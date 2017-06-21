Обзор смартфона Sony Xperia L1 Dual

Компания Sony выпускает много смартфонов, но большинство из них теряются на рынке и лишь единичные модели являются действительно интересными. Сегодня мы познакомимся с Sony Xperia L1 и узнаем — стоит ли вашего внимания этот смартфон.

Внешний вид

Чего у аппаратов Sony не отнять, так это оригинального внешнего вида — их грубый, угловатый дизайн всегда узнаваем.

Выпускается Sony Xperia L1 в трех цветах — черном, белом и розовом.

Когда первый раз берешь в руки аппарат, то сразу ощущаешь относительно большие размеры корпуса, хотя экран огромным не кажется. Виной всему слишком большой отступ над экраном. Зачем это было сделано непонятно, но смартфон ощущается слишком вытянутым.

Сам дисплей немного углублен внутрь. Над ним находится разговорный динамик, фронтальная камера, датчики, светодиод и логотип производителя.

Хорошо, что в этот раз механические клавиши на правой стороне корпуса расположили на удобной высоте, а не сместили вниз, как это было ранее. С противоположной стороны от них находится лоток, за которым расположился отсек для карты памяти и двух SIM-карт формата nanoSIM. Одновременно можно пользоваться двумя SIM-картами и картой памяти.

На нижнем торце расположен торце порт USB Type-C, мультимедийный динамик и основной микрофон. На верхнем — 3,5 мм аудиоразъем и дополнительный микрофон.

Объектив основной камеры немного выпирает над плоскостью задней панели. Задняя крышка и боковины имеют приятную soft-touch фактуру.

Толщина Sony Xperia L1 составляет 8,7 мм, поэтому может сложиться впечатление, что внутри находится емкий аккумулятор, но нет — его емкость всего 2620 мАч.

К качеству сборки есть претензии, задняя крышка немного прогибается и поскрипывает. Несмотря на то, что она неразборная, на ней есть стыки в которые легко забивается пыль. Отсек, за которым расположились SIM-карты и карта памяти, тоже может поскрипывать. При несильном нажатии на центр экрана на нем появляются разводы, как будто его сильно сдавили.

Дисплей

Диагональ IPS экрана Sony Xperia L1 составляет 5,5 дюймов, а разрешение HD. Присутствует олеофобное покрытие. За время тестирования я обращался с телефоном аккуратно, но мелкие царапины на экране все же появились.

Яркости меняется в пределах от 4,5 до 382 кд/м². Контрастность составляет 1 к 625.

Цветовой охват не совпадает с треугольником sRGB, температура значительно выше эталонной, поэтому картинка выглядит холодней, чем необходимо. Субъективно, экран как для недорогого телефона, нормальный, но не более.

Кому нравится настраивать цветопередачу самостоятельно, понравится возможность подстройки с помощью трех ползунков. На практике, сделать из экрана «конфетку» не удалось.

Не понравилось, что под прямыми солнечными лучами изображение сильно выцветает — сказывается нехватка яркости и не лучшая контрастность дисплея.

Аппаратная платформа

Sony Xperia L1 оснащен четырехъядерным процессором MT6737T. Чип выполнен по 28 нм техпроцессу и может работать на частоте до 1,5 ГГц. Видеоядро — Mali-T720 MP2.

Объем оперативной памяти 2 ГБ, а встроенной 16 ГБ с возможность расширения до 256 ГБ за счет использования карт памяти microSD. После первого включения пользователю доступно только около 9 ГБ.

Результаты тестов выдают бюждетность процессора. Показатели бенчмарков низкие. Смартфон не подходит для современных игр и у него есть проблемы с перегревом. Во время обновления приложений ощущался сильный нагрев в области объектива основной камеры.

Качество разговорного динамика и микрофона заслуживают высокой оценки. К работе в сети 3G и Wi-Fi нет нареканий.

Sony Xperia L1 работает под управлением Android 7.0 с фирменной оболочкой. Интерфейс выглядит также, как и на предыдущих моделях Sony.

Смартфон работает неспешно и во время тестирования периодически зависал. Случалось даже поймать остановку работы пользовательского интерфейса.Такая работа для нового устройства недопустима.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора всего 2620 мАч, что по современным меркам не серьезно, но не стоит забывать, что тут установлен слабый процессор.

На практике, при умеренном использовании аппарат способен проработать 2 дня с временем активного экрана 7 часов.

В тесте PCMark при яркости 200 кд/м² время работы составило 6 часов 13 минут. С учетом, того что разряжается смартфон прогнозируемо и линейно, то показатель автономности не плохой. Комплектный блок питания заряжает аппарат за 2 часа 45 минут, что по современным меркам долго.

Камеры

Основная камера — 13 Мп модуль с диафрагмой f/2.2. Максимальное значение ISO 3200. Интерфейс стандартного приложения «Камера» выглядит аналогично другим смартфонам Sony. Присутствует ручной режим и HDR.

Первое, что хочется сказать, так это то, что фотографии очень долго сохраняются, особенно в режиме HDR. К сожалению, почти все снимки снятые на Sony Xperia L1 в режиме HDR имеют избыток зеленого цвета. Также есть проблемы с фокусировкой. Несмотря на это, если постараться, то смартфон способен сделать хороший кадр.

Фронтальная — 5 Мп модуль с широким углом и диафрагмой f/2.2.

Запись видео возможна в разрешении Full HD. Качество записи ниже среднего, картинка сильно дрожит при обычной ходьбе с камерой, да и с записью звука тоже есть проблемы.