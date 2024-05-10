Старая добрая Bethesda: Fallout 4 получит патч к патчу — еще больше «исправлений и улучшений»

Патчи к играм Bethesda, которые все ломают, давно не удивляют фанатов. Но последний «некстген» патч к Fallout 4 не принес существенных улучшений, зато нарушил работу модов, работу игры на Steam Deck и в целом вызвал главным образом недовольство.

Ситуация хуже чем всегда из-за значительного количества новых игроков, которые не являются фанатами серии или игр Bethesda, и просто пришли в игру после просмотра популярного сериала Fallout. Компания признала неудачу и анонсировала патч к патчу. Следующее обновление выйдет 13 мая, но из сообщения Bethesda трудно понять, что именно оно будет включать.

On Monday, May 13 we will be updating Fallout 4 on all platforms. This update will include new options for graphics and performance settings as well as further fixes and improvements. Thanks for your continued feedback and support! — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) May 10, 2024

«В понедельник, 13 мая, мы обновим Fallout 4 на всех платформах. Это обновление будет включать новые параметры графики и настроек производительности, а также дополнительные исправления и улучшения. Спасибо за постоянный отклик и поддержку!»

В комментариях игроки выразили надежду, что увидят, наконец, новый контент, которой не воспроизводился корректно.

Также пользователи надеются вновь увидеть рабочим контент из Creation Club, который стал недоступным после патча.

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Но главная проблема в том, что моддеры уже приспособили свои моды к патчу, и им придется делать это снова.