YouTube для Android TV получил обновленный интерфейс боковой панели

Приложение YouTube для Android TV получило обновление интерфейса. Разработчики добавили новую анимацию при доступе к боковой панели меню с обновленным выделением элементов во время навигации.

При доступе к боковой панели YouTube в приложении Android TV новый слайд в анимации показывает, как заголовки разделов скользят вверх, а текущая вкладка скользит вправо.

Старая анимация просто перемещается в поле зрения с иконками, например Search, Home, Music, Movies & TV, Gaming, Subscriptions, Library и More, которые имеют текстовое описание. Однако обновленная анимация имеет меньшую боковую панель со значками, на которой сначала видны только значки Search, Home, Music, Movies & TV и More. Только после использования пульта дистанционного управления раскрывается боковое меню этого раздела с дополнительными параметрами.

Пока неясно, насколько широко распространилось это обновление, его заметили его на нескольких устройствах Android и Google TV, включая Nvidia Shield TV и Chromecast с Google TV.

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Кроме этого изменения произошли и во внешнем виде элементов бокового меню. В последнее время можно наблюдать, как больше разделов YouTube лишаются заостренных краев в пользу скругленных углов и более мягких секций. Эти изменения являются шагами к внедрению внешнего вида в стиле Material You. Недавно соответствующим образом изменился дизайн браузера Chrome.

Таким образом, каждый пункт бокового меню теперь немного выделяется на основном фоне. Также увеличилось расстояние между каждым из плавающих переключателей. Пиктограммы остаются неизменными. Эти изменения не влияют на функциональность боковой панели YouTube во время просмотра на Android TV.

Источник: 9to5google