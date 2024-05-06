iPhone 17 приписывают до 12 ГБ памяти, улучшенную селфи-камеру, более компактный Dynamic Island и новую модель Slim

Аналитик Haitong International Securities Джефф Пу поделился новыми сведениями о будущей линейке смартфонов iPhone 17. По его словам, Apple планирует существенные изменения в этой серии.

По мнению Пу, модели iPhone 17 будут иметь обновленный дизайн, улучшенную фронтальную камеру, меньший Dynamic Island и тому подобное. Кроме того, Apple якобы представит новую модель «iPhone 17 Slim», которая заменит версию «Plus» в следующей линейке. Она будет иметь «тонкий дизайн», но подробности по этому поводу не сообщаются.

Итак, линейка iPhone 17 будет состоять из следующих версий:

iPhone 17: 6,1-дюймовый дисплей

iPhone 17 Slim: 6,6-дюймовый дисплей

iPhone 17 Pro: 6,3-дюймовый дисплей

iPhone 17 Pro Max: 6,9-дюймовый дисплей

Что касается дизайна, по данным Пу, iPhone 17, iPhone 17 Slim и iPhone 17 Pro будут иметь алюминиевый корпус, который является «более сложным». В то же время iPhone 17 Pro Max и далее будет изготавливаться из титана. У iPhone 17 Pro Max также будет «более узкий Dynamic Island», а другие модели сохранят текущий дизайн.

Меньший Dynamic Island на iPhone 17 Pro Max станет возможным благодаря новой технологии metalens в датчике приближения. Эта технология поможет Apple существенно уменьшить размер сенсора Face ID.

Дополнительно Пу сообщает, что iPhone 17 и iPhone 17 Slim будут иметь 8 ГБ оперативной памяти и процессор A18 или A19. В то же время iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат более производительный процессор A19 Pro вместе с 12 ГБ оперативной памяти. Для сравнения, нынешние модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеют 6 ГБ оперативной памяти, тогда как iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — 8 ГБ. Как ожидается, в линейке iPhone 16 этого года все версии получат по 8 ГБ памяти.

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Все четыре модели iPhone 17 будут иметь 24-мегапиксельные фронтальные камеры. Это заметное улучшение по сравнению с текущими 12-мегапиксельными фронтальными камерами, которые использует Apple.

Источник: 9to5mac

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