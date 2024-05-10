Старая добрая Bethesda: Fallout 4 получит патч к патчу — еще больше «исправлений и улучшений»

Патчи к играм Bethesda, которые все ломают, давно не удивляют фанатов. Но последний «некстген» патч к Fallout 4 не принес существенных улучшений, зато нарушил работу модов, работу игры на Steam Deck и в целом вызвал главным образом недовольство.
Ситуация хуже чем всегда из-за значительного количества новых игроков, которые не являются фанатами серии или игр Bethesda, и просто пришли в игру после просмотра популярного сериала Fallout. Компания признала неудачу и анонсировала патч к патчу. Следующее обновление выйдет 13 мая, но из сообщения Bethesda трудно понять, что именно оно будет включать.
On Monday, May 13 we will be updating Fallout 4 on all platforms.
This update will include new options for graphics and performance settings as well as further fixes and improvements.
Thanks for your continued feedback and support!
— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) May 10, 2024
«В понедельник, 13 мая, мы обновим Fallout 4 на всех платформах. Это обновление будет включать новые параметры графики и настроек производительности, а также дополнительные исправления и улучшения. Спасибо за постоянный отклик и поддержку!»
В комментариях игроки выразили надежду, что увидят, наконец, новый контент, которой не воспроизводился корректно.
Также пользователи надеются вновь увидеть рабочим контент из Creation Club, который стал недоступным после патча.
Но главная проблема в том, что моддеры уже приспособили свои моды к патчу, и им придется делать это снова.
Некстген-апдейт Fallout 4 «сломал» сейвы и моды в игре — и некорректно работает с дисплеями