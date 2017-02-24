Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G

Возможностей видеокарт начального класса уже не всегда достаточно для игр даже со средними настройками качества графики при разрешении Full HD. Адаптеры классом повыше стоят заметно дороже, потому вполне объясним живой интерес к видеокартам, находящимся на стыке базовой и средней категорий. К таковым можно отнести GeForce GTX 1050 Ti. У «титановой» версии и графический процессор помощнее, чем у GTX 1050, и памяти 4 ГБ. Сегодня у нас на обзоре MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G – одна из наиболее оснащенных моделей в своей линейке.

Комплект поставки

Видеокарта поставляется в коробке средних размеров, имеющей яркое оформление. На лицевой панели размещена крупная фотография устройства и название серии адаптеров.

В комплекте только самое необходимое – диск с драйверами и фирменным ПО, а также краткое руководство по установке адаптера.

MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G

Производители видеокарт не сдерживая своей фантазии и инженерной выдумки предлагают бесчисленное количество разнообразных модификаций GeForce GTX 1050 Ti. Категория благодатная, можно смело экспериментировать с оснащением и стоимостью. MSI также предлагает семь различных модификаций GTX 1050 Ti, среди которых есть самые простые с алюминиевым бруском в качестве охладителя, 17-сантиметровые коротыши для Mini-ITX и даже низкопрофильные модели.

MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G – топовая версия в своей категории. Наиболее оснащенная и имеющая соответствующий ценник. Видеокарта получила оригинальную печатную плату, кулер и основательный заводской разгон.

Базовая частота графического процессора увеличена с 1290 МГц до 1354 МГц при среднем значении ускорения в 1468 МГц. Такая частотная формула соответствует стандартному пресету Gaming Mode, активированному по умолчанию. Как и любая другая версия GeForce GTX 1050 Ti, видеокарта оснащена 4 ГБ памяти GDDR5, работающей на рекомендованных 7008 МГц. 128-битовая шина в таком случае позволяет получить пропускную способность на уровне 112,1 ГБ/c.

Фирменная утилита MSI Gaming App позволяет одним кликом мышки изменить режим работы адаптера. OC Mode предполагает увеличение базовой частоты чипа до 1379 МГц а памяти с 7008 МГц до 7108 МГц. Тогда как Silent Mode устанавливает частотную формулу, рекомендованную для референсных GeForce GTX 1050 Ti – 1290/7008 МГц. Во время тестов видеокарты мы использовали заданный по умолчанию режим Gaming Mode.

Дизайн и компоновка

Внешнее оформление устройств обновленной линейки MSI Gaming нам уже хорошо знакомо.

Фирменный красно-черный составной кожух системы охлаждения, крупные вентиляторы с драконьими шильдиками. Массивная тепловая трубка в этом классе – дополнительная интрига и повод детальнее ознакомиться с возможностями адаптера.

Для видеокарты используется система охлаждения Twin Frozr шестого поколения. В основе охладителя лежит набор алюминиевых пластин средних размеров. Для улучшения передачи тепла в конструкции используется одна никелированная тепловая трубка диаметром 8 мм.

Трубка напрямую контактирует с кристаллом графического процессора, что дополнительно увеличивает эффективность ее работы. Как можно видеть на фото, большая часть кремниевой пластинки накрыта медной тепловой трубкой, но с обоих сторон есть небольшие участки, охлаждаемые за счет алюминиевого профиля. Тепловая трубка хорошо запрессована в основание теплосъемника. После фрезеровки и дополнительной обработки технического паза в месте сопряжения элементов фактически нет.

Отметим, что на площадке также расположена пара теплопроводящих наклеек, которые накрывают две из четырех микросхем памяти.

Из нюансов радиаторной кассеты отметим наличие небольших направляющих дефлекторов в профиле пластин. Таким способом инженеры попытались увеличить воздушный поток, проходящий в области сопряжения тепловой трубки.

Для обдува радиаторного блока используется пара 90-миллиметровых вентиляторов осевого типа. Крупные лопасти выполнены по технологии TORX 2.0, предполагающей особую форму профиля. По заверению производителя, специальные изгибы крыльчатки позволяют улучшить воздушный поток.

MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G имеет оригинальную печатную плату длиной 210 мм. Система питания имеет 4-фазную компоновку.

Три фазы используются для графического процессора, еще одна выделена на нужды чипов памяти. Блоком VRM управляет контроллер uPI Semiconductor uP9509P. В качестве силовых сборок используются M3816N от Ubiq Semiconductor. Для элементов VRM дополнительное охлаждение не предусмотрено. Традиционно для оригинальных моделей адаптеров от MSI применяются дроссели SFC c ферритовыми сердечниками.

Для видеокарты используются микросхемы памяти Samsung K4G80325FB-HC28, которые по спецификации готовы к работе на эффективной частоте 7000 МГц. Емкость каждого чипа – 8 Гбит, потому четыре микросхемы суммарно обеспечивают необходимые 4 ГБ.

Формально GeForce GTX 1050 Ti может обходиться без дополнительного питания. Заявленный тепловой пакет (TDP) данных видеокарт составляет всего 75 Вт, а подобную мощность вполне может обеспечить слот PCI Express x16. Однако тюнингованные версии адаптеров линейки все же получают дополнительный источник энергии. 6-контактный разъем позволяет рассчитывать еще на 75 Вт. Для форсированной модели в самый раз. Да и вовсе не факт, что владелец будет довольствоваться лишь штатным режимом, потому запас не помешает. В системных требованиях производитель рекомендует блок питания мощностью от 300 Вт. Вряд ли подобный БП будет реально использоваться для игровой системы, но это лишний раз подчеркивает очень скромные энергетические аппетиты видеокарты.

С обратной стороны печатной платы есть некоторое количество элементов, среди которых выделяется разве что один низкопрофильный конденсатор с танталовым сердечником. Дополнительная защитная пластина не предусмотрена. Анодированная алюминиевая плита зачастую дополняет внешний вид устройства, но все жене является обязательным атрибутом видеокарт.

Впрочем, на дополнительный декор владельцу видеокарты жаловаться будет грешновато. На верхней кромке адаптера размещен подсвечивающийся белым логотип игровой серии рядом с названием бренда.

Эффектно выглядит иллюминация с подсветкой декоративных вставок вокруг одного из вентиляторов.

Режим работы подсветки можно настроить из приложения MSI Gaming App. Возможностей здесь не очень много. Предлагаются варианты с постоянным свечением, затуханием, одиночным и двойным миганием, а также версия со случайным перебором режимов. При желании подсветку можно отключить.

На интерфейсной панели представлено три цифровых видеовыхода – DVI-D, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Все коннекторы выстроены в один ряд. Примерно две трети крепежной пластины занимают вентиляционные отверстия, которые в данном случае имеют декоративное оформление. Несмотря на то, что система охлаждения оснащена осевыми вентиляторами, а соответственно воздушный поток не направленный, часть нагретого воздуха будет выводиться за пределы системного блока.

Общая длина видеокарты – 230 мм, а это меньше стандартной ширины материнских плат формата ATX (244 мм). Потому при установке адаптера в корпус даже теоретически не должно возникать никаких вопросов.

В работе

Как и другие модели семейства Gaming, видеокарта MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G поддерживает технологию со звучным названием ZeroFrozr. В режиме покоя вентиляторы системы охлаждения останавливаются и не запускаются до тех пор, пока температура чипа не достигает 60 градусов.

В данном случае на открытом стенде графический процессор прогрелся всего до 31–33 градусов. Из-за высокой эффективности радиаторного блока, с началом нагрузки графический процессор очень неторопливо наращивает градус. Например, во время странствий Геральта из Witcher 3: Wild Hunt, вентиляторы стартуют только через 2–2,5 минуты после запуска игры. При этом определить момент старта можно только визуально. Издаваемый уровень шума теряется на фоне более мощного источника – 150-миллиметрового вентилятора на процессорном кулере.

За время экспериментов температура GPU на пике повышалась до 63 градусов, при этом скорость вращения вентиляторов увеличивалась до 820 об/мин. Используемая система охлаждения отлично справляется с нагрузкой, которую может генерировать GeForce GTX 1050 Ti. Можно было бы даже сказать, что возможности СО отчасти избыточны, это было бы уже непозволительным комплиментом.

Откровенно понравился нижний порог, едва превышающий 30 градусов. В закрытом корпусе температуры будут чуть выше, но до граничного значения очень далеко. Это значит, что пассивный режим будет устойчив. Вентиляторы не будут срываться при малейшей нагрузке на видеокарту. Они запускаются в случае когда температура процессора повышается до 62 градусов и останавливаются при достижении 50С.

Во время игровых тестов графический процессор ускорялся вплоть до 1785 МГц, однако в большинстве случаев под нагрузкой чип работал на 1772 МГц.

Разгон

Относительно мощный блок VRM и особенно разъем для дополнительного питания провоцирую немного пошалить с разгоном видеокарты. В настройках MSI Afterburner параметр Power Limit можно увеличить на 25%, потому сдерживать себя не приходится.

Экспериментальным путем удалось повысить базовую частоту графического процессора до 1471 МГц. Если в показателях отталкиваться от референсного рекомендуемого значения в 1290 МГц, имеем относительный прирост +14%. Микросхемы памяти также можно ускорить. Вместо штатных 7008 МГц чипы стабильно работали на 8108 МГц (+15,7%).

После дополнительного разгона графический процессор на пике ускорялся почти до 1900 МГц, но зачастую GPU под нагрузкой работал на 1885 МГц. Причем на этот раз имеем ситуацию, когда график выглядит как ровное плато без частотных просадок.

Нагрев графического процессора увеличился всего на один градус – до 64С, а скорость вращения вентиляторов возросла до 875 об/мин. Вот бы такие же показатели иметь топовым видеокартам.

Производительность

Ранее мы уже уже тестировали GeForce GTX 1050 Ti, потому возможности видеокарт этой серии не являются каким-то откровением. Топовая версия с графическим процессором GP107 непринужденно опережает не только базовые игровые модели GeForce GTX 1050 и Radeon RX 460, но и стойкого середнячка прошлого поколения – GeForce GTX 960.

4 ГБ памяти – хорошее подспорье для новых игр, в которых такой объем желателен даже для средних настроек качества графики. Владельцу GeForce GTX 1050 Ti в большей мере как раз на такие режимы и следует рассчитывать. С повышением качества настроек в тяжелых играх ресурсов GTX 1050 Ti уже не всегда достаточно, все же возможности GP107 не безграничны. Дополнительный разгон видеокарты позволяет увеличить количество кадров/c на 10–12%, но этого не всегда хватит для кардинального улучшения ситуации.

С рациональной точки зрения, хороши самые доступные видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, которые предлагаются от ~$170. Топовые версии за $190–200 логично вызывают больше вопросов, учитывая имеющиеся на рынке Radeon RX 470 4 ГБ и GeForce GTX 1060 3 ГБ стоимость которых начинается примерно с $230.

В сравнении с решением AMD даже тюнингованные GTX 1050 Ti все же стоят на ~20% дешевле самых доступных вариантов Radeon RX 470, плюс они значительно экономичнее адаптеров на базе чипов Ellesmere и предлагаются с практически бесшумными системами охлаждения. На стороне Radeon RX 470 4 ГБ заметно большая производительность. В ряде ситуаций преимущество модели среднего класса на чипе AMD может превышать даже 30%. Но за дополнительный прирост быстродействия все же понадобится доплатить. Увеличение фактического энергопотребления на 50–70 Вт вряд ли сильно уж повлияет на решение о покупке десктопной видеокарты, но это в том числе дополнительное тепло, которое нужно рассеивать, а значит использовать более эффективную и дорогостоящую СО. Потому выбор здесь будет во многом зависеть от личных приоритетов и предпочтений.

Видеообзор MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G