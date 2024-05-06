Суперкомпьютер с 8064 чипами Intel Xeon и 313,3 ТБ ОЗУ выставлен на аукцион в США — ставка уже более $280 тыс.

Администрация общих служб США (GSA) сейчас продает на аукционе выведенный из эксплуатации суперкомпьютер с 8064 чипами Intel Xeon производительностью 5,34 Петафлопса. Хотя начальная цена составляла всего $2500, ставка уже превысила $280 тыс.

Суперкомпьютер Cheyenne с января 2017 года по декабрь 2023 года работал в компьютерном центре NCAR-Вайоминг и на момент его ввода в эксплуатацию был 20-м самым мощным компьютером в мире. Согласно Википедией, он все еще считался 160-м по мощности по состоянию на ноябрь прошлого года.

Компьютер имеет 8064 процессора Intel Xeon E5-2697v4 с 18 ядрами каждый, которые работают с частотой до 3,6 ГГц и TDP 145 Вт. В общем 145 152 вычислительных ядер сочетаются с 313 344 ГБ оперативной памяти DDR4-2400. Однако GSA предупреждает, что за 7 лет работы «примерно 1% узлов подверглись сбою … в основном из-за модулей DIMM с ошибками ECC, которые останутся неисправленными».

Есть еще несколько небольших факторов, которые также следует принять во внимание. Во-первых, он не поставляется с оптоволоконными и CAT5/6 кабелями, что может привести к дополнительным затратам. Также организаторы аукциона предупреждают о безопасности транспортировки:

«Для перемещения этой системы требуется привлечение профессиональной транспортной компании. Из-за значительного веса стеллажей требуются опытные грузчики, оснащенные надлежащим профессиональным защитным оборудованием, чтобы обеспечить безопасное обращение. Покупатель берет на себя ответственность за перенос стеллажей с объекта на грузовики с использованием их оборудования».

Система водяного охлаждения также была демонтирована с компьютера — похоже, у нее были некоторые проблемы «из-за неисправных быстрых отсоединений, вызывающих брызги воды». Однако он идет в комплекте с некоторым использованным количеством охлаждающей жидкости PGW. Поэтому для налаживания работы суперкомпьютера потребуется ремонт, а также дополнительное пространство для СО из-за его значительных объемов.

Онлайн-курс "QA Automation" від robot_dreams. Це 70% практики, 30% теорії та проєкт у портфоліо.Навчіться запускати перевірку сотень опцій одночасно, натиснувши лише одну кнопку. Детальніше про курс

Источник: PC Gamer

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.