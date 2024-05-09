Парламент увеличил штрафы за отказ от повестки и неявку в ТЦК

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 10379, который вносит изменения в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях и усиливает ответственность за нарушение мобилизации и военные правонарушения.

Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Если человек не стоит на учете или вовремя не обновляет данные, то ему грозит штраф 3400-5100 гривен. Во время военного положения эта сумма возрастает до 17-25 тысяч гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации (отказ от повестки, неявку в ТЦК) — штраф 5100-8500 гривен. Во время военного положения штраф возрастает до 17-25 тысяч гривен.

Для должностных лиц органов власти, местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений — 34 000—59 500 гривен.

Изменения предусматривают заочное назначение штрафов за нарушение мобилизационного законодательства. Штрафы не будут выписывать, если данные о человеке территориальный центр комплектования (ТЦК) может получить сам через госреестры.

Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать спикер парламента, а затем президент. Вступит же он в силу на следующий день после публикации.

Вместе с этим параллельно параллельно Совет рассматривает две модели экономического бронирования

Первая модель — размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца. Вторая модель — квота на предприятие для военнообязанных.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №10449об усилении мобилизации.

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законвносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение. Минобороныоцифровалданные всех потенциальных призывников.