Urbanears Stadion — наушники для outdoor тренировок

Наушники Urbanears приобрели свою популярность, благодаря минималистичному дизайну и ярким цветовым решениям. До недавнего времени в ассортименте шведской компании была всего одна модель спортивных беспроводных наушников — накладные Hellas Active Wireless. Теперь к ним добавились внутриканальные Urbanears Stadion.

Выбор спортивных наушников достаточно сложная задача. Для обычных слушателей хорошие наушники должны иметь качественный звук, хорошую шумоизоляцию, быть удобными и красивыми. Тем не менее, для любителей заниматься спортом на улице, полная шумоизоляция мало того, что не нужна, она может нести угрозу, ведь окружающие звуки — это залог безопасности на дороге.

Название Stadion прямо указывает на то, что создавались они как раз для спортивного использования вне помещений. Наушники имеют уникальный форм-фактор, который обеспечивает комфортное ношение и хорошее звучание, без блокировки звуков окружающего мира.

Эргономика и функционал

Взяв в руки Stadion, вы сразу заметите необычный спиральный кабель. Вместо стандартного «свисания» на шею, эластичные провода удерживают массивный, но легкий пульт управления на затылке.

Одев их в первый раз чувствуешь себя довольно странно, а при движении появляется удивительное чувство свободы. Ничего не висит и не болтается, в какой-то момент ловишь впечатление, что наушников просто нет.

Stadion могут быть использованы для совершения и приема звонков благодаря наличию встроенного микрофона.

Посредине пульта управления вы найдете три кнопки: одна для паузы/воспроизведения и две для регулировки громкости. Клавиши громкости также используются для переключения композиций, средняя — для приема и сброса звонков. Все элементы управления удобны и узнаваемы на ощупь, а потому проблем с ними не возникает.

На голове Stadion держатся с помощью креплений через ухо и силиконовых амбушюр c технологией EarClick. EarClick плотно, но комфортно удерживает вкладыши в ушной раковине. В комплект поставки входит 3 сменных набора насадок разного размера.

Дизайн

Наушники представлены в 4 цветах: черные, синие, розовые и белые. Также хочется отметить наличие светоотражающего рисунка на проводах, повышающего безопасность в темное время суток.

Звук

Безусловно эргономика и комфорт использования — это очень важно для спортивных наушников. Однако, что насчет звука?

Самые большие проблемы у наушников как раз со звукоизоляцией. Во время бега, или поездки по дороге на велосипеде это огромный плюс, однако во время работы в офисе, вы будете слышать разговоры своих коллег, что безусловно минус.

В любом случае качество звука достойное. Это не hi-end, есть отчетливый недостаток баса (наиболее заметный при прослушивании в тишине), но средние и высокие частоты чистые и четкие. Кстати именно эти частоты лучше всего слышно в шумной обстановке.

Несмотря на это, вам все равно нужно будет увеличить громкость Stadion, чтобы услышать все аспекты музыкальной композиции во время прогулки по оживленной улице.

Автономность и особенности

Время автономной работы от встроенной батареи 7 часов, а заряжаются Stadion с помощью комплектного кабеля micro-USB за 1,5 часа.

Так как наушники спортивные, стоит упомянуть влагозащитную конструкцию, которая позволяет тренироваться в полную силу при любой погоде.

ПЛЮСЫ:

конструкция,

комфортная посадка,

интересный и безопасный дизайн,

влагозащита,

качественные высокие и средние частоты,

хорошая слышимость фоновых звуков для занятий спортом на улице.

МИНУСЫ:

минимальная шумоизоляция,

слабые басы.

Протестировать и приобрести наушники Urbanears Stadion вы можете в магазинах сети iStudio.