения, но ZenBook 3 Deluxe звучит вполне прилично — комфортно смотреть сериалы, слушать музыку фоном.

А вот веб-камера откровенно разочаровала. Она имеет смешное по сегодняшним меркам разрешение 0,3 Мп (видео VGA 30к/с) и дает изображение аналогичного качества.

Время работы

В ультрабуке установлен аккумулятор емкостью 46 Вт-ч. По официальным данным, время работы Deluxe достигает 10 часов. От комплектного блока питания на 65 Вт ноутбук полностью заряжается примерно за полтора часа.

В реальности выжать из большого ZenBook 3 10 часов работы довольно сложно. В тесте PC Mark 8 (режим Work, яркость 105 кд/м²) он продержался 4 часа. При реальном использовании с браузингом в Chrome, общении в мессенджерах, редактировании фотографий, минимальной яркости подсветки клавиатуры и яркости экрана на уровне 50% ноутбук работает часов 5-6.

В целом, если знаете, что рабочий день будет не слишком загруженным и долгим, то зарядное устройство можно будет оставить дома, а в обратном случае лучше иметь его под рукой.