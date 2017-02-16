Обзор смартфона OnePlus 3T

В мире с ограниченными ресурсами, в котором крупные производители соревнуются за лучшие комплектующие, небольшому стартапу сложно выпустить интересный, а тем более флагманский смартфон. Тем не менее, OnePlus с 2014 года удалось не только начать выпуск смартфонов, но и удивить пользователей их характеристиками, а также ценой. В прошлом году мы протестировали OnePlus 3, который действительно произвёл на нас впечатление. Теперь к нам на обзор попала усовершенствованная версия этого смартфона, получившая название OnePlus 3T. Давайте посмотрим, что может предложить пользователям это обновление.

Комплект поставки

Традиционно для OnePlus, модель 3T поставляется в небольшой коробке, внутри которой также можно найти зарядное устройство Dash и документацию.

Прямо из коробки смартфон идёт с защитной плёнкой на стекле дисплея.

Дизайн

Корпус OnePlus 3T от прошлой модели ничем не отличается. Пользователь может выбрать тёмный Gunmetal или же золотой Soft Gold.

В OnePlus пошли путём Apple, которая не меняет дизайн смартфонов несколько лет, и в целом ничего не потеряли. Выглядит OnePlus 3T вполне современно, у дисплея относительно тонкие рамки, а сам он расположен практически по центру лицевой панели, прикрытой защитным стеклом Gorilla Glass 4. Под экраном находится сенсорная клавиша со сканером отпечатков пальцев, а также две сенсорные кнопки, отвечающие за вызов меню многозадачности и шаг назад. На лицевой панели нет логотипа, что пошло дизайну только на пользу.

Тыльная часть OnePlus 3T и грани корпуса сделаны из алюминия, с прорезами для кнопок, объектива камеры, а также пластиковых полос антенн. Последние вполне органично вписываются в дизайн.

Блок камеры прикрыт сапфировым стеклом и немного выпирает из корпуса, но это никак не сказывается на удобстве использования.

В целом, несмотря на 5,5-дюймовый дисплей, OnePlus 3T получился относительно компактным, он хорошо лежит в руке, хотя не всем могут понравиться островатые грани корпуса. К качеству сборки практически нет вопросов, единственное, что не понравилось — это клавиши включения и регулировки громкости, которые немного люфтят.

Особо хочется выделить ползунок переключения на вибрацию и беззвучный режим, это очень удобное решение, которое стоило бы взять на вооружение другим производителям.

Дисплей

Диагональ дисплея OnePlus 3T составляет 5,5 дюймов, используется матрица Optic AMOLED с разрешением 1920х1080 точек (401 ppi). В экране используется схема расположения пикселов PenTile, но при плотности 401 ppi это не влияет на качество изображения.

Максимальная яркость дисплея достигает 396 кд/м2, а минимальная — 3,5 кд/м2. Калибровка матрицы в режиме отображения sRGB практически эталонная, с больше чем 100% охватом цветового пространства sRGB, цветовой температурой лишь чуть меньше 6500К, гаммой на уровне 2.2, а также равномерной подсветкой.

При этом в настройках дисплея есть несколько опций, которые позволяют отрегулировать цветопередачу, сделав её более насыщенной, а сам экран более «тёплым» или «холодным».

Производительность

В OnePlus 3T используется одна из самых производительных на сегодняшний день платформ, с процессором Qualcomm Snapdragon 821, работающим на частоте 1,6 и 2,3 ГГц, в зависимости от нагрузки. За обработку графики отвечает производительное ядро Adreno 530. Кроме этого, в смартфоне установлено 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4, а также хранилище данных UFS 2.0 на 64 ГБ. К сожалению, поддержка карт памяти нет, но доступна версия OnePlus 3T на 128 ГБ.

Таким образом, и в синтетических тестах, и в реальном использовании, OnePlus 3T показывает высокий уровень производительности. Приложения запускаются быстро и остаются в фоне, а игры идут на максимальных настройках графики.

В отличие от OnePlus 3, корпус 3T стал меньше греться, во время высокой нагрузки его температура не превышает 36 градусов Цельсия.

Интерфейс

Из коробки OnePlus 3T предлагает операционную систему Oxygen OS, которая основана на Android 7.0. При этом разработчики внесли минимум изменений в интерфейс ОС Google, так что он максимально приближён к оригинальному. В основном изменения касаются возможностей настройки: пользователь может менять иконки, расположение элементов в панели уведомлений, тему оформления, добавлять жесты, менять назначение клавиш навигации и многое другое.

В целом, благодаря интерфейсу Oxygen OS, OnePlus 3T выглядит практически как реинкарнация Nexus, только с производительностью на уровне смартфонов Pixel.

Стоит отметить, что сама операционная система Oxygen OS работает стабильно, за две недели работы со смартфоном она ни разу не зависала. Кроме этого, она регулярно обновляется благодаря активному сообществу пользователей OnePlus, которые на форуме компании оставляют отзывы о проблемах в работе ОС.

Сканер отпечатков пальцев

Дактилоскопический датчик в OnePlus 3T вписан в сенсорную кнопку под дисплеем.

В него можно добавить распознавание пяти пальцев. Срабатывает сканер очень быстро, субъективно распознавание отпечатка происходит с той же скорость, что и в Galaxy S7, iPhone 7.

Камера

Основная камера OnePlus 3T не изменилась по сравнению с прошлой версией смартфона. В ней используется 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX 298 с пикселями 1.12 µm, диафрагмой f/2.0, оптической и электронной стабилизацией, фазовым автофокусом и вспышкой.

При дневном освещении этот фотомодуль обеспечивает отличную детализацию. Но при искусственном и плохом освещении детализация падает, камере становится сложнее запечатлеть движущиеся объекты. Впрочем, эта же проблема встречается и в более дорогих смартфонах, так что OnePlus 3T можно сделать на этот счёт скидку.

Фронтальный фотомодуль получил 16-мегапиксельный сенсор Samsung 3P8SP с пикселями 1.0 µm.

Качество снимков камеры хорошее, но любителям делать «селфи» явно бы больше пригодился широкий угол, чем высокое разрешение.

Звонки и мультимедиа

OnePlus 3T поддерживает работу с двумя nano SIM-картами, одну можно использовать для интернета, а вторую для звонков. Настройки смартфона позволяют гибко настроить работу с каждым номером.

Громкость разговорного динамика имеет хороший запас громкости, а вот внешний звучит средне, в шумной обстановке можно пропустит звонок или оповещение. Благо, вибровызов у OnePlus 3T работает хорошо.

В наушниках звук отличный, и хотя отдельного ЦАП в OnePlus 3T (за звук отвечает SoC Qualcomm), смартфон справляется с наушниками с импедансом 60-70 Ом. И хотя не совсем точно привязывать к этому громкость звучания, но запас громкости в высокоомных наушниках есть. А вот чего в OnePlus 3T нет, так это поддержки кодека aptX, что вряд ли понравится тем пользователям, которые хотят выжать максимум качества звучания из своих беспроводных наушников.

Автономность

В OnePlus 3T установлен несъёмный аккумулятор ёмкостью 3400 мАч. По сравнению с OnePlus 3 батарея стала больше, но автономность при этом не увеличилась, работает новый смартфон примерно столько же. При средней нагрузке можно рассчитывать на чуть больше чем сутки автономной работы. В тесте автономности PCMark OnePlus 3T продержался 5 часов.

Зато заряжается смартфон быстро, полная зарядка занимает всего час, а за 30 минут аккумулятор можно подзарядить до 60%. Реализовано это за счёт проприетарного стандарта Dash Charge, разработанного OnePlus. К сожалению, другие смартфоны его не поддерживают, и у OnePlus 3T также нет совместимости со стандартами Qualcomm Quick Charge и Power Delivery. Таким образом, комплектную зарядку лучше не терять.

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