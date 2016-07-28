Обзор смартфонов Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 (2016) + сравнение с Xiaomi Redmi 3 и Meizu M3 Note

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 (2016) + сравнение с Xiaomi Redmi 3 и Meizu M3 Note

Два года назад компания Samsung приняла новую стратегию развития смартфонов. Результатом этого стали флагманы Galaxy S7 и S7 edge, а также модели A-cерии (А3, А5 и А7) среднего ценового сегмента. Убедившись в правильности выбранного направления, о чём говорит рост продаж, в Samsung взялись за линейку относительно доступных смартфонов, представив Galaxy J5 и Galaxy J7 2016 года. Таким образом, новинки получили новые материалы корпуса, более производительную платформу, улучшенную камеру и более ёмкий аккумулятор. Давайте посмотрим, как всё это работает на практике.

ЛинейкаSamsung J510H Galaxy J5 (2016)
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 3
Диапазон цен: 4 499 − 5 728 грн
ЛинейкаSamsung J710F Galaxy J7
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 3
Диапазон цен: 5 399 − 7 324 грн

Дизайн и конструкция

Традиционно для Samsung, дизайн Galaxy J5 и Galaxy J7 похожи на старшие модели компании, в нём легко узнаются формы и стиль A-серии 2016 года. Благодаря этому, в отличие от прошлогодних версий, новые смартфоны выглядят намного приятнее, их дизайн стал строже и уже не кажется «игрушечным».

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Это касается и ощущений от использования. Материалы в Galaxy J5 и J7 представлены не только пластиком. Кроме лицевой панели, прикрытой стеклом, рамки смартфонов сделаны из металла.

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Конструкция корпуса Galaxy J5 и Galaxy J7 берёт своё начало ещё с Galaxy Alpha. Их тыльную часть прикрывает тонкая пластиковая крышка, которая очень плотно прилегает к корпусу. Благодаря тому, что гибкий пластик накладывается на жёсткую основу, конструкция кажется неразборной. Хотя на самом деле, отсоединив крышку корпуса можно получить доступ к аккумулятору, двум слотам для micro SIM и одному для microSD.

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К слову, нельзя не похвалить разработчиков за отдельный слот для карт памяти, который часто совмещают с SIM, заставляя пользователя делать выбор либо в пользу дополнительного номера, либо памяти.

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Управляющие клавиши в Galaxy J5 и J7 такие же, как и в других моделях Samsung. На правом боку находится клавиша включения, на левом — регулировка громкости. Под дисплеем можно найти механическую кнопку «Домой», а также сенсорные клавиши. Последние, к сожалению, не имеют подсветки.

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В целом Galaxy J5 и Galaxy J7 выглядят хорошо, при этом от старших моделей они получили не только дизайн, но и металл в корпусе, а также хорошее качество сборки.

Дисплей

В Galaxy J5 установлен 5,2-дюймовый сенсорный Super AMOLED дисплей с разрешением 1280х720 точек (282 ppi). В Galaxy J7 используется такая же матрица, но с диагональю 5,5 дюймов (267 ppi).

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Несмотря на HD разрешение информация на экранах читается нормально, шрифты не кажутся зернистыми, если только не подносить смартфоны совсем близко к глазам, тогда становится заметным PenTile. Качество дисплеев традиционное для Super AMOLED, они обладают отличными углами обзора и хорошей цветопередачей, которую при этом можно настраивать. В режиме «Адаптивный дисплей» изображение насыщенное и красочное, но более холодное (7500К) и с выраженным уклоном в синий цвет.

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Galaxy J5 (2016)

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Galaxy J7 (2016)

Тем не менее, если переключиться в режим «Фото AMOLED», то картинка на обоих дисплеях станет ближе к натуральной.

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Минимальная яркость экранов Galaxy J5 и J7 достигает 4 кд/м2, а максимальная — 353 кд/м2.

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Но в панели оповещений рядом с регулировкой яркости есть кнопка активации режима «На улице», который повышает яркость дисплея J5 до 400 кд/м2, а J7 до 434 кд/м2. Это позволяет экрану оставаться читаемым даже при ярком солнце.

Аппаратная и программная платформы

В плане платформы, Samsung Galaxy J5 (2016) полностью повторяет прошлогодний Galaxy A5, в нём установлен 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 410 с частотой 1,2 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить за счёт карт microSD. Производительности этой платформы более чем достаточно для работы с приложениями и аркадными играми. Но если вы планируете играть в портированные на Android игры с ПК, такие как Star Wars KOTOR или Banner Saga, Galaxy J5 их не вытянет. В те же World of Tanks на смартфоне можно играть только на минимальных настройках. В синтетических тестах J5 показывает следующие результаты:

Galaxy J7 (2016) работает на основе собственной платформы Samsung — это 8-ядерный чип Exynos 7 Octa (7870) с частотой 1,6 ГГц, а также графика Mali-T830 MP. Дополняют его 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, которую также можно расширить картами microSD. Производительность Galaxy J7 выше, чем у J5, она даже выше, чем флагманских смартфонов трёхлетней давности. Это позволяет без проблем работать с приложениями, и даже играть в требовательные игры не на максимальных настройках.

Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 6.0.1 с оболочкой TouchWiz.

Это стандартный интерфейс для смартфонов Samsung, аналогичный тому, что используется во всех последних смартфонах компании.

hotline.ua Обзор смартфонов Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 (2016) + сравнение с Xiaomi Redmi 3 и Meizu M3 NoteSamsung Galaxy J5 2016 Gold (SM-J510HZDD)
4 − 5 грн
Сравнить цены		Обзор смартфонов Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 (2016) + сравнение с Xiaomi Redmi 3 и Meizu M3 NoteSamsung J710F Galaxy J7 Gold (SM-J710FZDU)
5 − 7 грн
Сравнить цены
ТипСмартфонСмартфон
Тип SIM-картыMicro-SIMMicro-SIM
СтандартGSM 900/1800/1900, WCDMA 900/2100GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, FDD LTE 2100(B1)/1800(B3)/850(В5)/2600(B7)/900(B8)/800(B20)
Высокоскоростная передача данныхEDGE/GPRS, HSPA+EDGE/GPRS, HSPA+, LTE
Количество SIM-карт22
Операционная системаAndroid 5.1 (Lollipop)Android 6.0 (Marshmallow)
Оперативная память, ГБ22
Встроенная память, ГБ1616
Слот расширенияmicroSD/SDHC (до 128 Гб)microSD (до 128 Гб)
Размеры, мм145,8х72,3х8,1151,7x76x7,8
Вес, г159169
Защита от пыли и влаги
Аккумуляторная батарея3100 мАч (съемная)3300 мАч (съемная)
Время работы (данные производителя)в режиме разговора: до 21 ч (3G), в режиме воспроизведения аудио: до 71 чв режиме разговора: до 23 ч (3G), в режиме воспроизведения видео: до 21 ч, в режиме воспроизведения аудио: 96 ч
Диагональ, дюймы5,25,5
Разрешение720х1280720х1280
Тип матрицыSuper AMOLEDSuper AMOLED
PPI282267
Датчик регулировки яркости+
Сенсорный экран (тип)+ (емкостный)+ (емкостный)
ПроцессорQualcomm Snapdragon 410 MSM8916 + GPU Adreno 306Samsung Exynos 7 Octa (7870) + GPU Mali-T830 MP
Тип ядраCortex-A53Cortex-A53
Количество ядер48
Частота, ГГц1,21,6
Основная камера, МП1313
Видеосъемка1080р, 30 к/с1080р, 30 к/с
Вспышкасветодиоднаясветодиодная
Фронтальная камера, МП55
Другоесветодиодная вспышка фронтальной камеры
Wi-Fi802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, ANT+
Bluetooth4.14.0
GPS+ (A-GPS, GLONASS)+ (GLONASS, Beidou)
IrDA
NFC++
Интерфейсный разъемUSB 2.0 (micro-USB)USB 2.0 (micro-USB)
Аудиоразъем3,5 мм3,5 мм
MP3 плеер++
FM-радио++
Тип корпусамоноблок (разборный)моноблок (разборный)
Материал корпусаметалл, пластикметалл, пластик
Тип клавиатурыэкранный вводэкранный ввод
Ещедатчики приближения и освещения, акселерометр, гироскопдатчик приближения, акселерометр, датчик Холла

Камера

Самое интересное в Galaxy J5 и Galaxy J7 (2016) — это 13-мегапиксельная камера с автофокусом и диафрагмой f/1.9. В Samsung ранее не устанавливали подобные фотомодули в смартфоны начального уровня.

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На практике всё, конечно, оказалось не так однозначно. Несмотря на, казалось бы, одинаковые камеры, Galaxy J7 снимает лучше, J5 немного не хватает детализации при достаточном количестве света, хотя для этой ценовой категории снимки всё равно неплохие. Диафрагма позволяет обеим моделям вытягивать больше деталей при ухудшении освещения, но и здесь снимки J7 заметно детальнее. Судя по всему, сказывается более производительный процессор. Кроме этого, Galaxy J5 по какой-то причине отсутствует режим HDR.

Важно отметить, что Galaxy J5 и J7 получили функцию быстрого запуска камеры двойным нажатием кнопки «Домой», которая впервые появилась во флагманских смартфонах Galaxy S6 и S6 edge. При этом и само программное обеспечение камеры запускается быстрее, чем ожидаешь от моделей этой ценовой категории.

Примеры снимков с Galaxy J5 (2016)

При хорошем освещении:

20160726_180941

20160726_180941crop

При плохом освещении:

20160726_181645

20160726_181645crop

Со вспышкой:

20160726_182221

Макро:

20160726_182525

Другие снимки:

111111

Примеры снимков с Galaxy J7 (2016)

При хорошем освещении:

20160726_181010

20160726_181010crop

При хорошем освещении HDR:

20160726_181035_Richtone(HDR)

20160726_181035_Richtone(HDR)crop

При плохом освещении:

20160726_181819

20160726_181819crop

Со вспышкой:

20160726_182257

Макро:

20160726_182348

Другие снимки:

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Время работы

В Samsung Galaxy J5 (2016) установлен аккумулятор на 3100 мАч, которого будет достаточно для 1,5 дня работы смартфона при средней нагрузке. В тесте автономности PCMark он продержался 8 часов 8 минут.

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Батарея Galaxy J7 (2016) имеет ёмкость 3300 мАч, чего достаточно для 1,5-2 дней работы. В тесте автономности PCMark смартфон проработал 12 часов 34 минуты.

Screenshot_20160724-095028

Конкуренты

В комментариях к нашим обзорам читатели часто вспоминают китайские смартфоны Xiaomi и Meizu, поэтому мы решили сравнить их с новинками от Samsung по основным характеристикам.

Samsung Galaxy J5 vs Xiaomi Redmi 3

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hotline.ua Обзор смартфонов Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 (2016) + сравнение с Xiaomi Redmi 3 и Meizu M3 NoteSamsung Galaxy J5 2016 Gold (SM-J510HZDD)
4 − 5 грн
Сравнить цены		Обзор смартфонов Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 (2016) + сравнение с Xiaomi Redmi 3 и Meizu M3 NoteXiaomi Redmi 3 2/16GB (Fashion Gold)
3 − 3 грн
Сравнить цены
ТипСмартфонСмартфон
Тип SIM-картыMicro-SIMNano-SIM + Micro-SIM
СтандартGSM 900/1800/1900, WCDMA 900/21002G (GSM), 3G (WCDMA, TD-SCDMA), 4G (TDD-LTE), Телекоммуникации 2G (CDMA 1X), Телекоммуникации 3G (EVDO), Телекоммуникации 4G (TDD/FDD-LTE)
Высокоскоростная передача данныхEDGE/GPRS, HSPA+GPRS, EDGE, HSPA+
Количество SIM-карт22 (или 1 SIM + карта памяти)
Операционная системаAndroid 5.1 (Lollipop)Android 5.1 с фирменной оболочкой MIUI 7
Оперативная память, ГБ22
Встроенная память, ГБ1616
Слот расширенияmicroSD/SDHC (до 128 Гб)Nano SIM карта/Micro SD до 128 Гб (VFAT)
Размеры, мм145,8х72,3х8,1139.3 х 69.6 x 8.5
Вес, г159144
Защита от пыли и влаги
Аккумуляторная батарея3100 мАч (съемная)Li-Po, 4100 мАч (несъемная)
Время работы (данные производителя)в режиме разговора: до 21 ч (3G), в режиме воспроизведения аудио: до 71 чпрослушивание музыки — до 60 ч, режим ожидания — до 264 ч
Диагональ, дюймы5,25
Разрешение720х12801280×720
Тип матрицыSuper AMOLEDIPS
PPI282294
Датчик регулировки яркости++
Сенсорный экран (тип)+ (емкостный)+ (емкостный)
ПроцессорQualcomm Snapdragon 410 MSM8916 + GPU Adreno 306Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616
Тип ядраCortex-A53Cortex-A53
Количество ядер48
Частота, ГГц1,24×1.5 ГГц + 4×1.2 ГГц
Основная камера, МП1313
Видеосъемка1080р, 30 к/с1920×1080 точек
Вспышкасветодиоднаясветодиодная
Фронтальная камера, МП55
Другоесветодиодная вспышка фронтальной камеры5 линз, диафрагма F2.0, поддерживает технологию быстрой фазовой фокусировки, HDR, panorama
Wi-Fi802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct
Bluetooth4.14.1, A2DP
GPS+ (A-GPS, GLONASS)+ (A-GPS, GLONASS, Beidou)
IrDA+
NFC+
Интерфейсный разъемUSB 2.0 (micro-USB)USB 2.0 (OTG)
Аудиоразъем3,5 мм3,5 мм
MP3 плеер++
FM-радио++
Тип корпусамоноблок (разборный)моноблок (неразборный)
Материал корпусаметалл, пластикметалл
Тип клавиатурыэкранный вводэкранный ввод
Ещедатчики приближения и освещения, акселерометр, гироскоп

Как видно, обе модели имеют схожий набор характеристик. Диагональ дисплея у Redmi 3 чуть меньше и составляет 5 дюймов, против 5,2 у Galaxy J5. Что касается качества изображения, то оно хорошее у обеих моделей, но Super AMOLED экран Samsung выигрывает за счёт более высокой контрастности и меньшему выгоранию на солнце.

Конструкция Xiaomi Redmi 3 неразборная, пользователь не может самостоятельно заменить батарею, кроме этого, ему придётся выбирать между использованием второй SIM-карты, а также слота для microSD. В Galaxy J5 этих проблем нет, для двух SIM и карты памяти есть отдельные слоты, кроме этого, батарею можно вытягивать.

А вот в плане производительности Snapdragon 616 в Redmi 3 всё-таки немного обходит Snapdragon 410 в Galaxy J5. В тесте AnTuTu смартфон Xiaomi набирает 33667 баллов, в то время как Samsung 27995. Впрочем, при реальном использовании разница в скорости не так заметна. Обе модели быстро работают с приложениями, но не подходят для требовательных игр. Например, World of Tanks оба смартфона вытягивают только на минимальных настройках.

В плане возможностей камеры Galaxy J5 немного проигрывает Redmi 3 в детализации при хорошем освещении, но выигрывает при его ухудшении.

При хорошем освещении:

Galaxy J5 (2016)
Galaxy J5 (2016)
Redmi 3
Redmi 3

Знімок екрана 2016-07-28 о 13.36.12

При плохом освещении:

20160726_181645
Galaxy J5 (2016)
Redmi 3
Redmi 3

Знімок екрана 2016-07-27 о 15.15.39

Кроме этого, в Galaxy J5, к сожалению, нет режима HDR, в Redmi 3 он работает вполне достойно. Но запускается и срабатывает камера в смартфоне Samsung быстрее.

Xiomi Redmi 3 работает под управлением операционной системы Android 5.1 с оболочкой MIUI 7. При этом если заказывать смартфон напрямую из Китая, то он может идти без сервисов Google и локализации, придётся перепрошивать самостоятельно. Ещё один нюанс, китайские магазины часто устанавливают собственные версии MIUI неизвестного происхождения. С обновлениями таких смартфонов также могут возникнуть проблемы, поэтому лучше сразу подыскивать модели с глобальной прошивкой, в которой хотя и будут идти китайские приложения, но она должна обновляться по воздуху. В Galaxy J5 установлена самая актуальная версия Android 6.0.1 с оболочкой TouchWiz, здесь никаких проблем с локализацией нет, как и с обновлениями, они приходят автоматически.

В плане автономности Redmi 3 показывает очень хорошие результаты благодаря аккумулятору на 4100 мАч, в тесте PCMark он продержался около 12 часов. У Galaxy J5 с батареей на 3100 мАч результат скромнее — 8 часов в тесте PCMark.

Самым же главным преимуществом Xiomi Redmi 3 является цена, но это скорее особенность неофициальных и полуофициальных поставок, доплата за которые может вылиться в проблемы с прошивками и сервисом. Samsung Galaxy J5 явно будут выбирать те, кто готов доплатить за отсутствие подобных нюансов.

Samsung Galaxy J7 vs Meizu M3 Note

SAM_8661

hotline.ua Обзор смартфонов Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 (2016) + сравнение с Xiaomi Redmi 3 и Meizu M3 NoteSamsung J710F Galaxy J7 Gold (SM-J710FZDU)
5 − 7 грн
Сравнить цены		Обзор смартфонов Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 (2016) + сравнение с Xiaomi Redmi 3 и Meizu M3 NoteMeizu M3 Note 16GB (Silver-White)
3 − 5 грн
Сравнить цены
ТипСмартфонСмартфон
Тип SIM-картыMicro-SIMNano-SIM
СтандартGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, FDD LTE 2100(B1)/1800(B3)/850(В5)/2600(B7)/900(B8)/800(B20)GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, FDD-LTE
Высокоскоростная передача данныхEDGE/GPRS, HSPA+, LTEEDGE/GPRS, HSPA+, LTE Cat.6 (UL 50 Мб/с / DL 300 Мб/с)
Количество SIM-карт22
Операционная системаAndroid 6.0 (Marshmallow)Android 5.1 (Lollipop)
Оперативная память, ГБ22
Встроенная память, ГБ1616
Слот расширенияmicroSD (до 128 Гб)microSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб)
Размеры, мм151,7x76x7,8153,6×75,5×8,2
Вес, г169163
Защита от пыли и влаги
Аккумуляторная батарея3300 мАч (съемная)4100 мАч (несъемная)
Время работы (данные производителя)в режиме разговора: до 23 ч (3G), в режиме воспроизведения видео: до 21 ч, в режиме воспроизведения аудио: 96 чнет данных
Диагональ, дюймы5,55,5
Разрешение720х12801920×1080
Тип матрицыSuper AMOLEDLTPS
PPI267403
Датчик регулировки яркости+
Сенсорный экран (тип)+ (емкостный)+ (емкостный)
ПроцессорSamsung Exynos 7 Octa (7870) + GPU Mali-T830 MPMediaTek MT6755 (Helio P10) + GPU Mali-T860 MP2
Тип ядраCortex-A53Cortex-A53
Количество ядер88
Частота, ГГц1,64x 1.8 + 4x 1.0
Основная камера, МП1313
Видеосъемка1080р, 30 к/с1080р, 30 к/с
Вспышкасветодиоднаядвойная светодиодная
Фронтальная камера, МП55
Wi-Fi802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, ANT+802.11 а/b/g/n
Bluetooth4.04.0
GPS+ (GLONASS, Beidou)+ (A-GPS, Glonass)
IrDA
NFC+
Интерфейсный разъемUSB 2.0 (micro-USB)USB 2.0 (micro-USB)
Аудиоразъем3,5 мм3,5 мм
MP3 плеер++
FM-радио++
Тип корпусамоноблок (разборный)моноблок (неразборный)
Материал корпусаметалл, пластикметалл
Тип клавиатурыэкранный вводэкранный ввод
Ещедатчик приближения, акселерометр, датчик Холладатчики приближения и освещения, акселерометр, Е-компас, гироскоп, сканер отпечатков пальцев mTouch 2.1
Другоезашитное стекло T2X-1

Оба смартфона имеют схожие размеры корпуса, что обусловлено одинаковой диагональю дисплея. В M3 Note практически вся тыльная часть металлическая, но корпус, как и у Redmi 3 — не разбирается. Кроме этого, пользователю также придётся выбирать между установкой второй SIM или карты microSD. Конструкция Galaxy J7 такая же, как J5, батарея здесь вынимается, для карты памяти есть отдельный слот.

Обе модели имеют 5,5-дюймовый дисплей. В M3 Note установлена матрица IPS с разрешением Full HD. В этом плане смартфон Meizu обходит Galaxy J7 с HD разрешением. Тем не менее, само качество экрана Super AMOLED немного лучше, как по заводской калибровке, так и по поведению на солнце.

Производительность смартфонов находится на одном уровне, обе модели набирают в тесте AnTuTu около 43 тыс баллов. Но платформы у них разные. В Meizu M3 Note это Helio P10 с графикой Mali-T860 MP2, а в Galaxy J7 — Exynos 7 Octa (7870) и Mali-T830 MP. Устройства хорошо справляются с работой приложений, и даже могут обеспечить неплохую производительность в играх.

Оба смартфона имеют 13-мегапиксельные камеры, но Galaxy J7 делает более детализированные снимки, как при плохом, так и хорошем освещении. В целом, камера — это не сильная сторона M3 Note.

При хорошем освещении:

Galaxy J7 (2016)
Galaxy J7 (2016)
M3 Note
M3 Note

Знімок екрана 2016-07-28 о 16.58.09

При плохом освещении:

Galaxy J7 (2016)
Galaxy J7 (2016)
M3 Note
M3 Note

Знімок екрана 2016-07-28 о 16.59.35

Вот чем смартфон Meizu действительно превосходит Samsung, так это наличием вполне хорошего сканера отпечатков пальцев. В корейской компании пока не решились поставить в смартфоны начального уровня дактилоскопические сканеры, чтобы не создавать конкуренцию старшим моделям.

Работает Meizu M3 Note под управлением операционной системы Android 5.1 с оболочкой Flyme, которая довольно сильно отличается от стандартной в Android. Как и в случае с Xiaomi, есть версия как с китайской прошивкой, без сервисов Google, так и международная, в которой не должно быть проблем с локализацией и обновлениями. При этом из-за того, что в смартфоне всего одна кнопка, простого способа активации сервиса Google Now в нём, к сожалению, нет. В Galaxy J7 установлена операционная система Android 6.0.1 с оболочкой TouchWiz, она имеет стандартное управления с тремя функциональными кнопками, а также обновляется по воздуху.

В Meizu M3 Note используется аккумулятор на 4100 мАч, в то время как в Galaxy J7 на 3300 мАч. Тем не менее, более высокое разрешение дисплея в этом плане играет не на руку M3 Note, в тесте автономности PCMark он продержался 9 часов 33 минуты, в то время как J7 — 12 часов 34 минуты.

Как и в случае с Redmi 3, стоимость M3 Note заметно ниже, чему Galaxy J7. Пользователю придётся выбирать: либо дисплей более высокого разрешения и сканер отпечатков пальцев, либо лучшая камера, отдельный слот для карт памяти и более высокая автономность. При этом нельзя не отметить, что сервисная поддержка у Samsung пока лучше, чем у Meizu. Стоит ли переплачивать за эти преимущества, каждый будет решать сам.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, материалы, качество сборки, дисплей, режим повышенной яркости «На улице», актуальная версия Android, камера, поддержка двух SIM карт, отдельный слот для карт памяти microSD, автономность, съёмный аккумулятор
Минусы: нет автоматической регулировки яркости, нет подсветки управляющих клавиш, нет режима HDR в Galaxy J5, производительность не для тяжёлых игр
Вывод: Galaxy J5 и Galaxy J7 (2016) - хорошее развитие начальной линейки смартфонов Samsung. Они подойдут тем пользователям, которые не хотят переплачивать за более продвинутые модели, но при этом не готовы жертвовать качеством корпуса, камерой и автономностью.

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