NVIDIA RTX 6000: графические процессоры R100 Rubin пойдут в массовое производство в конце 2025 года

Американский ученый-астроном Вера Рубин станет «покровительницей» графической архитектуры гипотетических видеокарт NVIDIA RTX 6000. Хотя компания еще официально не обнародовала это название, оно известно некоторое время после прошлогодней утечки. Компания недавно представила свой самый мощный чип Blackwell B100, видеокарты с которым появятся в этом году.

Astronomer Vera Rubin at work at the Lowell Observatory in Flagstaff, AZ, 1965. Rubin transformed modern physics and astronomy with her observations showing that galaxies and stars are immersed in the gravitational grip of vast clouds of dark matter. pic.twitter.com/C632eshHZP — World of Science (@scientists_feed) April 20, 2022

Аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что GPU R100 поступит в массовое производство до конца 2025 года. Производство готовых серверных решений начнется не ранее первого квартала 2026 года. Речь идет именно о сроках производства, а не поставки.

NVIDIA все еще завершает разработку спецификаций нового чипа, в частности размер кристалла и упаковки. Сейчас рассматриваются три варианта, в том числе с использованием упаковки CoWoS-L, которая уже используется графическими процессорами Blackwell. Сообщается, что Rubin будет использовать техпроцесс TSMC N3.

Одной из вещей, на которой NVIDIA сосредотачивается в архитектуре Rubin является энергопотребление. Большие затраты энергии могут остановить клиентов на пути приобретения мощных вычислителей. Графический процессор Blackwell B200 может потреблять до 1000 Вт. Аналитик подтверждает предыдущие заявления о том, что Rubin использует стеки скоростной памяти 4x HBM4. Пока нет подробностей о суперчипах на основе новой архитектуры, похожие на GH200 или GB200.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.