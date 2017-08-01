Обзор игровой механической клавиатуры HyperX Alloy Elite

Год назад компания Kingston вышла на рынок игровых клавиатур с моделью HyperX Alloy FPS. Клавиатуру отличал интересный подход к дизайну, качеству и функциональности. Компания продолжает развивать это направление и выводит на рынок новую модель, с которой мы сегодня вас познакомим.

Комплектация

В картонной упаковке, выполненной в стиле HyperX, помимо клавиатуры находится съемная подставка под запястье и комплект сменных клавиш серебристого цвета WASD и 1234. Стоит учесть, что в комплект поставки не входит фирменный чехол, как это было у модели Alloy FPS, однако эта клавиатура не позиционируется как решение для гейминга “на выезде”.

Внешний вид

Если модель Alloy FPS была решением для портативного использования, то Alloy Elite — исключительно для стационарного. Об этом говорят и габариты, и вес, составляющий почти полтора килограмма. Немалый вес объясняется использованием стальной рамы, обеспечивающей жесткость конструкции. Благодаря значительному весу и цепким ножкам случайные движения клавиатуры во время игры исключены. Качество сборки на высоком уровне.

Корпус перестал быть тонким, как в Alloy FPS, и получил утолщение ближе к дальнему от пользователя края. Это не только элемент дизайна, но и место для мультимедийных клавиш, клавиш управления подсветкой, а также игровым режимом. Дополнительная область получила еще одну зону подсветки — линию, визуально отделяющую клавиатуру от дополнительных клавиш, и выглядит это довольно эффектно.

Сама подсветка по-прежнему красного цвета, есть несколько градаций яркости, а также эффектов при нажатии. Для регулировки подсветки теперь предусмотрены отдельные клавиши, что несколько удобнее, чем использование комбинации с функциональной клавишей. В продаже будет доступна версия с RGB-подсветкой.

Эргономика

С точки зрения раскладки, HyperX Alloy Elite — полноразмерная полноценная клавиатура. Все основные клавиши на своих местах, форма колпачков — классическая для механических клавиатур. Стоит отметить удобную подставку под запястья. Она выполнена из софт-тач пластика, а зона у основного блока обладает противоскользящей текстурой. Подставка крепится надежно и при поднятии клавиатуры не отваливается.

Что касается мультимедийных клавиш, то с их помощью вы сможете переключать композиции, ставить на паузу или запускать воспроизведение, а также быстро отключать звук. Для регулировки звука предусмотрен манипулятор прокрутки — редко встречающееся решение.

Оснащение

На тестировании побывала клавиатура, оснащенная переключателями Cherry MX Red, в продаже также будут доступны модификации с MX Brown и Blue.

Напомним, Cherry MX Red — клавиши без тактильной отдачи и звукового щелчка. Более подробно о различиях между переключателями вы можете ознакомиться в нашем материале.

Как и в случае с моделью Alloy FPS, в новинке для широких клавиш предусмотрены стабилизирующие механизмы, способствующие равномерному нажатию. Единственная претензия к такому решению заключается в том, что их ход в случае линейных переключателей не столь легкий, как без них. По ощущениям, нажатие на клавишу со стабилизатором требует несколько большего усилия, чем на клавишу без него, и схоже по работе с переключателями Cherry MX Black, где требуемое усилие для нажатия равно 60 граммам, против 45 у Cherry MX Red.

Для подключения к ПК используется пара портов USB Type A. Второй нужен для сквозного подключения других устройств к дополнительному порту USB 2.0. расположенному на клавиатуре. Теперь этот разъем может использоваться для передачи данных, а не только для зарядки. Кабель, использующийся для подключения, внушает доверие с учетом его толщины и жесткости, а также качественной тканевой оплетки.

Поддержки макросов в клавиатуре по-прежнему нет, как и дополнительного программного обеспечения для настройки; впрочем, это и не требуется, ведь вся дополнительная функциональность настраивается прямо на клавиатуре.