Обзор Xiaomi Mi 6

Смартфоны Xiaomi все чаще можно увидеть в руках обычных людей, но чувства тех, кто давно знаком с брендом, могли утихнуть. История компании началась с прошивки MIUI и очень удачных для своего времени флагманов, а сейчас кажется, что фокус сместился в сторону моделей среднего сегмента. Не хочу сказать, что линейка Mi потеряла свою привлекательность, но флагманы лидеров рынка первыми предлагают новые уникальные функции и их лучшую реализацию, а аппараты вроде Mi 5 становятся популярными ближе к концу жизненного цикла, когда их цена максимально падает. Сегодня мы посмотрим на Xiaomi Mi 6 и постараемся ответить на вопрос — сможет ли этот смартфон стать достойным конкурентом Samsung Galaxy S8, LG G6 и Huawei P10?

Смартфон предоставлен магазином Mi.ua

Дизайн и удобство использования

Несколько поколений подряд флагманы Xiaomi получают корпуса из стекла и металла. Mi 6 не стал исключением — компания продолжает эксперименты. Теперь стекла стало еще больше — из него сделана «спинка», которая плавно перетекает в глянцевые металлические грани. Чтобы добиться такого эффекта, Xiaomi пришлось изогнуть стекло со всех четырех сторон. Получилось достаточно красиво — форма корпуса обтекаемая, острых углов нет, поэтому аппарат отлично ложиться в ладонь.

В руках Mi 6 ощущается средним по размеру — он больше iPhone 7 и Huawei P10, но меньше аппаратов с 5,5 дюймовыми или эквивалентными экранами. При этом он получился достаточно увесистым — 168 грамм. Позже должна появиться еще и версия в керамическом корпусе серого или серебристого цвета. Она будет еще тяжелее — 182 грамма.

Обычный Mi 6 доступен в черном, синем и белом цветах корпуса. Восприятие дизайна очень субъективно, но на мой вкус, флагман получился достаточно красивым и удобным. Клавиши приятны в использовании, никакие углы не впиваются в ладонь — после Mi 5 и Mi 5s этот момент наконец-то исправили.

В дизайне можно увидеть общие черты с тем же Samsung Galaxy S8, но все же аппарат воспринимается обычным, как и Huawei P10 — рамки дисплея тут привычной ширины и экран занимает не так много места. Интересно, что Mi 6 попал к нам уже с трещиной на заднем стекле. История ее появления достоверно неизвестна, но можно предположить, что загнутое со всех сторон стекло может сыграть злую шутку со всеми, кто часто роняет свой смартфон — в тех же Galaxy S7 и S8 оно изогнуто только с двух сторон, хотя тактильные ощущения от моделей сравнимы.

Еще одно спорное решение — отказ от разъема 3,5 мм. Есть версия, что это было сделано для создания влагозащищенного корпуса, но для Mi 6 заявлена только защита от брызг, а не работоспособность после погружения, да и защищенные аппараты с разъемом для наушников продаются не первый год.

Благо, в традиционной белой коробке со смартфоном можно найти не только документацию, скрепку, кабель и ЗУ с поддержкой стандарта Qualcomm Quick Charge 3.0, но и переходник USB Type-C — 3.5mm — главное не забывать его дома, если вы пользуетесь проводными наушниками. Еще внутри лежит фирменный чехол из тонкого мягкого силикона. Сам по себе он выглядит не слишком примечательно, но в целом не портит внешний вид смартфона и минимально увеличивает его размеры.

Элементы расположены на корпусе привычно. Сзади есть две не выступающие камеры и вспышка, справа — клавиши включения и регулировки громкости, снизу — динамик, микрофон за фальш-решеткой и разъем USB Type-C, сверху — инфракрасный порт и дополнительный микрофон, а также слот для двух NanoSIM слева.

На лицевой панели есть индикатор пропущенных событий, а также сканер отпечатков пальцев. Как и в Mi 5s, он встроен под стекло и находится в углублении, но, очевидно, в компании использовали иное аппаратное решение. Сканер в Mi 6 работает отлично и практически всегда распознает отпечатки с первого раза. По бокам от него находятся две сенсорные клавиши с точечной подсветкой, время и логика их работы настраивается.

Экран

Флагман получил 5,15 дюймовый IPS экран разрешением 1920 на 1080 точек. Компания не уточняет, какое защитное стекло используется в Mi 6, но оно отличается минимально закругленными краями (2,5D-эффект) и хорошим олеофобным покрытием.

Согласно нашим замерам и личным впечатлениям, в смартфоне используется дисплей отличного качества. В режиме «По умолчанию» яркость изменяется от 1 до 511 кд/м², измеренная контрастность 1:1337. Цветовой охват немного шире пространства sRGB, температура слегка ниже нормы из-за чего изображение немного уходит в желтовато-розоватые подтона.

Впрочем, изначально в настройках активирован режим «Автоматическая контрастность» — в нем можно самостоятельно настроить температуру, цвета выглядят более насыщенными, а белый и черный кажутся такими, как и должны быть. Есть возможность включения подсветки двойным тапом, а также улучшенный режим чтения. В целом — в Mi 6 установлен отличный IPS дисплей.

Аппаратная и программная платформы

Еще одна особенность флагмана Xiaomi — использование новой платформы Qualcomm Snapdragon 835, он стал одним из первых аппаратов на этой SoC. Компания решила не жалеть оперативной памяти и установила в Mi 6 сразу 6 ГБ LPDDR4, встроенной может быть 64 или 128 ГБ, а вот слота MicroSD традиционно нет. Впрочем, нельзя исключать, что в будущем появятся версии с другими объемами памяти.

Набор остальных модулей стандартный: NFC, IrDA, GPS, Wi-Fi 802.11 ac, множество сенсоров и так далее. Благодаря Snapdragon 835 аппарат получил Bluetooth 5.0, так что он должен поддерживать воспроизведение музыки на двух колонках или наушниках одновременно.

Mi 6 работает быстро и показывает отличные результаты в бенчмарках и играх — другого мы и не ожидали. Впрочем, у любого смартфона многое зависит от оптимизации. Самое время сказать, что Xiaomi Mi 6 попал к нам с установленной «глобальной» прошивкой MIUI 8.2.0.2 (NCAMIEC) на базе Android 7.1.1, c локализацией и Google-сервисами.

В повседневном использовании она показала себя неплохо, но все же ее пока тяжело назвать идеальной.

Например, запустив Antutu пять раз подряд удалось добиться троттлинга и нагрева примерно до 40 градусов — это не кажется критическим, но верхняя часть «спинки» стала теплой, а аппарат в течении следующих 10 минут несколько раз завис, хотя обычные игры такого не вызывали. Скорее всего, как и у остальных Xiaomi, прошивка Mi 6 на старте продаж все еще нуждается в доработке, тем более, что аппарат работает на новой SoC.

Есть нарекания и к самой MIUI. Оболочка продолжает развиваться в собственном направлении и совершенно неважно, какая версия Android указана в настройках. Например, в шторке уведомлений нельзя «разворачивать» уведомления или отвечать на сообщения, тут используются собственные алгоритмы энергосбережения, меню многозадачности. Большинство производителей уже отошли от настолько проприетарных решений и стараются просто добавить что-то к стандартной функциональности Android. Поэтому MIUI может оттолкнуть от Xiaomi Mi 6 тех, кто видит подобные отличия и выбирает более «Google experience» решения.

Время работы

С учетом аккумулятора на 3350 мАч и платформы, выполненной по техпроцессу 10 нм, Mi 6 показывает неплохие результаты в бенчмарках — 10 часов в PC Mark. При обычном использовании заряда хватает на стандартные для флагманов сутки работы с примерно пятью часами активного дисплея. Если отключить энергосбережение MIUI, то Mi 6 будет плохо «спать», из-за чего пока сложно прочувствовать весь потенциал платформы.

В любом случае, смартфон поддерживает быструю зарядку QC3.0, поставляется с ЗУ мощностью 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А), так что даже самые активные пользователи смогут без проблем обзавестись дополнительными «быстрой» зарядкой или павербанком.

От комплектного ЗУ смартфон полностью заряжается за 1:40, а 50% заряда набирает за 40 минут, но никакой индикации, что аппарат заряжается именно в быстром режиме в прошивке нет.

Камеры

Mi 6 — это далеко не первый аппарат компании, оснащенный двумя камерами. В прошлом году мы знакомились с Mi 5s Plus с цветным и монохромным модулем, но в этот раз компания решила использовать другое решение.

В смартфоне используется система из двух камер разрешением 12 Мп, которые отличаются фокусным расстоянием. Первый модуль — 27 мм, с диафрагмой f/1.8, четырехосевой системой оптической стабилизации (Sony IMX 386). Второй — 52 мм, f/2.6, без стабилизации (Samsung S5K3M3). Есть специальный портретный режим съемки. Можно сказать, что если раньше Xiaomi пытались скопировать Huawei P9, то теперь попробовали повторить опыт iPhone 7 Plus, а от Huawei переняли только манеру добавлять водяной знак на фотографии (вот только в P9/P10 он не добавляется по умолчанию).

В большей степени я сравнивал Mi 6 с Huawei P10, которым пользуюсь в качестве основного. Если оценивать Xiaomi в целом, то аппарат снимает неплохо с учетом цены, но в абсолютном сравнении окажется слабее флагманов Samsung, Huawei и LG.

Фотографии идут в порядке Xiaomi Mi6, Huawei P10

Днем все хорошо, ночью Mi 6 тоже дает неплохой результат. Вторая камера проигрывает основному модулю — это хорошо заметно, когда вы переключаетесь на нее в приложении, особенно ночью. В целом она вполне пригодна для съемки при хорошем освещении, а в сложных условиях лучше использовать только основной модуль.

В интерфейсе есть клавиша «2x», которая переключает на второй модуль. От цифрового зума Mi 6 толку мало, так что при съемке приходится выбирать между двумя фокусными расстояниями — переключение происходит быстро, так что решение получилось рабочим и применимым на практике.

Портретный режим: первое фото — Xiaomi Mi 6, второе — Huawei P10, третье — Huawei P10 (2x зум)

Портретный режим работает неплохо и дает красивое размытие, в нем аппарат всегда переключается на вторую камеру, так что не приходится подходить вплотную к модели. Само размытие реализовано программно. ПО нормально определяет края снимаемого объекта, но если одежда сливается с фоном, то софт может замылить весь кадр или практически не размыть задний план.

Как и всегда, разработчики оставили пространство для совершенствования как алгоритмов портретного режима, так и общей съемки — на момент тестирования больше всего не понравилось то, что при съемке ночью Mi 6 часто ошибается с фокусировкой.

К фронтальной камере на 8 Мп (Sony IMX 268) минимум замечаний — угол съемки не самый широкий, но селфи получаются качественными в большинстве условий, как с использованием алгоритмов «украшения», так и без них.

Мультимедиа

Мы уже отметили, отказ от разъема 3,5 мм — спорное решение. Впрочем, если говорить о качестве воспроизведения музыки через наушники в целом, то оно находится на вполне хорошем уровне. Звук чистый и детальный, есть очень хороший запас громкости.

Также порадовали обычные динамики — у них средняя максимальная громкость, зато при просмотре видео и в других случаях работает и основной спикер на нижнем торце, и разговорный — это создает условный стереоэффект и вы получаете вполне нормальный звук даже если прикрываете один из них рукой.