«2 секунды до 100 км/ч, мощность 430 л.с., вес 850 кг»: Самый быстрый электромобиль в мире Aspark Owl приехал на Франкфуртское автошоу

На прошлой неделе мы рассказывали вам о «самом быстром электромобиле в мире» Aspark Owl, способном разогнаться до 100 км/ч менее чем за две секунды. Разработавшая гиперкар японская компания обещала привезти свое творение на Франкфуртское автошоу и выполнила обещание, рассказав вдобавок о технических характеристиках модели.

Итак, полноприводный Aspark Owl получил пару электродвигателей суммарной мощностью всего 430 л.с., что откровенно мало по меркам гиперкаров. Впрочем, все становится понятно, когда речь заходит о весе электромобиля — его снаряженная масса составляет всего 850 кг (1900 фунтов), таким образом на одну лошадиную силу приходится всего два килограмма веса. Крутящий момент в 763 нм (536 lbft) равномерно распределяется между всеми четырьмя колесами со сверхширокими покрышками.

Чтобы добиться таких показателей, разработчики использовали сверхлегкий карбоновый корпус, который сам по себе весит менее 50 кг (110 фунтов), а также набор суперконденсаторов, обеспечивающих запас хода всего 150 км (93 мили). Как отметили разработчики, во время тестирования разогрев шин занимал гораздо больше времени, чем заряд конденсаторов.

Несмотря на присутствие на автосалоне, разработчики Aspark Owl не озвучили конкретных планов по развитию проекта, так что пока он остается просто демонстрацией возможности преодоления двухсекундной отметки при разгоне до 100 км/ч.

Напомним, что одними из самых быстрых (в категории время разгона до 100 км/ч) серийных автомобилей являются электромобиль Tesla Model S (2,27 секунды) и бензиновый автомобиль Dodge Challenger SRT Demon (2,3 секунды), при этом не сильно отстают от них и такие электрические модели, как Lucid Air (2,5 секунды) и Nio EP9 (2,7 секунды).

Источник: Jalopnik