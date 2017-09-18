Знакомство с Huawei: путь к успеху длиной в 30 лет

Сейчас, пожалуй, уже мало кто в нашей стране воспринимает компанию Huawei как «еще одного китайского производителя смартфонов», но все равно, истинные масштабы компании себе ясно представляют очень немногие. Это при том, что в мировом масштабе с известностью и популярностью этого бренда дела обстоят иначе – достаточно вспомнить хотя бы недавнюю новость о том, что Huawei сумела обойти Apple и занять второе место на мировом рынке смартфонов. С целью ближе познакомить отечественного потребителя с компанией, украинский офис Huawei пригласил группу журналистов посетить кампус компании и ее производственные мощности в Китае – чем мы и не преминули воспользоваться.

Как все начиналось…

Начать рассказ про Huawei стоит, пожалуй, с истории. По меркам Китая, Huawei уже достаточно «старая» компания: она была основана ровно 30 лет назад, в 1987 году Жэнь Чжэнфэем (Ren Zhengfei) со стартовым капиталом всего в $3500 в городе Шэньчжэнь, и занимала она тогда маленькую комнату в небольшом пятиэтажном здании. Тогда этот небольшой рыбацкий городок не имел ничего общего с нынешним мегаполисом и только начинал превращаться в деловой центр – после того, как в 1980 году получил статус специальной экономической зоны, и в него начали прибывать бизнесмены со всего Китая.

Начинала Huawei как торговая компания и занималась поставками оборудования для АТС из Гонконга, но буквально через пару-тройку лет она стала производить подобную технику самостоятельно. В 1992 году Huawei выпустила собственную АТС с самой высокой на тот момент пропускной способностью в Китае. Постепенно компания начала осваивать рынки телекоммуникационного оборудования небольших городов и сельских районов, а затем взялась и за весь остальной рынок Китая. Экспансия Huawei на международный рынок началась в 1997 году с получением первого зарубежного контракта и началом производства оборудования для GSM-сетей.

За прошедшие 30 лет компания «немного» увеличилась в размерах – сейчас в Huawei работает более 180 тыс. сотрудников по всему миру, причем почти половина из них (80 тыс.) трудятся в R&D. Всего у компании 15 R&D центров и 36 совместных инновационных центров, занимающихся тем или иным направлением (например, центр дизайна устройств – в Лондоне, «эстетический» центр — в Париже, дизайн интерфейса – в Сан-Франциско, 5G в Мюнхене, исследовательский в Японии и т.д.). Компания уделяет огромное внимание исследовательским работам и каждый год тратит на них порядка 10% своего дохода от продаж (за последние 10 лет на R&D суммарно было выделено около $45 млрд.).

Чем живет Huawei сейчас

У Huawei очень необычный подход к управлению компанией. Основатель Жэнь Чжэнфэй (которому уже 72 года) занимается только стратегическим планированием, а на «тактическом уровне» с 2012 года компанией руководит… группа из трех сменяющих друг друга CEO, каждый из которых находится «у руля» на протяжении полугода. Все они изначально работают в разных департаментах (финансы, HR, R&D), и такая система, по мнению ее основателя, позволяет привносить свежую струю в механизмы управления и снижает риски для дальнейшего развития компании, связанные с долгим пребыванием «у власти» одного-единственного человека.

Еще один интересный момент – Huawei является частной компанией, однако ее акции не торгуются на бирже, при этом ее основатель владеет всего 1.42% акций, остальные же распределяются между китайскими сотрудниками – своеобразная награда «за выслугу лет». Если сотрудник увольняется, компания, разумеется, выкупает его акции обратно – возможно, именно это является одной из причин, по которой многолетний стаж работы в Huawei – достаточно распространенное явление.

Знакомство с Huawei мы начали с посещения шанхайского R&D-центра, но об этом – в следующем репортаже. Сегодня же хотелось бы рассказать о посещении кампуса компании – ее штаб-квартиры, расположенной в Шэньчжэне, где работает около 70 тыс. человек. Территория кампуса огромная (ранее, по словам гида, его площадь составляла около 2 км2, но он все время расширяется, и сколько он занимает сейчас, она сказать затруднилась) и больше напоминает ухоженный парк, чем небольшой городок (которым, по сути, и является – со своими кварталами, в которых расположены исследовательские центры, тестовые лаборатории и даже собственный учебный центр.

В процессе визита в офис Huawei нам удалось пообщаться с несколькими топ-менеджерами компании – в частности, пиар-директор направления потребительских продуктов Ада Ксю (Ada Xu) поделилась интересной статистикой и ответила на целый ряд вопросов нашей группы. По ее словам, рост поставок смартфонов компании в мире вырос с 3 млн. штук в 2010 году до 139 млн. в 2016-м (за первую половину 2017-го было отгружено уже более 73 млн.) Соответственно, по данным IDC, доля мирового рынка во втором квартале 2017 года у Huawei составила больше 11% (2%-ный прирост за год), причем рост в премиум-категории (модели дороже $500) оказался еще более впечатляющий – доля в этом году уже 14%, что почти втрое выше прошлогоднего показателя.

В представлении обычного потребителя, «Huawei – это смартфоны». На самом же деле это далеко не совсем так, достаточно сказать, что в 2012 году Huawei стал лидером телеком-индустрии, обойдя Ericsson по доходам от продаж и чистой прибыли. Итак, сейчас компания состоит из трех больших подразделений: Consumer Business Group (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.), Enterprise Business Group (телекоммуникационное оборудование для корпоративных клиентов, не являющихся операторами связи) и самое большое – Carrier Business Group, которое работает с операторами мобильной связи и производит оборудование для беспроводных и фиксированных сетей, телекоммуникационное ПО, предоставляет сервисы для операторов. Huawei работает с большинством крупнейших операторов в 140 странах мира, в том числе и с компанией «Киевстар», которая в прошлом году в преддверии прихода 4G в Украину начала обновлять свои базовые станции, заменяя оборудование Ericsson на продукцию Huawei.

Выставочный зал в кампусе Huawei:

Есть у Huawei и собственный чипмейкер, дочерняя компания HiSilicon Semiconductor, разрабатывающая ARM-процессоры для собственных нужд. Изначальная линейка носила условное название K3 (первый чипсет увидел свет почти 10 лет назад), сейчас же чипсеты выпускаются под названием Kirin.

Самое интересное в смартфоне – это, пожалуй, процесс его разработки, и с рассказом о том, как в Huawei создаются новые флагманы, а также с ответами на интересующие нас вопросы, на встречу с журналистами пришел Шон Шен (Sheng Xing), руководитель направления исследований консьюмерской бизнес-группы Huawei. Он рассказал о главном R&D-центре, занимающемся топовыми смартфонами, который расположен в Шанхае, о сотрудничестве с Leica («ранее мы думали, что главное в мобильной фотографии – это четкость изображения, разрешение и прочие технические детали, но теперь считаем, что фото – это искусство»), и о других нюансах создания современных смартфонов.

Рассказал он, разумеется, и о новейшей разработке компании, Kirin 970 (которая была представлена буквально на днях, во время нашего пресс-тура – в рамках проводившейся в Берлине выставки IFA 2017). Главной его особенностью стал отдельный вычислительный блок (производитель называет его нейроморфным процессором — Neural Processing Unit, NPU), предназначенный для задач, связанных с работой нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного зрения, включая распознавание образов. Однокристальная система Kirin 970 производится по 10-нанометровой технологии на мощностях TSMC, имеет площадь около 1 см2 и состоит из четырех ядер ARM Cortex-A75 и еще четырех — ARM Cortex-A53. Первый процессорный кластер работает на частоте до 2,4 ГГц, второй — до 1,8 ГГц. Также в чипсет встроен модем LTE Advanced Pro (4,5G), поддерживающий скорости LTE Category 18 (до 1,2 Гбит/с). Первыми смартфонами, в которых будет использоваться Kirin 970, станут Huawei Mate 10 / 10 Pro (официальный анонс ожидается 16 октября в Мюнхен).

Также в небольшом групповом интервью Шон Шен ответил на несколько вопросов, в том числе и вашего покорного слуги.

Вопрос про производственные линии Huawei. Насколько они автоматизированы, какие операции полностью выполняются роботами, а какие задачи все еще требуют участия человека?

Да, большинство работ сейчас автоматизированы, даже процессы тестирования качества камеры и динамиков, вручную же выполняются работы вроде установки основных модулей и упаковки (забегая вперед – на следующий день, во время визита на завод, мы в этом убедились собственными глазами, но об этом – в следующем репортаже). Но по мере дальнейшего наращивания мощностей мы будем постепенно автоматизировать и эти задачи.

Сколько времени и средств уходит на разработку новой модели смартфона и как быстро после этого она поступает в производство?

Разработка концепции новой модели уровня Mate (размеры, внешний вид аппарата) занимает 4-5 месяцев, дальше идет стадия R&D, на которой за 10 месяцев разрабатывается уже конкретный аппарат. После этого он поступает на рынки по всему миру – этот процесс занимает примерно 3 месяца. Современный смартфон – очень сложное устройство, поэтому на разработку каждой флагманской модели Huawei сейчас тратит более $100 млн.

На вопрос о его видении перспективных технологий на следующие 10 лет господин Шен ответил, что будущее, по его мнению, за AI (искусственный интеллект) и AR (дополненная реальность). Смартфон станет еще более умным и будет играть еще большую роль в повседневной жизни, объединяя реальность и виртуальность. Именно поэтому в новом чипсете Kirin 970 реализован специальный модуль, полностью посвященный обработке задач, связанных с AI. Что же касается ближайшего будущего – он считает, что экраны продолжат увеличиваться, и вопрос в поиске такого форм-фактора, при котором они будут по-прежнему удобны в обычном использовании. Так, у Huawei уже есть выделенная команда разработчиков (под руководством, к слову, самого Шон Шена), которые трудятся над реализацией идеи гибкого дисплея – и он считает, что уже через 2-3 года такие экраны станут очень популярны. Очки дополненной реальности – потенциально очень интересная вещь, но пока лишь в перспективе, необходимо еще выработать концепцию, которая сделает их использование комфортным – на это, по его мнению, уйдет не меньше трех лет. А вот в модульные смартфоны Шон Шен не верит – модульность уменьшает размеры батареи, плюс пользователю нелегко выбрать, какие именно модули ему нужны – так что лучше производитель примет это решение за него и предоставит цельный аппарат с оптимальными характеристиками.

Еще один топ-менеджер компании, который смог выкроить время в своем напряженном графике, чтобы пообщаться с украинскими журналистами – вице-президент консьюмерской бизнес-группы Huawei Джим Ксю (Jim Xu):

На вопрос о расположении заводов компании он пояснил, что несмотря на возросшую стоимость производства и выросшую за последние годы заработную плату рабочих, Китай все равно остается оптимальным местом для размещения фабрик – с точки зрения эффективности, удобства контроля качества и логистики: «Смотрите, даже айфоны производятся здесь. Говорим здесь – подразумеваем Китай, говорим Китай – подразумеваем Шэньчжэнь. Они на самом деле собираются тут неподалеку, на заводах Foxconn, тут все рядом, все комплектующие производятся в этой местности, и вам не надо свозить их со всего мира, чтобы собрать из них смартфон на фабрике где-то в другой стране».

Когда господина Ксю спросили, в каких странах доля Huawei растет сильнее всего, он с готовностью ответил: «В Украине! Честно! В этом году мы планируем поставить в вашу страну в 3 раза больше смартфонов, чем в прошлом. Такого у нас не было ни в одной стране». Главной причиной такого роста стал запуск 3G, который подстегнул пользователей к переходу с так называемых feature phone на смартфоны – в итоге емкость украинского рынка стала увеличиваться гораздо быстрее, чем у других стран с развивающейся экономикой. Представитель украинского офиса Кевин Чоу (Kevin Chow), к слову, поделился интересной статистикой: в конце 2015 года Huawei находился в десятке самых популярных брендов в Украине, через год он вошел в топ5, а по итогам первого полугодия 2017 уже поднялся в первую тройку.

Всех интересует 5G – включая тех, у кого пока нет даже 4G. Неудивительно поэтому, что одним из первых вопросов к Джиму Ксю стала просьба оценить готовность мобильных операторов в мировом масштабе к переходу на эту технологию. По его словам, интерес к 5G есть, однако в силу того, что оборудование для его внедрения оказывается достаточно дорогостоящим, в основной своей массе операторы пока осторожничают и оценивают риски, но некоторые из них уже всерьез настроены на инвестиции в этом направлении – например, китайский China Mobile, а также операторы в Японии и США. Европа пока не спешит, но пара европейских операторов также уже присматривается к 5G.

К слову, значительная часть экспозиции в выставочном зале Huawei посвящена именно 5G и наглядным демонстрациям ее преимущества перед 4G. Также здесь присутствует перспективное оборудование, в частности, вышки «все-в-1» для плотной городской застройки (встроенные в фонарь, с кнопкой вызова полиции и зарядной станцией для электромобилей) и вышки для сельской местности, работающие на солнечных батареях:

Что означает приход 5G для обычного пользователя, как изменится его повседневная жизнь? Гигабит – очень быстро, но и цена тоже будет высока, поэтому операторам придется придумать, как привлечь клиентов. Похожая ситуация была на запуске 4G – например, в Европе и в Турции некоторые операторы запустили безлимитные тарифы, однако вскоре из-за наплыва пользователей и возросшего трафика им пришлось от этой идеи отказаться. В целом же, Джим Ксю считает, что для конечного потребителя стоимость трафика с переходом на 5G должна снизиться, но будет ли он при этом платить меньше, чем на 4G – не факт, поскольку на таких скоростях трудно удержаться от соблазна потреблять больше. И, конечно, им придется обновить свои телефоны – например, у Huawei в актуальной линейке смартфонов нет 5G-моделей (первым аппаратом, который технически будет поддерживать скорости 5G, у компании станет Mate 10).

На этом мы завершаем рассказ о знакомстве с компанией Huawei, которое происходило в ее кампусе, и в следующем репортаже посетим R&D-центр в Шанхае и производственные линии в городе Дунгуань, рядом с Шэньчжэнем.