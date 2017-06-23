Обзор ноутбука ASUSPRO B9440

Обзор ноутбука ASUSPRO B9440

Бизнес-ноутбуки, как и массовые модели, следуют тренду уменьшения размеров и веса, хотя к этим устройствам и выдвигаются более строгие требования. Тем не менее, в линейках разных производителей уже можно найти довольно компактные бизнес-модели, которые позволяют не только комфортно работать в офисе, но и за его пределами. В компании ASUS решили, что настало время идти дальше, и представили в начале этого года необычный бизнес-ноутбук ASUSPRO B9440, вес которого составляет чуть больше 1 кг. Давайте посмотрим, как эта модель показывает себя в работе.

ЛинейкаASUS B9440UA
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 5
Диапазон цен: 37 679 − 63 555 грн

Комплект поставки

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В коробке с ASUSPRO B9440 можно найти зарядное устройство, переходник с USB Type-C на HDMI, USB 3.0 и ещё один USB Type-C, а также чехол для переноски.

Конструкция и дизайн

ASUSPRO B9440 получился тонким ноутбуком, его толщина меняется всего от 0,89 до 1,48 см.

Дисплейный блок устройства чуть больше, чем основа с клавиатурой, поэтому при раскрытии создаётся небольшой подъём.

Эта интересная конструкция позволила сделать основу с клавиатурой тоньше, разместив порты USB Type-C внизу на гранях дисплейного блока.

Внешне ASUSPRO B9440 получился довольно утилитарным, на корпусе устройства нет ни фирменных концентрических узоров ASUS, ни плавных линий, свойственных моделям Zenbook.

ASUSPRO B9440 — эта рабочая машина и выглядит она соответственно: острые грани, серый цвет магниевого корпуса с чёрными вставками пластика на шарнире, клавиатуре и рамках дисплея.

Если бы не тонкий корпус и небольшая толщина рамок вокруг экрана, дизайн ASUSPRO B9440 выглядел бы совсем просто.

Тем не менее, как для своего позиционирования, дизайн можно назвать удачными.

Разъёмы

На корпусе ASUSPRO B9440 можно найти только два порта USB Type-C, а также 3,5 мм разъём для наушников.

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Другие разъёмы можно найти на комплектном переходнике, он содержит HDMI, USB 3.0 и ещё один USB Type-C. К сожалению, порты USB Type-C не одинаковые, поддержка подключения зарядного устройства есть только в левом, хотя было бы удобно, если бы такая возможность была и для правого порта.

Дисплей

Тонкие рамки вокруг экрана позволили установить в ASUSPRO B9440 14-дюймовую матрицу, оставив размеры корпуса сопоставимыми с 13-дюймовыми моделями. Сам дисплей выполнен по технологии IPS, у него матовое покрытие и хорошие углы обзора.

Калибровка, впрочем, выполнена на среднем уровне, экран обеспечивает практически 100% охват цветового пространства sRGB, но с большим уклоном в зелёные тона. Кроме этого, экран получился «тёплым», его цветовая температура находится на уровне 5500К.

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Максимальная яркость дисплея составляет 284 кд/м2, минимальная — 15 кд/м2.

Платформа, производительность, сканер, динамики и веб-камера

В ASUSPRO B9440 используется 14-нанометровый 2-ядерный процессор Intel Core i7-7500U с тактовой частотой 2,7 ГГц (3,5 ГГц в режиме Turbo Boost) и расчётным TDP 15 Вт. Его дополняет встроенная графика Intel HD Graphics 620.

Кроме этого, в тестовой конфигурации было установлено 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3, а также SSD на 256 ГБ.

Накопитель демонстрирует среднюю скорость записи и чтения данных, но она всё равно намного выше, чем может предложить жёсткий диск.

Скорость работы устройства находится на хорошем уровне, как для портативного ноутбука, её достаточно всех задач, которые не требуют больших ресурсов процессора и видеокарты. ASUSPRO B9440 без проблем справится с работой в браузере, большими документами и таблицами, а также обработкой фотографий. Но он не подходит для игр и видеомонтажа.

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Справа над клавиатурой ASUSPRO B9440 расположен сканер отпечатков пальцев, который работает через функцию Windows Hello. После добавления отпечатка ноутбук можно разблокировать, просто приложив палец к сканеру. Работает сканер очень точно.

Также на тыльной части ASUSPRO B9440 расположено два динамика, они не очень большие и не могут обеспечить объёмный звук, но при этом на удивление громкие. Можно было бы написать, что они пригодятся для видеоконференций, но веб-камеры в ноутбуке нет. И не из-за того, что на тонких рамках вокруг дисплея для неё не нашлось место. Это сознательный шаг ASUS, ведь в корпоративном секторе и так часто заклеивают веб-камеры, чтобы обезопасить себя от шпионажа.

Нагрев и стабильность работы

Несмотря на небольшую толщину корпуса ASUSPRO B9440, в ноутбуке установлен довольно производительный процессор, а охлаждает его небольшой кулер, который забирает воздух через решётку на нижней части корпуса и выдувает через отверстия над клавиатурой. Даже под высокой нагрузкой система охлаждения работает тихо, не создавая дискомфорта.

В тесте стабильности системы AIDA64 под максимальной нагрузкой ASUSPRO B9440 показывает довольно странное поведение. В первые несколько секунд теста температура ядер процессора подскакивает до 89-91 градуса Цельсия и начинается троттлинг.

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Тем не менее, уже минуту спустя температура ядер опускается до 67-68 градусов Цельсия и перегрев больше не проявляется. Температура корпуса при этом в самом горячем месте не превышает 37 градусов Цельсия.

Таким образом, вполне вероятно, что система охлаждения не успевает среагировать на нереалистичную нагрузку, которую сразу генерирует тест в AIDA64.

Клавиатура и тачпад

В ASUSPRO B9440 используется клавиатура островного типа c ходом клавиш 1,5 мм и трехуровневой подсветкой белого цвета. Кроме этого, у клавиатуры есть защита от попадания капель жидкости. По сути, это базовая влагозащита, так что если разлить на клавиатуру чашку кофе, то ноутбук может это и не пережить. В целом же, печатать на клавиатуре ASUSPRO B9440 комфортно, клавиши расположены на достаточном расстоянии друг от друга.

Расположенный под клавиатурой тачпад имеет относительно небольшие размеры. Это панель производства ASUS и работает она через пакет драйверов Smart Gesture. Тачпад в целом работает хорошо, им удобно пользоваться даже несмотря на небольшие размеры.

Тем не менее, пару раз я ловил глюк с тачпадом, когда на нём переставали работать жесты, и помогала только перезагрузка. Судя по всему, ASUS нужно ещё оптимизировать драйвера под последние обновления Windows 10.

Автономность

В тесте автономности PCMark 8 под нагрузкой и с яркостью дисплея 200 кд/м2 ASUSPRO B9440 продержался 4 часа. Это ожидаемый результат, исходя из того, что в ноутбуке установлена батарея на 48 Вт-ч.

Таким образом, в реальном использовании можно рассчитывать на 5-6 часов автономной работы ASUSPRO B9440, что не очень много для устройства, которое предназначено, в том числе, для работы вне офиса или в командировках. Немного повысив толщину и вес модели, в ASUS могли бы обеспечить более высокую автономность.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: магниевый корпус, размеры и вес, матовый дисплей, хорошая производительность, громкие внешние динамики, удобная клавиатура
Минусы: автономность могла быть выше, только один порт USB Type-C из двух поддерживает подключение зарядного устройства, глюки с драйверами тачпада
Вывод: ASUSPRO B9440 – тонкий и лёгкий ноутбук от компании ASUS, который предназначен для бизнес-пользователей. Модель оснащается сканером отпечатков пальцев, и в ней даже отсутствует веб-камера, чтобы обеспечить дополнительную безопасность. Но и с чисто потребительской точки зрения модель получилась интересной, у неё приятный дизайн, качественные материалы и хорошая производительность. Чего действительно не будет хватать в ASUSPRO B9440, как корпоративным, так и другим пользователям, так это более высокой автономности

Технические характеристики

Обзор ноутбука ASUSPRO B9440ASUS B9440UA (B9440UA-GV0142R) Grey
43 587 − 48 999 грн
Сравнить цены
КлассНоутбук
КонструкцияКлассический
Операционная системаWindows 10 Pro
Диагональ, дюймов14
Тип матрицыIPS
Тип покрытияматовое
Разрешение1920x1080
Сенсорный-
ПроцессорIntel Core i7-7500U
Частота, ГГц2,7
Количество ядер процессора2
ЧипсетIntel CPU
Объем оперативной памяти, ГБ16
Максимальный объем оперативной памяти, ГБнет данных
Тип памятиLPDDR3
Жесткий диск, ГБ-
SSD, ГБ256
Оптический привод-
Графический адаптер, объем памятиIntel HD Graphics 620
Внешние порты2хUSB 3.1 Type-C, headphone/mic-in(combo)
Картридер-
WEB-камера-
Подсветка клавиатуры+
Сканер отпечатка пальцев+
Сетевой адаптер-
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth4.1
3G/LTE-
Вес, кг1,05
Размер, мм321,3x216,2х8,9-15
Материал корпусамагниевый сплав
Цвет корпусасерый/серый
Емкость, мАчнет данных
Количество ячеек4
Мощность, Вт*ч48
Напряжение батареи, Внет данных
Тип аккумулятораLi-Pol
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