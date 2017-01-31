Сравнительный тест внутриканальных наушников до 1000 грн
Современный среднестатистический меломан, который слушает музыку в движении, уже давно определился с форм-фактором наушников и их стоимостью. Это должны быть затычки (поскольку практично) стоимостью до 1000 грн (за эти деньги уже есть достойные кандидаты по звуку). И вот мы собрали 5 моделей именно таких наушников и устроили сравнительный тест.
Для материала было выбрано 5 внутриканальных наушников, которые нам любезно предоставил магазин «Портатив». В перечень вошли: SoundMAGIC E10, Sennheiser CX 300-II Precision, Sony MDR-EX150, JBL T290 и Dunu Trident DN-12. В качестве источников использовались Apple iPhone 6s, xDuoo X10 и FiiO X5 2nd Gen. Оценивались следующие параметры: звучание, дизайн, эргономичность, комплект поставки и стоимость.
Звучание
SoundMagic E10 порадовали насыщенным, мягким, широким и красивым звуком с небольшим уклоном в сторону низких частот. На высокой громкости проявляются сибилянты и песок. Отлично подходят для слабомощных источников, например, c iPhone 6s E10 сыгрались на ура.
Dunu DN-12 более честные, ровные наушники, отличные высокие частоты для модели такого класса, прекрасно играют композиции со струнными инструментами, красиво передаются еле слышимые звуки и призвуки. Наушники сверхчувствительны и обладают минимальным импедансом – практически любой смартфон сможет выжать из них хорошую громкость, но не качество. Для хорошего звука нужен хороший плеер – FiiO X5 2nd Gen и xDuoo X10 идеально сочетаются с ними. Песок появляется уже на пределе максимально возможного комфортного уровня громкости.
Sony MDR-EX150 приятно удивили своим звуком при своей стоимости – да, он очень тягучий, попсовый и чересчур насыщен низкими частотами. Но такой саунд много кому понравится, особенно ценителям электроники, хип-хопа, соула и других жанров, где мягкость играет только на руку. The xx играют просто великолепно, гипертрофированно по части низких частот, но великолепно. Ширины сцены во многих случаях не хватает, равно как и детализации высоких. Можно не задумываться насчет серьезного плеера или усилителя – практически любой современный смартфон подойдет.
JBL – хороший производитель, когда речь идет о наушниках или акустике среднего и топового ценовых сегментов, но явно не о бюджетных вариантах. Точно так же произошло и с JBL T290 – просто нечего про них написать. Плоско, невыразительно, песок уже появляется на минимальной громкости, каша по всем частотам, в общем – хорошего звука в них не ищите.
Помню, ходило такое мнение, что если не знаешь, какие купить внутриканальные наушники – купи Sennheiser CX 300. У нас же вторая генерация, которая имеет некоторые улучшения. А что насчет звука? По факту все верно – при покупке Sennheiser CX 300-II вы не прогадаете, но и не получите максимально качественного аудио за эту сумму. С одной стороны, все неплохо: звук мягкий, сцена достаточна, чтобы расставить у себя в голове все инструменты. Но не хватает кристальности и правдивости Dunu DN-12, а вот с SoundMAGIC E10 CX 300 II играют на равных, только разница в характере звучания.
По звукоизоляции у всех моделей один уровень (хороший) при выборе амбушюр подходящего размера.
|Модель
|Оценка
|Dunu DN-12
|5
|Sennheiser CX 300-II
|4,5
|SoundMAGIC E10
|4,5
|Sony MDR-EX150
|3,5
|JBL T290
|2
Дизайн, качество материалов
Объективно, у Dunu DN-12 все козыри по части дизайна, материалов и сборки. Судите сами – металлические чаши, качественный кабель, Г-образный позолоченный джек и действительно приятный внешний вид.
Второе место заслуженно получают JBL T290, у которых со звуком не срослось, но при этом внешний вид, материалы (металл и качественная резина) привлекут внимание многих людей.
На одной ступеньке с JBL стоят SoundMAGIC E10 и Sennheiser CX 300-II. У первых замечательный армированный кабель, схожий с теми, которые ставят в профессиональные IEM, но проблемный джек, который рано или поздно придется менять.
А Sennheiser, несмотря на свой аскетичный внешний вид, прослужат вам очень долго – оба варианта были у автора материала.
Далее идут Sony MDR-EX150 с фирменным дизайном производителя, но при этом очень хрупким внешним видом; впрочем, судя по информации на форумах и отзывах на hotline.ua, подобные модели служат также долго.
|Модель
|Оценка
|Dunu DN-12
|5
|Sennheiser CX 300-II
|4,5
|SoundMAGIC E10
|4,5
|JBL T290
|4,5
|Sony MDR-EX150
|4,5
Эргономика
Удобней всего сидят все те же Dunu DN-12 за счет эргономичной формы самих чаш и их небольшим размерам. Также стоит отметить удобный фирменный кабельный фиксатор от Dunu, который используется во всех наушниках производителя. Sony MDR-EX150 и Sennheiser CX 300-II также первоклассно сидят в ушах и не причиняют никакого неудобства. У представителя Sennheiser предусмотрен асимметричный кабель, который позволяет забросить один наушник за шею для того, чтобы при снятии одного наушника кабель не свисал вниз.
SoundMAGIC E10 и JBL T290 — не самые идеальные представители эргономичных наушников. Данные модели постоянно норовят выпасть из ушей при активной ходьбе, беге или в зале. Но при ежедневной эксплуатации особых проблем нет.
|Модель
|Оценка
|Dunu DN-12
|5
|Sennheiser CX 300-II
|5
|Sony MDR-EX150
|5
|JBL T290
|3,5
|SoundMAGIC E10
|3,5
Комплект поставки
Dunu DN-12, SoundMAGIC E10, Sennheiser CX 300-II и JBL T290 поставляются в паре с чехлом, дополнительными силиконовыми амбушюрами и прищепкой. У SoundMAGIC E10 отличие в том, что чехол твердый, а не мягкий. Самая бедная комплектация у Sony MDR-EX150 – они не имеют в комплекте чехла, только амбушюры и намотка для кабеля, но и стоимость данных наушников ниже конкурентов. Ну и если затронуть сами упаковки, то здесь стоит выделить Dunu – можно считать, что почти подарочный вариант. Самый скудный вариант у Sony и Sennheiser – у последних вообще нужно резать коробку, чтобы достать наушники.
|Модель
|Оценка
|Dunu DN-12
|5
|Sennheiser CX 300-II
|5
|SoundMAGIC E10
|5
|JBL T290
|5
|Sony MDR-EX150
|3,5
Стоимость
Средняя стоимость всех моделей в тесте составляет ₴800-1000 в зависимости от магазина, кроме Sony MDR-EX150 – эти наушники стоят дешевле (порядка ₴600-700). Четко можно сказать, что JBL T290 выглядят переоцененными, к остальным претензий нет – они стоят своих денег.
|Модель
|Оценка
|Sony MDR-EX150
|5
|Sennheiser CX 300-II
|4
|SoundMAGIC E10
|4
|Dunu DN-12
|4
|JBL T290
|2
Итоги
Как видим, по всем аспектам лидируют Dunu Trident DN-12 – для многих наушники неизвестного бренда. Но компания очень известна в аудиофильских кругах и их легендарные DN-2000 до сих пор считаются одними из лучших гибридов на рынке. Второе заслуженное место получила классика – Sennheiser CX 300-II, а третье делят между собой SoundMAGIC E10 и Sony MDR-EX150 (но звучание, все же, у SoundMAGIC лучше). Обязательно делитесь вашим мнением в комментариях насчет выбора лучших наушников в сегменте до ₴1000.
|Параметр
|Sony MDR-EX150
|Sennheiser CX 300-II
|SoundMAGIC E10
|Dunu DN-12
|JBL T290
|Звучание
|3,5
|4,5
|4,5
|5
|2
|Дизайн
|4,5
|4,5
|4,5
|5
|4,5
|Эргономика
|5
|5
|3,5
|5
|3,5
|Комплектация
|3,5
|5
|5
|5
|5
|Стоимость
|5
|4
|4
|4
|2
|Итоги
|4,3
|4,6
|4,3
|4,8
|3,4
Благодарим магазин «Портатив» за предоставленные наушники для теста