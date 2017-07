Такое впечатление, что менеджеры Netflix намеренно отбирают для проката фильмы и сериалы, поднимающие важные социальные проблемы. Вспомним хотя бы The White Helmets, посвященный сирийским спасателям. Или 13 Reasons Why, раскрывающий проблему подростковых самоубийств. Новый фильм Netflix, To the Bone, рассказывает о больных нервной анорексией.

To the Bone / «До костей» Жанр драма

Режиссер Марти Ноксон

В ролях Лили Коллинз (Эллен/Элай), Киану Ривз (доктор Уильям Бекхэм), Келли Престон (Сьюзан), Лили Тейлор (Джуди), Сиэра Браво (Трейси), Алекс Шарп (Люк) и др.

Студии AMBI Group, Netflix

Год выпуска 2017

IMDb

Нервная анорексия – изощренный, очень мучительный, травмирующий близких способ самоубийства. Третья стадия болезни, сопровождающаяся дегенеративными изменениями внутренних органов, практически неизлечима. Организм больного в буквальном смысле слова пожирает себя сам. Это действительно жутко. Даже просто смотреть на фотографии больных страшно, не дай бог столкнуться с болезнью ближе.

По самым скромным подсчетам, нервной анорексией сегодня страдают около 3 млн. человек в мире. Большинство из них — девочки-подростки и молодые девушки в возрасте от 12 до 26 лет. У анорексии множество факторов риска, от генетических и биологических до социальных и культурных, но, к сожалению, точная причина заболевания до сих пор неизвестна. Как неизвестны и гарантированные методы излечения от этого расстройства. На текущий момент лечение включает примерно те же методики, что и лечение самоубийц и наркоманов.

To the Bone рассказывает историю 20-летней Эллен (позже она выберет себе новое имя, Элай). Девушка носит широкую одежду, чтобы скрыть худобу, досконально знает калорийность каждого продукта в тарелке, постоянно изучает свое тело, изнуряет себя физическими упражнениями и отказывается есть. Она понимает, что больна, что подобная потеря веса может привести к ее смерти, но не может заставить себя нормально питаться. В некоторые моменты To the Bone просто больно смотреть. Видеть, как неглупая, талантливая (Эллен отлично рисует), любящая мать и сестру девушка убивает себя – страшно. Действительно страшно.

Эллен пытаются лечить, она ложится в больницу, но… ничего не меняется, девушка все так же одержима лишними калориями и не хочет есть. В качестве последнего средства ее уговаривают поучаствовать в программе модного доктора Уильяма Бекхэма, которого играет Киану Ривз. Проблема в том, что и у Бекхэма нет чудесной таблетки, которая может вылечить нервную анорексию.

To the Bone — бесспорно, важный фильм, поднимающий очень болезненные вопросы, но, к сожалению, это достаточно слабое кино. Его режиссура прямолинейна, конфликт очевиден, персонажи предсказуемы. Это всего лишь предложение поговорить на актуальную тематику, никакого решения картина не предлагает. Да, банальные вещи вроде «говорите со своим ребенком», «не бросайте его самого», «попытайтесь привить ему интерес к жизни», нужно было проговорить. И, вероятно, в художественной форме они будут лучше услышаны, чем в формате, скажем, документального фильма. Но все равно, скомканный финал и мистическое прозрение Элай оставляют ощущение пустоты и недосказанности. Никакого намека на решение проблемы To the Bone не представляет.

Привлечение к работе в фильме популярных актеров – еще один способ сделать проблему видимой, заставить масс-медиа говорить о ней, даже просто в ключе разговора о фильме. Именно с этой целью здесь Киану Ривз. Он раз в пятнадцать минут врывается в кадр, чтобы важным голосом произнести набор вполне очевидных сентенций. Никакой сложной актерской работы за этой ролью не видно. А вот Лили Коллинз выкладывается по полной. Да, ее героиня не очень эмоциональна, но актрисе удается создать персонажа, которому сопереживаешь, что для подобных картин очень важно.

Что ж, стоит отдать должное Netflix и авторам фильма – To the Bone справился со своей задачей. Фильм заставил говорить о проблеме анорексии. Если он поможет преодолеть болезненное состояние хотя бы паре десятков человек, значит, все это было не зря.