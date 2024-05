NVIDIA RTX 6000: графические процессоры R100 Rubin пойдут в массовое производство в конце 2025 года

Американский ученый-астроном Вера Рубин станет «покровительницей» графической архитектуры гипотетических видеокарт NVIDIA RTX 6000. Хотя компания еще официально не обнародовала это название, оно известно некоторое время после прошлогодней утечки. Компания недавно представила свой самый мощный чип Blackwell B100, видеокарты с которым появятся в этом году.

Astronomer Vera Rubin at work at the Lowell Observatory in Flagstaff, AZ, 1965. Rubin transformed modern physics and astronomy with her observations showing that galaxies and stars are immersed in the gravitational grip of vast clouds of dark matter. pic.twitter.com/C632eshHZP

— World of Science (@scientists_feed) April 20, 2022