Pornhub теперь будет платить НДС в Украине, а monobank обещал «бессрочный 20% кэшбек» на порносайт для Гетманцева

Компания MindGeek (или Aylo), которой принадлежит порносайт Pornhub, стала налогоплательщиком в Украине.

«Компания, которой принадлежит сервис PornHub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС, как поставщик электронных услуг», — сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

На новость сразу отреагировал основатель monobank Олег Гороховский:

«По случаю этого действительно знакового события для украинского handjob-комьюнити monobank установит бессрочный 20% кэшбек на Pornhub для Гетьманцева», — пошутил Гороховский в своем Telegram-канале.

Напомним, что в декабре прошлого года Государственная налоговая служба Украины наложила штраф на владелицу Pornhub в размере $5 543 за неуплату «налога на Google» Так называемый налог на Google, или налог на электронные услуги — это налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%, который платят нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям. Закон был принят в июне 2021 года, а вступил в силу 1 января 2022 года..

Налог в Украине уже платит и другая соцсеть с интимным контентом — британская OnlyFans. Только в первом квартале 2024 года сайт пополнил украинский бюджет на $0,7 млн — почти на столько же, сколько заплатил за 9 месяцев прошлого года.

Всего в первом квартале 2024 года добавилось 17 новых плательщиков-нерезидентов, которые поставляют электронные услуги в Украине. На сегодня, по словам Гетманцева, всего 78 (из 105) плательщиков задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 2,4 млрд гривен (25,5 млн евро и $32,6 млн).

Среди крупнейших плательщиков НДС среди поставщиков цифровых услуг, которые задекларировали и уплатили более 2 млрд гривен еще до наступления граничного срока — Google, Apple, Meta и Valve.