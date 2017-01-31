Сравнительный тест внутриканальных наушников до 1000 грн

Современный среднестатистический меломан, который слушает музыку в движении, уже давно определился с форм-фактором наушников и их стоимостью. Это должны быть затычки (поскольку практично) стоимостью до 1000 грн (за эти деньги уже есть достойные кандидаты по звуку). И вот мы собрали 5 моделей именно таких наушников и устроили сравнительный тест.

Для материала было выбрано 5 внутриканальных наушников, которые нам любезно предоставил магазин «Портатив». В перечень вошли: SoundMAGIC E10, Sennheiser CX 300-II Precision, Sony MDR-EX150, JBL T290 и Dunu Trident DN-12. В качестве источников использовались Apple iPhone 6s, xDuoo X10 и FiiO X5 2nd Gen. Оценивались следующие параметры: звучание, дизайн, эргономичность, комплект поставки и стоимость.

Звучание

SoundMagic E10 порадовали насыщенным, мягким, широким и красивым звуком с небольшим уклоном в сторону низких частот. На высокой громкости проявляются сибилянты и песок. Отлично подходят для слабомощных источников, например, c iPhone 6s E10 сыгрались на ура.

Dunu DN-12 более честные, ровные наушники, отличные высокие частоты для модели такого класса, прекрасно играют композиции со струнными инструментами, красиво передаются еле слышимые звуки и призвуки. Наушники сверхчувствительны и обладают минимальным импедансом – практически любой смартфон сможет выжать из них хорошую громкость, но не качество. Для хорошего звука нужен хороший плеер – FiiO X5 2nd Gen и xDuoo X10 идеально сочетаются с ними. Песок появляется уже на пределе максимально возможного комфортного уровня громкости.

Sony MDR-EX150 приятно удивили своим звуком при своей стоимости – да, он очень тягучий, попсовый и чересчур насыщен низкими частотами. Но такой саунд много кому понравится, особенно ценителям электроники, хип-хопа, соула и других жанров, где мягкость играет только на руку. The xx играют просто великолепно, гипертрофированно по части низких частот, но великолепно. Ширины сцены во многих случаях не хватает, равно как и детализации высоких. Можно не задумываться насчет серьезного плеера или усилителя – практически любой современный смартфон подойдет.

JBL – хороший производитель, когда речь идет о наушниках или акустике среднего и топового ценовых сегментов, но явно не о бюджетных вариантах. Точно так же произошло и с JBL T290 – просто нечего про них написать. Плоско, невыразительно, песок уже появляется на минимальной громкости, каша по всем частотам, в общем – хорошего звука в них не ищите.

Помню, ходило такое мнение, что если не знаешь, какие купить внутриканальные наушники – купи Sennheiser CX 300. У нас же вторая генерация, которая имеет некоторые улучшения. А что насчет звука? По факту все верно – при покупке Sennheiser CX 300-II вы не прогадаете, но и не получите максимально качественного аудио за эту сумму. С одной стороны, все неплохо: звук мягкий, сцена достаточна, чтобы расставить у себя в голове все инструменты. Но не хватает кристальности и правдивости Dunu DN-12, а вот с SoundMAGIC E10 CX 300 II играют на равных, только разница в характере звучания.

По звукоизоляции у всех моделей один уровень (хороший) при выборе амбушюр подходящего размера.

Модель Оценка Dunu DN-12 5 Sennheiser CX 300-II 4,5 SoundMAGIC E10 4,5 Sony MDR-EX150 3,5 JBL T290 2

Дизайн, качество материалов

Объективно, у Dunu DN-12 все козыри по части дизайна, материалов и сборки. Судите сами – металлические чаши, качественный кабель, Г-образный позолоченный джек и действительно приятный внешний вид.

Второе место заслуженно получают JBL T290, у которых со звуком не срослось, но при этом внешний вид, материалы (металл и качественная резина) привлекут внимание многих людей.

На одной ступеньке с JBL стоят SoundMAGIC E10 и Sennheiser CX 300-II. У первых замечательный армированный кабель, схожий с теми, которые ставят в профессиональные IEM, но проблемный джек, который рано или поздно придется менять.

А Sennheiser, несмотря на свой аскетичный внешний вид, прослужат вам очень долго – оба варианта были у автора материала.

Далее идут Sony MDR-EX150 с фирменным дизайном производителя, но при этом очень хрупким внешним видом; впрочем, судя по информации на форумах и отзывах на hotline.ua, подобные модели служат также долго.

Модель Оценка Dunu DN-12 5 Sennheiser CX 300-II 4,5 SoundMAGIC E10 4,5 JBL T290 4,5 Sony MDR-EX150 4,5

Эргономика

Удобней всего сидят все те же Dunu DN-12 за счет эргономичной формы самих чаш и их небольшим размерам. Также стоит отметить удобный фирменный кабельный фиксатор от Dunu, который используется во всех наушниках производителя. Sony MDR-EX150 и Sennheiser CX 300-II также первоклассно сидят в ушах и не причиняют никакого неудобства. У представителя Sennheiser предусмотрен асимметричный кабель, который позволяет забросить один наушник за шею для того, чтобы при снятии одного наушника кабель не свисал вниз.

SoundMAGIC E10 и JBL T290 — не самые идеальные представители эргономичных наушников. Данные модели постоянно норовят выпасть из ушей при активной ходьбе, беге или в зале. Но при ежедневной эксплуатации особых проблем нет.

Модель Оценка Dunu DN-12 5 Sennheiser CX 300-II 5 Sony MDR-EX150 5 JBL T290 3,5 SoundMAGIC E10 3,5

Комплект поставки

Dunu DN-12, SoundMAGIC E10, Sennheiser CX 300-II и JBL T290 поставляются в паре с чехлом, дополнительными силиконовыми амбушюрами и прищепкой. У SoundMAGIC E10 отличие в том, что чехол твердый, а не мягкий. Самая бедная комплектация у Sony MDR-EX150 – они не имеют в комплекте чехла, только амбушюры и намотка для кабеля, но и стоимость данных наушников ниже конкурентов. Ну и если затронуть сами упаковки, то здесь стоит выделить Dunu – можно считать, что почти подарочный вариант. Самый скудный вариант у Sony и Sennheiser – у последних вообще нужно резать коробку, чтобы достать наушники.

Модель Оценка Dunu DN-12 5 Sennheiser CX 300-II 5 SoundMAGIC E10 5 JBL T290 5 Sony MDR-EX150 3,5

Стоимость

Средняя стоимость всех моделей в тесте составляет ₴800-1000 в зависимости от магазина, кроме Sony MDR-EX150 – эти наушники стоят дешевле (порядка ₴600-700). Четко можно сказать, что JBL T290 выглядят переоцененными, к остальным претензий нет – они стоят своих денег.

Модель Оценка Sony MDR-EX150 5 Sennheiser CX 300-II 4 SoundMAGIC E10 4 Dunu DN-12 4 JBL T290 2

Итоги

Как видим, по всем аспектам лидируют Dunu Trident DN-12 – для многих наушники неизвестного бренда. Но компания очень известна в аудиофильских кругах и их легендарные DN-2000 до сих пор считаются одними из лучших гибридов на рынке. Второе заслуженное место получила классика – Sennheiser CX 300-II, а третье делят между собой SoundMAGIC E10 и Sony MDR-EX150 (но звучание, все же, у SoundMAGIC лучше). Обязательно делитесь вашим мнением в комментариях насчет выбора лучших наушников в сегменте до ₴1000.

Параметр Sony MDR-EX150 Sennheiser CX 300-II SoundMAGIC E10 Dunu DN-12 JBL T290 Звучание 3,5 4,5 4,5 5 2 Дизайн 4,5 4,5 4,5 5 4,5 Эргономика 5 5 3,5 5 3,5 Комплектация 3,5 5 5 5 5 Стоимость 5 4 4 4 2 Итоги 4,3 4,6 4,3 4,8 3,4

Благодарим магазин «Портатив» за предоставленные наушники для теста