Обзор видеокарты ASUS ROG STRIX RX580 T8G GAMING

В середине апреля компания AMD обновила свою графическую линейку, представив адаптеры Radeon RX 500. Старшая модель новой серии – Radeon RX 580 – может заинтересовать ценителей пресловутого соотношения цена/производительность, которые изначально ориентируются на решения среднего класса. Возможности видеокарты обновленного семейства мы рассмотрим на примере ASUS ROG STRIX RX580 T8G GAMING.

ASUS ROG STRIX RX580 T8G GAMING

Тайваньский производитель представил сразу шесть моделей Radeon RX 580 – по три модификации для линеек DUAL и STRIX. В ассортименте присутствуют устройства как с 4 ГБ, так и с 8 ГБ памяти. ASUS ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING – топовая версия в новой серии с оригинальной СО и максимально увеличенными тактовыми частотами GPU.

В штатном режиме графический процессор может ускоряться до 1411 МГц, вместо рекомендованных 1340 МГц. Видеокарта также оснащена 8 ГБ памяти GDDR5, работающей на эффективной частоте 8 ГГц. Учитывая 256-битовую шину, пропускная способность подсистемы памяти составляет 256 ГБ/c.

Комплект поставки

Видеокарта поставляется в коробке с габаритами несколько больше обычных. Упаковка оформлена в темных тонах, на передней панели нанесена фотография видеокарты, крупная красочная надпись STRIX и яркое заметное название серии Radeon RX 580.

В комплекте с адаптером предлагается диск с драйверами и ПО, краткое руководство пользователя и пара фирменных многоразовых стяжек для фиксации силовых кабелей дополнительного питания.

Дизайн и компоновка

При первом взгляде на видеокарту создается впечатление, что перед нами топовая модель. Адаптер имеет длину почти 300 мм, оснащен 2,5-слотовой системой охлаждения и с тыльной стороны прикрыт защитной металлической плитой. По внешнему виду такое устройство никак не отнесешь к устройствам среднего класса.

ASUS ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING оснащена крупным радиаторным блоком, толщина которого увеличена на 40% по сравнению с тем, что использовался для двухслотовых адаптеров серии RX 480.

К сожалению, мы не имели возможности снять систему охлаждения, чтобы детальнее рассмотреть нюансы адаптера. Впрочем, монструозность системы охлаждения можно оценить даже по внешнему виду кулера.

Массивную кассету охлаждающих пластин связывают тепловые трубки. Примечательно, что производитель в данном случае отказался от технологии прямого контакта трубок с кристаллом графического процессора, сделав выбор в пользу дополнительной теплосъемной плиты к которой припаиваются тепловые трубки. Разработка получила название MaxContact. При такой конфигурации основания действительно можно получить максимальную площадь контакта кремниевой пластины с теплосъемным элементом, даже теоретически исключив появление локальных зон перегрева GPU.

Для обдува радиаторного блока используется три 90-миллиметровых вентиляторов осевого типа. В профиле лопастей имеются небольшие ребра, по версии производителя увеличивающие воздушный поток.

Еще одна интересная разработка тайваньцев – FAN Connector. У задней кромки видеокарты размещена пара 4-контактных разъемов для подключения дополнительных вентиляторов, скорость вращения которых может регулироваться в зависимости от температуры графического процессора.

Для видеокарты используется та же печатная плата, что и для оригинальной модели Radeon RX 480 серии STRIX. Производитель изначально усилил блок стабилизатора и цепи питания, потому PCB вполне пригодна для повышенных нагрузок.

Здесь также используется 8-фазная (7+1) схема VRM , к тому же, в отличие от предшествующей модели, RX 580 получила большую металлическую плиту, которая используется для дополнительного охлаждения как силовых сборок, так и всех микросхем памяти, попутно повышая общую жесткость конструкции. При этом пластина через теплопроводную прокладку контактирует с основным радиаторным блоком. У RX 480 можно было наблюдать достаточно скромный кронштейн, частично прикрывающий лишь чипы памяти, потому по части охлаждения элементов прогресс очевиден.

Для подключения дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъем. Рядом с коннектором питания размещена пара индикаторов. Белый светится после подключения силовой лини, красный – если вы еще не успели это сделать.

Тепловой пакет Radeon RX 580 увеличен до 185 Вт, потому таким видеокартам обязательно нужен либо 8-контактный коннектор 12В, либо пара 6-контактных. Что касается требований к БП, то здесь без изменений. Производитель рекомендует использовать для систем с Radeon RX 580 блоки питания мощностью от 500 Вт.

С обратной стороны печатная плата прикрыта защитной декоративной пластиной.

На интерфейсной панели размещены пять видеовыходов – DVI-D, два DisplaPort и два HDMI. Производитель особо подчеркивает наличие пары HDMI, позволяющей облегчить жизнь владельцам VR-шлемов, которые используют такой стандарт для подключения основного монитора. В этом случае не придется каждый раз при погружении в пучины виртуальной реальности переключать интерфейсный кабель.

Как мы уже отмечали, адаптер имеет длину 298 мм. При таких габаритах предварительно стоит проверить, поместится ли видеокарта в корпус. Возможно для этого понадобится демонтировать часть корзины для накопителей, если она имеет составную конструкцию. Кроме того, 2,5-слотовый дизайн системы охлаждения потребует три свободных слота на материнской плате.

Как и предшественница, ASUS ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING щедро сдобрена дополнительной подсветкой. Световоды размещены по всему периметру передней панели.

На верхней кромке подсвечивается название игровой серии Republic of Gamers.

Кроме того на обратной стороне адаптера подсвечен крупный логотип ROG. Такая интенсивная иллюминация не выглядит чрезмерной. Как показывает практика, если вы уж обзавелись корпусом с прозрачной боковой стенкой, то наверняка хотите наблюдать вполне определенный эффект внутри системного блока. В таком случае миниатюрные индикаторы или чрезмерно скромные светодиодные группы погоды не сделают.

Для настройки подсветки используется приложение ASUS AURA. Здесь можно выбрать цвет, интенсивность, а также доступны несколько режимов. Видеокарта поддерживает технологию AURA Sync, позволяющую синхронизировать иллюминацию совместимых устройств.

В работе

Столь габаритная система охлаждения очевидно должна удивить, когда речь идет о видеокарте среднего класса.

В покое температура чипа удерживается в пределах 35 градусов. В таком случае СО работает в пассивном режиме. Площадь рассеивания радиаторного блока очень большая, потому кулер и без обдува отлично справляется со своей задачей.

Под нагрузкой температура чипа повышалась до 66 градусов, при этом скорость вращения вентиляторов на пике возрастала до 1900 об/мин. Зачастую вентиляторы вращались с частотой 1400–1600 об/мин. Изредка они ускорялись до 1900 об/мин, хотя в такие моменты температура чипа не была максимальной. Уровень шума в любом случае ниже среднего.

Вентиляторы начинают вращаться при повышении температуры чипа до 53–54 градусов и отключаются при снижении до 48С. Такую дельту GPU преодолевает достаточно быстро, потому вполне обычна ситуация, когда вентиляторы останавливаются при загрузке очередного уровня или смены игровой локации.

Даже при пиковой нагрузке графический процессор работает на 1411 МГц, не снижая тактовую частоту. Температурные показатели позволяют использовать максимальные значения. Напряжение питания GPU в пиковом режиме составляет 1,15 В.

Разгон

Во время экспериментов с разгоном тактовую частоту чипа удалось повысить до 1481 МГц. Если отталкиваться от референсного значения, то речь идет о приросте +10,5%. Для стабильной работы GPU напряжение его питания понадобилось увеличить до 1,188 В, при этом утилиты мониторинга регистрировали повышение вплоть до 1,2125 В.

Как видим, частотный потенциал новых чипов действительно выше. В случае с Radeon RX 480 тактовую частоту GPU зачастую удавалось повысить лишь до 1350–1380 МГц. Дополнительная сотня мегагерцев наверняка скажется на результатах, но вряд ли стоит ожидать радикальных улучшений.

Чипы памяти стабильно работали на эффективных 9000 МГц, вместо штатных 8000 МГц. Дополнительное увеличение пропускной способности памяти на 12,5% также наверняка улучшит скоростные показатели видеокарты.

Производительность

Для оценки производительности Radeon RX 580 8 ГБ мы использовали Radeon RX 480 8 ГБ, а также прямого конкурента обновленного семейства – GeForce GTX 1060 6 ГБ. Чтобы смоделировать результаты нативного Radeon RX 580, мы снизили тактовую частоту видеокарты до 1340 МГц. Учитывая то, что референсные адаптеры данной линейки в принципе не предусмотрены, то такой способ можно считать оправданным.

Никакого чуда не произошло. Radeon RX 580 действительно демонстрирует прирост производительности, но величина укладывается в рамки 5–7%. Впрочем, этого зачастую оказывается как раз достаточно, чтобы выровнять ситуацию в противостоянии с GTX 1060.

Еще большие тактовые частоты оригинальных моделей позволяют дополнительно улучшить позиции адаптеров с чипом AMD. Еще на 7–10% помогает ускорить видеокарту самостоятельный разгон чипа/памяти.

Ответом NVIDIA на появление Radeon RX 580 стал анонс версии GeForce GTX 1060 6GB 9Gbps. Единственным отличием от обычной версии здесь стало увеличение эффективной частоты памяти с 8000 МГц до 9000 МГц. При этом заявленный тепловой пакет видеокарты остался на прежнем уровне – 120 Вт. Дополнительная пропускная способность памяти точно лишней не будет и наверняка позволит улучшить результаты GTX 1060, особенно в режимах с максимальными настройками качества. Вполне вероятно, что такой способ позволит вернуть статус-кво.

В целом производительности Radeon RX 580 вполне достаточно для того для комфортной игры с максимальным качеством графики или близким к таковому в режиме Full HD. 8 ГБ памяти позволяют не задумываться о размерах текстур и не смотреть на все чаще всплывающие окошки с предупреждением о том, что для таких настроек нужно более 4 ГБ памяти. При использовании 2560×1440 придется несколько снизить требования к качеству графики, довольствуясь средне-высокими настройками. C максимальными в таком режиме часто даже GeForce GTX 1070 справиться не по силам.

Цена

Radeon RX 580 только-только появляются в продаже, потому на рынке ценовой хаос. Предприимчивые торговцы традиционно желают получить на старте максимальных доход, потом разброс ценников очень велик.

Рекомендованная стартовая стоимость ROG STRIX RX580 T8G GAMING в 10 000 грн. ($375) выглядит умеренной на фоне других предложений Radeon RX 580 и стремительно исчезающих с прилавков остатков Radeon RX 480, но вот устоявшаяся цена на многочисленные GeForce GTX 1060 6 ГБ на уровне 8000–9000 грн. – хороший повод умерить аппетиты для объективной конкуренции схожих по своим возможностям устройств.