Обзор Xiaomi Mi 6

Обзор Xiaomi Mi 6

Смартфоны Xiaomi все чаще можно увидеть в руках обычных людей, но чувства тех, кто давно знаком с брендом, могли утихнуть. История компании началась с прошивки MIUI и очень удачных для своего времени флагманов, а сейчас кажется, что фокус сместился в сторону моделей среднего сегмента. Не хочу сказать, что линейка Mi потеряла свою привлекательность, но флагманы лидеров рынка первыми предлагают новые уникальные функции и их лучшую реализацию, а аппараты вроде Mi 5 становятся популярными ближе к концу жизненного цикла, когда их цена максимально падает. Сегодня мы посмотрим на Xiaomi Mi 6 и постараемся ответить на вопрос — сможет ли этот смартфон стать достойным конкурентом Samsung Galaxy S8, LG G6 и Huawei P10?

Смартфон предоставлен магазином Mi.ua

ЛинейкаXiaomi Mi 6
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Дизайн и удобство использования

Несколько поколений подряд флагманы Xiaomi получают корпуса из стекла и металла. Mi 6 не стал исключением — компания продолжает эксперименты. Теперь стекла стало еще больше — из него сделана «спинка», которая плавно перетекает в глянцевые металлические грани. Чтобы добиться такого эффекта, Xiaomi пришлось изогнуть стекло со всех четырех сторон. Получилось достаточно красиво — форма корпуса обтекаемая, острых углов нет, поэтому аппарат отлично ложиться в ладонь.

В руках Mi 6 ощущается средним по размеру — он больше iPhone 7 и Huawei P10, но меньше аппаратов с 5,5 дюймовыми или эквивалентными экранами. При этом он получился достаточно увесистым — 168 грамм. Позже должна появиться еще и версия в керамическом корпусе серого или серебристого цвета. Она будет еще тяжелее — 182 грамма.

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Обычный Mi 6 доступен в черном, синем и белом цветах корпуса. Восприятие дизайна очень субъективно, но на мой вкус, флагман получился достаточно красивым и удобным. Клавиши приятны в использовании, никакие углы не впиваются в ладонь — после Mi 5 и Mi 5s этот момент наконец-то исправили.

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В дизайне можно увидеть общие черты с тем же Samsung Galaxy S8, но все же аппарат воспринимается обычным, как и Huawei P10 — рамки дисплея тут привычной ширины и экран занимает не так много места. Интересно, что Mi 6 попал к нам уже с трещиной на заднем стекле. История ее появления достоверно неизвестна, но можно предположить, что загнутое со всех сторон стекло может сыграть злую шутку со всеми, кто часто роняет свой смартфон — в тех же Galaxy S7 и S8 оно изогнуто только с двух сторон, хотя тактильные ощущения от моделей сравнимы.

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Еще одно спорное решение — отказ от разъема 3,5 мм. Есть версия, что это было сделано для создания влагозащищенного корпуса, но для Mi 6 заявлена только защита от брызг, а не работоспособность после погружения, да и защищенные аппараты с разъемом для наушников продаются не первый год.

Благо, в традиционной белой коробке со смартфоном можно найти не только документацию, скрепку, кабель и ЗУ с поддержкой стандарта Qualcomm Quick Charge 3.0, но и переходник USB Type-C — 3.5mm — главное не забывать его дома, если вы пользуетесь проводными наушниками. Еще внутри лежит фирменный чехол из тонкого мягкого силикона. Сам по себе он выглядит не слишком примечательно, но в целом не портит внешний вид смартфона и минимально увеличивает его размеры.

Элементы расположены на корпусе привычно. Сзади есть две не выступающие камеры и вспышка, справа — клавиши включения и регулировки громкости, снизу — динамик, микрофон за фальш-решеткой и разъем USB Type-C, сверху — инфракрасный порт и дополнительный микрофон, а также слот для двух NanoSIM слева.

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На лицевой панели есть индикатор пропущенных событий, а также сканер отпечатков пальцев. Как и в Mi 5s, он встроен под стекло и находится в углублении, но, очевидно, в компании использовали иное аппаратное решение. Сканер в Mi 6 работает отлично и практически всегда распознает отпечатки с первого раза. По бокам от него находятся две сенсорные клавиши с точечной подсветкой, время и логика их работы настраивается.

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Экран

Флагман получил 5,15 дюймовый IPS экран разрешением 1920 на 1080 точек. Компания не уточняет, какое защитное стекло используется в Mi 6, но оно отличается минимально закругленными краями (2,5D-эффект) и хорошим олеофобным покрытием.

Согласно нашим замерам и личным впечатлениям, в смартфоне используется дисплей отличного качества. В режиме «По умолчанию» яркость изменяется от 1 до 511 кд/м², измеренная контрастность 1:1337. Цветовой охват немного шире пространства sRGB, температура слегка ниже нормы из-за чего изображение немного уходит в желтовато-розоватые подтона.

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Впрочем, изначально в настройках активирован режим «Автоматическая контрастность» — в нем можно самостоятельно настроить температуру, цвета выглядят более насыщенными, а белый и черный кажутся такими, как и должны быть. Есть возможность включения подсветки двойным тапом, а также улучшенный режим чтения. В целом — в Mi 6 установлен отличный IPS дисплей.

 

Аппаратная и программная платформы

Еще одна особенность флагмана Xiaomi — использование новой платформы Qualcomm Snapdragon 835, он стал одним из первых аппаратов на этой SoC. Компания решила не жалеть оперативной памяти и установила в Mi 6 сразу 6 ГБ LPDDR4, встроенной может быть 64 или 128 ГБ, а вот слота MicroSD традиционно нет. Впрочем, нельзя исключать, что в будущем появятся версии с другими объемами памяти.

Набор остальных модулей стандартный: NFC, IrDA, GPS, Wi-Fi 802.11 ac, множество сенсоров и так далее. Благодаря Snapdragon 835 аппарат получил Bluetooth 5.0, так что он должен поддерживать воспроизведение музыки на двух колонках или наушниках одновременно.

Mi 6 работает быстро и показывает отличные результаты в бенчмарках и играх — другого мы и не ожидали. Впрочем, у любого смартфона многое зависит от оптимизации. Самое время сказать, что Xiaomi Mi 6 попал к нам с установленной «глобальной» прошивкой MIUI 8.2.0.2 (NCAMIEC) на базе Android 7.1.1, c локализацией и Google-сервисами.

В повседневном использовании она показала себя неплохо, но все же ее пока тяжело назвать идеальной.

Например, запустив Antutu пять раз подряд удалось добиться троттлинга и нагрева примерно до 40 градусов — это не кажется критическим, но верхняя часть «спинки» стала теплой, а аппарат в течении следующих 10 минут несколько раз завис, хотя обычные игры такого не вызывали. Скорее всего, как и у остальных Xiaomi, прошивка Mi 6 на старте продаж все еще нуждается в доработке, тем более, что аппарат работает на новой SoC.

Есть нарекания и к самой MIUI. Оболочка продолжает развиваться в собственном направлении и совершенно неважно, какая версия Android указана в настройках. Например, в шторке уведомлений нельзя «разворачивать» уведомления или отвечать на сообщения, тут используются собственные алгоритмы энергосбережения, меню многозадачности. Большинство производителей уже отошли от настолько проприетарных решений и стараются просто добавить что-то к стандартной функциональности Android. Поэтому MIUI может оттолкнуть от Xiaomi Mi 6 тех, кто видит подобные отличия и выбирает более «Google experience» решения.

 

Время работы

С учетом аккумулятора на 3350 мАч и платформы, выполненной по техпроцессу 10 нм, Mi 6 показывает неплохие результаты в бенчмарках — 10 часов в PC Mark. При обычном использовании заряда хватает на стандартные для флагманов сутки работы с примерно пятью часами активного дисплея. Если отключить энергосбережение MIUI, то Mi 6 будет плохо «спать», из-за чего пока сложно прочувствовать весь потенциал платформы.

В любом случае, смартфон поддерживает быструю зарядку QC3.0, поставляется с ЗУ мощностью 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А), так что даже самые активные пользователи смогут без проблем обзавестись дополнительными «быстрой» зарядкой или павербанком.

От комплектного ЗУ смартфон полностью заряжается за 1:40, а 50% заряда набирает за 40 минут, но никакой индикации, что аппарат заряжается именно в быстром режиме в прошивке нет.

 

Камеры

Mi 6 — это далеко не первый аппарат компании, оснащенный двумя камерами. В прошлом году мы знакомились с Mi 5s Plus с цветным и монохромным модулем, но в этот раз компания решила использовать другое решение.

В смартфоне используется система из двух камер разрешением 12 Мп, которые отличаются фокусным расстоянием. Первый модуль — 27 мм, с диафрагмой f/1.8, четырехосевой системой оптической стабилизации (Sony IMX 386). Второй — 52 мм, f/2.6, без стабилизации (Samsung S5K3M3). Есть специальный портретный режим съемки. Можно сказать, что если раньше Xiaomi пытались скопировать Huawei P9, то теперь попробовали повторить опыт iPhone 7 Plus, а от Huawei переняли только манеру добавлять водяной знак на фотографии (вот только в P9/P10 он не добавляется по умолчанию).

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В большей степени я сравнивал Mi 6 с Huawei P10, которым пользуюсь в качестве основного. Если оценивать Xiaomi в целом, то аппарат снимает неплохо с учетом цены, но в абсолютном сравнении окажется слабее флагманов Samsung, Huawei и LG.

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Фотографии идут в порядке Xiaomi Mi6, Huawei P10

Днем все хорошо, ночью Mi 6 тоже дает неплохой результат. Вторая камера проигрывает основному модулю — это хорошо заметно, когда вы переключаетесь на нее в приложении, особенно ночью. В целом она вполне пригодна для съемки при хорошем освещении, а в сложных условиях лучше использовать только основной модуль.

В интерфейсе есть клавиша «2x», которая переключает на второй модуль. От цифрового зума Mi 6 толку мало, так что при съемке приходится выбирать между двумя фокусными расстояниями — переключение происходит быстро, так что решение получилось рабочим и применимым на практике.

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Портретный режим: первое фото — Xiaomi Mi 6, второе — Huawei P10, третье — Huawei P10 (2x зум)

Портретный режим работает неплохо и дает красивое размытие, в нем аппарат всегда переключается на вторую камеру, так что не приходится подходить вплотную к модели. Само размытие реализовано программно. ПО нормально определяет края снимаемого объекта, но если одежда сливается с фоном, то софт может замылить весь кадр или практически не размыть задний план.

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Как и всегда, разработчики оставили пространство для совершенствования как алгоритмов портретного режима, так и общей съемки — на момент тестирования больше всего не понравилось то, что при съемке ночью Mi 6 часто ошибается с фокусировкой.

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К фронтальной камере на 8 Мп (Sony IMX 268) минимум замечаний — угол съемки не самый широкий, но селфи получаются качественными в большинстве условий, как с использованием алгоритмов «украшения», так и без них.

 

Мультимедиа

Мы уже отметили, отказ от разъема 3,5 мм — спорное решение. Впрочем, если говорить о качестве воспроизведения музыки через наушники в целом, то оно находится на вполне хорошем уровне. Звук чистый и детальный, есть очень хороший запас громкости.

Также порадовали обычные динамики — у них средняя максимальная громкость, зато при просмотре видео и в других случаях работает и основной спикер на нижнем торце, и разговорный — это создает условный стереоэффект и вы получаете вполне нормальный звук даже если прикрываете один из них рукой.

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Оценка ITC.UA
Плюсы: эргономичный дизайн, аппаратная платформа, система из двух камер, фронтальная камера, неплохая автономность и звук, хороший экран, сканер отпечатков пальцев, брызгозащита
Минусы: вероятно высокая цена, нет слота для карт памяти и разъема 3,5 мм, нагрев под высокой нагрузкой, особенности MIUI и традиционная сырость ПО на старте продаж
Вывод: Xiaomi Mi 6 получился интересным. Относительно Mi 5 и Mi 5s компания улучшила дизайн и сделала смартфон более эргономичным, исправила недостатки сканера отпечатков пальцев, смогла создать вполне рабочую систему из двух камер и конечно же — предложила своим фанатам актуальное «железо». Впрочем, ничего нового Xiaomi не изобрели и многие решения выглядят как подражание Apple, Huawei и Samsung, при этом компания повторяет не только удачные наработки. На это легко закрыть глаза, потому что определяющими станут другие факторы. Первый — MIUI, к которой можно относиться негативно, нейтрально и даже рассматривать в качестве преимущества. Второй — цена. На родном рынке Mi 6 стоит на 25% дороже двух прошлых моделей, поэтому на старте продаж в конце мая - начале июня китайские $362 могут легко превратиться в украинские 12-15 тысяч гривен, что сравняет модель с большинством решений 2016 года, у которых осталось достаточно «пороха».

Технические характеристики

Обзор Xiaomi Mi 6Xiaomi Mi 6 6/64GB Black
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ТипСмартфон
Предустановленная ОСAndroid OS, v7.1.1 (Nougat)
Оперативная память, ГБ6
Встроенная память, ГБ64
Слот расширения-
Тип SIM-картыNano-SIM, Nano-SIM
Количество SIM-карт2
ПроцессорQualcomm MSM8998 Snapdragon 835
Количество ядер8
Частота, ГГц-
Аккумуляторная батареяLi-Po, 3350 мАч (несъемная, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0)
Время работы (данные производителя)нет данных
Диагональ, дюймы5,15
Разрешение1920х1080 Full HD
Тип матрицыIPS
PPI428
Датчик регулировки яркости+
Другоеяркость подсветки 600 nit, коэффициент контрастности 1500:1, цветовая гамма составляет 94,4% NTSC, отличная читабельность при ярком солнце, режим защиты зрения
Основная камера, Мп12 + 12 (f/1.8)
Видеосъемка+ (4K 30fps, 1080p 30fps, 720p 120 fps, Slow-Motion video 120 fps 720p)
Вспышкадвойная светодиодная
Фронтальная камера, Мп8
Высокоскоростная передача данныхGPRS/EDGE/3G/LTE
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac (двухчастотный, с поддержкой DLNA)
Bluetoothv5.0, A2DP, LE
GPS+ (A-GPS, Глонасс, BDS)
IrDA+
FM-радио-
Аудиоразъем+ (USB Type-C)
NFC+
Интерфейсный разъемUSB Type-C
Размеры, мм145.2x70.5x7.4
Вес, г168
Защита от пыли и влагиIP67
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусастекло/металл
Тип клавиатурыэкранный ввод
Ещедатчик отпечатка пальцев, гироскоп, акселерометр, датчик расстояния, датчик света, датчик Холла, электронный компасс, барометр, графический процессор Adreno 540

Редакция благодарит магазин Mi.ua за предоставленный для тестирования смартфон

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