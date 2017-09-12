Обзор Bluetooth-гарнитуры Beats by Dre Powerbeats3 Wireless

Powerbeats3 — это один из первых продуктов с чипом Apple W1, использование которого позволяет увеличить время автономной работы наушников и сделать синхронизацию устройств быстрой и простой. Как звучит гарнитура, каковы наушники при занятиях спортом и в повседневной жизни мы расскажем вам далее.

Что в коробке?

Вместе с наушниками в коробке находится резиновый чехол для переноски, 3 пары сменных насадок разных размеров, кабель для зарядки, инструкция и фирменные наклейки. К сожалению, третье поколение наушников комплектуется совсем простым кейсом, в то время как вторая версия поставлялась с более качественным футляром на молнии.

Дизайн

По сравнению с предыдущим поколением наушников, внешний вид Powerbeats3 изменился минимально. Дужки стали однотонными, немного изменилась форма корпуса, но на этом отличия от второго поколения заканчиваются. В редакции побывала черная версия наушников, она достаточно простая на вид. В продаже присутствуют более интересные и яркие решения.

Гарнитура целиком выполнена из пластика. Качество сборки хорошее, но ощущение дешевизны не покидает когда держишь наушники в руках. Это также касается и пульта управления, с которым хочется обращаться как можно бережнее. Корпус защищен от влаги и пота, однако microUSB-разъем заглушкой не прикрыт, что странно.

Удобство использования

Производитель позиционирует данную модель как решение для спорта, поэтому в конструкции предусмотрены дужки для крепления за ухом и стяжка для кабеля для фиксации провода на затылке.

Дужки выполнены из приятной на ощупь резины и достаточно эластичны. Гарнитура почти невесомая и не ощущается на ушах в течении первого часа ношения, затем дужки начинают чувствоваться, но дискомфорт во время тренировки все равно не возникает. Во время пробежки модули наушников хорошо фиксируются на ушах и не создают неудобства.

Звучание

Во время использования был замечен интересный момент: качество звука при подключении к iPhone и к Android-смартфонам несколько отличалось. Такая же ситуация наблюдалась в случае с другим устройством на чипе Apple W1 — Apple Airpods. При подключении к iPhone 6s Powerbeats3 звучат насыщенно, присутствует мощный бас и неплохая детализация высоких частот, в общем все то, что нужно во время тренировки. В сочетании с iPhone гарнитура звучит очень здорово, этого не ожидаешь от ни от Beats by Dr.Dre, ни от bluetooth-гарнитур такого формата.

А вот при подключении к Xiaomi Redmi Note 4x, который обладает не столь качественным передатчиком, звук был заметно проще — меньше баса, меньше детализации и меньше удовольствия во время прослушивания. В связке с iPhone гарнитура сохраняла стабильное подключение к смартфону на расстоянии вплоть до 30 метров без прямой видимости. А в случае с недорогим Android-смартфоном периодически можно было слышать помехи в звуке даже прикрыв рукой корпус. К сожалению, Powerbeats3 и недорогие смартфоны — не лучшая комбинация.

Оснащение

Одним из преимуществ использования процессора Apple W1 является возможность быстрого подключения к устройствам Apple. Работает это по схожему с NFC принципу: включаете гарнитуру, подносите к iPhone и видите на экране предложение о подключении. При подключении к другим смартфонам процесс происходит как и прежде — через меню Bluetooth.

Гарнитура оснащена пультом управления, на нем расположен микрофон. Функциональность пульта стандартная, есть возможность ставить треки на паузу, переключать их, а также регулировать громкость. Микрофон по качеству средний и справляется со своими обязанностями только в тишине.

Автономность

Производитель заявляет, что в режиме прослушивания музыки гарнитура проработает 12 часов. При ежедневном использовании около 2 часов на громкости в 40%, наш экземпляр проработал 5 дней, а на шестой гарнитура начала уведомлять о низком заряде аккумулятора и в таком режиме проработала еще порядка 40 минут. Почти 11 часов — очень неплохой результат для компактных наушников. Помимо диода на корпусе, о состоянии заряда может сигнализировать иконка на дисплее вашего iOS- или Android-смартфона.

Powerbeats 3 поддерживают технологию быстрой зарядки, благодаря которой за 5 минут можно получить уровень заряда достаточный для двух часов прослушивания музыки. Однако, на практике для этого желательно использовать зарядное устройство с силой тока в 1,5-2А.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge за предоставление устройства на обзор