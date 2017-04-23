Фильмы с Апеннинского полуострова нечасто выходят на большие экраны у нас в стране, а зря, ведь у итальянцев получаются совершенно замечательные комедии. Вот только не факт, что вам захочется смеяться в финале. Perfetti sconosciuti, «Идеальные незнакомцы» – трагикомедия об отношениях, дружбе, доверии и… современных технологиях.

Perfetti sconosciuti / «Идеальные незнакомцы» Жанр трагикомедия

Режиссер Паоло Дженовезе

В ролях Джузеппе Баттистон (Пеппе), Анна Фольетта (Карлотта), Марко Джаллини (Рокко), Эдоардо Лео (Косимо), Валерио Мастандреа (Леле), Альба Рорвахер (Бьянка), Касия Смутняк (Ева), Бенедетта Поркароли (София), Элизабетта Де Пало (Нонна), Томмазо Татафьоре (Бруно) и др.

Студии Leone Film Group, Medusa Film S.p.a.

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

Компания старых друзей, три семейные пары и один разведенный мужчина, собираются на ужин, чтобы полюбоваться вместе лунным затмением и пообщаться в спокойной обстановке. Рассуждая о том, как современные технологии могут влиять на брак, они внезапно решаются на странную игру – читать все пришедшие гостям СМС, сообщения Viber, письма вслух и отвечать на входящие звонки по громкой связи. Ведь все они друзья и им нечего скрывать друг от друг и от своих жен и мужей. Естественно, очень быстро вечер перестает быть томным, ведь у каждого из присутствующих есть какие-то тайны, порой маленькие и смешные, порой очень серьезные и способные нанести непоправимый вред окружающим.

«Идеальные незнакомцы» поднимают сразу несколько важных тем. Это и отношения с детьми и вообще желание иметь детей. Отношения в парах, которые женаты уже давно. Отношения между друзьями, которые все равно не могут раскрыть самое сокровенное перед людьми, с которыми знакомы с детства. Плюс еще одна тема – мобильные технологии и то, как они могут повлиять на вашу жизнь. Образ чужого смартфона, как ящика Пандоры, в который не стоит заглядывать, появляется в ленте несколько раз.

Perfetti sconosciuti – очень итальянское кино. Все действие заперто в пределах одной квартиры, а большая часть фильма снята вообще в одной комнате, за столом, на котором накрыт ужин. Упор сделан на крупные планы и диалоги между персонажами. Интересно, что ключики ко многим тайнам, которые будут раскрыты в процессе игры в абсолютную прозрачность, разбросаны буквально в первых десяти минутах картины.

Итальянцы очень эмоциональны, возможно, поэтому кажется, что актеры, задействованные в фильме, очень искренние в своих чувствах и поступках. Они действительно напоминают старых друзей, которые внезапно поняли, что ничего не знают друг о друге. А возможно, нам и не следует знать о других абсолютно все? Ведь людей, которым совсем нечего скрывать, почти не существует.

«Идеальные незнакомцы» – отличный фильм, чтобы посмотреть его вместе с партнером. Не знаю, заменит ли он сеанс психоанализа, как обещают рекламные слоганы, но однозначно заставит задуматься.