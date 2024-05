Старая добрая Bethesda: Fallout 4 получит патч к патчу — еще больше «исправлений и улучшений»

Патчи к играм Bethesda, которые все ломают, давно не удивляют фанатов. Но последний «некстген» патч к Fallout 4 не принес существенных улучшений, зато нарушил работу модов, работу игры на Steam Deck и в целом вызвал главным образом недовольство.

Ситуация хуже чем всегда из-за значительного количества новых игроков, которые не являются фанатами серии или игр Bethesda, и просто пришли в игру после просмотра популярного сериала Fallout. Компания признала неудачу и анонсировала патч к патчу. Следующее обновление выйдет 13 мая, но из сообщения Bethesda трудно понять, что именно оно будет включать.

On Monday, May 13 we will be updating Fallout 4 on all platforms.

This update will include new options for graphics and performance settings as well as further fixes and improvements.

Thanks for your continued feedback and support!

