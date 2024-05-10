Забудьте о Земле — NASA планирует запустить роботизированный маглев на Луне в 2030-х годах

Маглев или магнитоплан — это поезд на магнитной подвеске, приводимый в движение и управляемый магнитными силами. И несмотря на то, что технология еще недостаточно развита на Земле, американское космическое агентство планирует запустить эту чудо-железную дорогу на Луне в ближайшее десятилетие.

Проект, скорее похожий на научно-фантастический сюжет, получил название «Flexible Levitation on a Track» (FLOAT) и финансирование на дальнейшее исследование. По данным NASA, подобный темп проектирования и дальнейшей разработки, позволит запустить маглев и транспортировать материалы по поверхности Луны уже в 2030-х годах.

«Мы хотим построить первую лунную железнодорожную систему, которая обеспечит надежную, автономную и эффективную транспортировку полезного груза на Луне», — написал в блоге NASA руководитель проекта Этан Шалер, инженер-робототехник Лаборатории реактивного движения NASA. «Устойчивая и долговечная роботизированная транспортная система будет иметь решающее значение для ежедневной работы постоянной лунной базы в 2030-х годах».

Согласно первоначальному проекту NASA, FLOAT будет использовать «магнитных роботов, которые будут парить над трехслойной пленочной дорожкой на поверхности Луны» — к ним будут крепиться тележки, которые будут двигаться с приблизительной скоростью 1,61 км/ч. Планируется, что они ежедневно будут транспортировать 100 тонн материала к и с будущей лунной базы космического агентства.

NASA планирует отправить астронавтов на Луну уже в 2026 году в рамках миссии Artemis III. Между тем Artemis II, ранее запланированную на ноябрь 2024-го, перенесли на сентябрь 2025-го — миссия, в составе 4 человек, повторит путь «Ориона», который облетел Луну в 2022-м без экипажа. Правда недавно оказалось, что космический корабль во время предыдущего полета имел проблемы с теплозащитным экраном, поэтому, возможно, следует ожидать очередного переноса дат.

Источник: livescience, NASA